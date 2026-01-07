Zasedba Cedevite Olimpije se bo po naših informacij v nadaljevanje sezone podala močnejša za zdaj že nekdanjega košarkarja italijanskega Trapanija, Matthewa Hurta, ki bo v ekipi zapolnil vrzel po odhodu Nikosa Chougaza v Grčijo.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v torek po težkem boju v Stožicah v okviru 13. kroga Eurocupa položili orožje pred Bahčešehirjem in se podpisali pod peti poraz v sezoni. V zasedbi ljubljanske ekipe je po odhodu grškega košarkarja Nikosa Chougaza h grškemu PAOK-u, ki ga vodi Jure Zdovc, nastala vrzel pod obročema, kratkoročna pogodba se je iztekla tudi Williamu McNairju Jr., tako da so v ljubljanskem taboru iskali rešitev na položaju krilnega centra, kot vse kaže, pa so jo zdaj tudi našli, četudi klub okrepitve uradno še ni naznanil.

V Ljubljano se bo tako po naših informacijah v kratkem preselil Matthew Hurt, ki je nazadnje nosil dres italijanskega Trapanija, a je zaradi finančnih težav v klubu svojo pot tako kot nekaj ostalih nosilcev igre tam že končal. Ekipa Trapani Shark je tako na zadnjo tekmo v ligi prvakov s Hapoelom Holonom poslala le pet igralcev, tekme pa je bilo konec že v prvi četrtini, ko so gostje tekmo pri izidu 5:38 predali, za kar klub, ki je v hudih finančnih težavah čaka še dodatna globa. Že pred tem je bila ekipa prisiljena odpovedati tekmo italijanskega prvenstva proti Virtusu iz Bologne, ki je doživela epilog v registraciji tekme z zmago Virtusa z 20:0.

Hurta, ki je bil eden od številnih košarkarjev, ki so v zadnjem obdobju zapustili italijanski klub, so nekateri tuji mediji povezovali tudi z odhom k turškemu Tofasu, a bo svojo kariero nadaljeval v Ljubljani. 25-letni in 206 centimetrov visoki košarkar je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu v povprečju dosegal 8,8 točke in 3,3 skoka na tekmo, nazadnje je za ekipo igral konec decembra. Pred prihodom v Italijo lani poleti je igral za ekipo South East Melbourne Phoenix iz avstralske nacionalne košarkarske lige (NBL), bil je izbrani tudi v najboljšo ekipo lige. Pred tem se je na kratko preizkusil tudi v ligi NBA, za Memphis Grizzlies je nastopil na osmih tekmah, pred tem pa je svoj prostor iskal tudi pri ekipah Houstona in Milwaukeeja predvsem v razvojni G ligi.

