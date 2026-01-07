Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Š. L.

Košarkarska tržnica Evropski Pokal Eurocup Eurocup liga ABA liga ABA Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Matthew Hurt

Cedevita Olimpija našla rešitev, v Ljubljano se seli Matthew Hurt

Matthew Hurt se seli v Ljubljano.

Foto: Guliverimage

Matthew Hurt se seli v Ljubljano.

Foto: Guliverimage

Zasedba Cedevite Olimpije se bo po naših informacij v nadaljevanje sezone podala močnejša za zdaj že nekdanjega košarkarja italijanskega Trapanija, Matthewa Hurta, ki bo v ekipi zapolnil vrzel po odhodu Nikosa Chougaza v Grčijo.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek po težkem boju v Stožicah v okviru 13. kroga Eurocupa položili orožje pred Bahčešehirjem in se podpisali pod peti poraz v sezoni. V zasedbi ljubljanske ekipe je po odhodu grškega košarkarja Nikosa Chougaza h grškemu PAOK-u, ki ga vodi Jure Zdovc, nastala vrzel pod obročema, kratkoročna pogodba se je iztekla tudi Williamu McNairju Jr., tako da so v ljubljanskem taboru iskali rešitev na položaju krilnega centra, kot vse kaže, pa so jo zdaj tudi našli, četudi klub okrepitve uradno še ni naznanil.

V Ljubljano se bo tako po naših informacijah v kratkem preselil Matthew Hurt, ki je nazadnje nosil dres italijanskega Trapanija, a je zaradi finančnih težav v klubu svojo pot tako kot nekaj ostalih nosilcev igre tam že končal. Ekipa Trapani Shark je tako na zadnjo tekmo v ligi prvakov s Hapoelom Holonom poslala le pet igralcev, tekme pa je bilo konec že v prvi četrtini, ko so gostje tekmo pri izidu 5:38 predali, za kar klub, ki je v hudih finančnih težavah čaka še dodatna globa. Že pred tem je bila ekipa prisiljena odpovedati tekmo italijanskega prvenstva proti Virtusu iz Bologne, ki je doživela epilog v registraciji tekme z zmago Virtusa z 20:0.

Hurta, ki je bil eden od številnih košarkarjev, ki so v zadnjem obdobju zapustili italijanski klub, so nekateri tuji mediji povezovali tudi z odhom k turškemu Tofasu, a bo svojo kariero nadaljeval v Ljubljani. 25-letni in 206 centimetrov visoki košarkar je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu v povprečju dosegal 8,8 točke in 3,3 skoka na tekmo, nazadnje je za ekipo igral konec decembra. Pred prihodom v Italijo lani poleti je igral za ekipo South East Melbourne Phoenix iz avstralske nacionalne košarkarske lige (NBL), bil je izbrani tudi v najboljšo ekipo lige. Pred tem se je na kratko preizkusil tudi v ligi NBA, za Memphis Grizzlies je nastopil na osmih tekmah, pred tem pa je svoj prostor iskal tudi pri ekipah Houstona in Milwaukeeja predvsem v razvojni G ligi.

