Priznanje za junaka Cedevite Olimpije

Košarkar Cedevite Olimpije Umoja Gibson je bil izbran za najbolj koristnega igralca 13. kroga prvega dela sezone v ligi Aba. Ameriški organizator igre je na sobotni tekmi proti Spartaku v Areni Stožice prikazal izjemno strelsko predstavo in bil osrednji mož prepričljive zmage ljubljanske ekipe.

Umoja Gibson je v manj kot 23 minutah na parketu dosegel 30 točk. Za dve točki je metal 10-12, za tri pa 3-4. Odlični napadalni predstavi je dodal še pet asistenc, z valorizacijskim indeksom 37 pa je zasluženo prejel naziv MVP kroga v regionalnem tekmovanju.

Za Gibsona je to že drugi naziv najkoristnejšega igralca kroga v tej sezoni. Prvič je bil za MVP izbran v uvodnem krogu, ko je ob zmagi proti Megi v Stožicah v statistiko vpisal 17 točk (3-3 met za dve, 3-4 za tri) in sedem asistenc. Ameriški organizator igre tako potrjuje odlično formo in pomembno vlogo v igri ljubljanske ekipe, ki jo čakajo odločilni boji v nadaljevanju regionalne sezone.