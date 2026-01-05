Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
21.10

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Nikos Chougkaz liga ABA liga ABA Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija William McNair Jr.

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 21.10

1 ura, 15 minut

V torek v EuroCupu doma proti Bahčešehirju

William McNair po izteku pogodbe zapušča Cedevito Olimpijo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Cedevita Olimpija - Ilirija, ABA | William McNair po izteku pogodbe zapušča Cedevito Olimpijo. | Foto Aleš Fevžer

William McNair po izteku pogodbe zapušča Cedevito Olimpijo.

Foto: Aleš Fevžer

Iz Cedevite Olimpije so sporočili, da bodo v preostanku sezone igrali brez Williama McNairja, ki mu je potekla dvomesečna pogodba. Ker je nedavno odšel tudi Nikos Chougkaz, bodo skušali pripeljali novega igralca pod obročem.

Cedevita Olimpija : Budućnost, Nikos Chougkaz
Sportal Grk zapušča Ljubljano, Cedeviti Olimpiji odškodnina

William McNair mlajši je imel s Cedevito Olimpijo le dvomesečno pogodbo, ki se je niso odločili podaljšati.  McNair je v dresu ekipe iz Stožic nastopil na desetih tekmah. V EuroCupu je v povprečju dosegal 5,0 točke in 3,4 skoka na tekmo, v ligi ABA pa 6,0 točk in 3,4 skoke.

Nekaj strahu je v vrste Cedevite Olimpije ob zaključku sobotne tekme proti Spartaku prinesel Thomas Kennedy, ki je obračun zaključil predčasno po prejetem udarcu v koleno, a je v nedeljo in ponedeljek že normalno treniral s soigralci. Ekipnim treningom se je pridružil tudi Rok Radović, ki je na parket nazadnje stopil na pokalnem obračunu proti Iliriji. Okrevanje Ognjena Jaramaza in Camerona Houindoja poteka po načrtih, so še sporočili iz ljubljanske ekipe.

V torek se znova igra v dvorani Stožice, ob 19.00. | Foto: Filip Barbalić V torek se znova igra v dvorani Stožice, ob 19.00. Foto: Filip Barbalić Pred ljubljansko Olimpijo je ena od ključnih tekem v boju za najvišja mesta na lestvici skupine A v EuroCupu. V torek ob 19.00 bo gostila turški Bahčešehir. Ta ima po 12 odigranih tekmah enako število zmag (osem) kot izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, obenem pa je zmajem zadal prvi poraz v rednem delu aktualne sezone, ter jih izločil iz končnice v tekmovalni sezoni 2024/25. Z desetimi zmagami je pred Cedevito Olimpijo in Bahčešehirjem na prvem mestu skupine A jeruzalemski Hapoel.

ABA: Perspektiva Ilirija - Crvena zvezda, Boban Marjanović
Sportal Zvezda premočna za Ilirijo, Cedevita Olimpija in Krka uspešni
Aris - Cedevita Olimpija
Sportal Cedevita Olimpija za konec leta odpihnila Aris
Nikos Chougkaz liga ABA liga ABA Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija William McNair Jr.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.