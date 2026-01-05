Iz Cedevite Olimpije so sporočili, da bodo v preostanku sezone igrali brez Williama McNairja, ki mu je potekla dvomesečna pogodba. Ker je nedavno odšel tudi Nikos Chougkaz, bodo skušali pripeljali novega igralca pod obročem.

William McNair mlajši je imel s Cedevito Olimpijo le dvomesečno pogodbo, ki se je niso odločili podaljšati. McNair je v dresu ekipe iz Stožic nastopil na desetih tekmah. V EuroCupu je v povprečju dosegal 5,0 točke in 3,4 skoka na tekmo, v ligi ABA pa 6,0 točk in 3,4 skoke.

Nekaj strahu je v vrste Cedevite Olimpije ob zaključku sobotne tekme proti Spartaku prinesel Thomas Kennedy, ki je obračun zaključil predčasno po prejetem udarcu v koleno, a je v nedeljo in ponedeljek že normalno treniral s soigralci. Ekipnim treningom se je pridružil tudi Rok Radović, ki je na parket nazadnje stopil na pokalnem obračunu proti Iliriji. Okrevanje Ognjena Jaramaza in Camerona Houindoja poteka po načrtih, so še sporočili iz ljubljanske ekipe.

V torek se znova igra v dvorani Stožice, ob 19.00. Foto: Filip Barbalić Pred ljubljansko Olimpijo je ena od ključnih tekem v boju za najvišja mesta na lestvici skupine A v EuroCupu. V torek ob 19.00 bo gostila turški Bahčešehir. Ta ima po 12 odigranih tekmah enako število zmag (osem) kot izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, obenem pa je zmajem zadal prvi poraz v rednem delu aktualne sezone, ter jih izločil iz končnice v tekmovalni sezoni 2024/25. Z desetimi zmagami je pred Cedevito Olimpijo in Bahčešehirjem na prvem mestu skupine A jeruzalemski Hapoel.