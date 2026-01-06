Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
6. 1. 2026,
11.46

Osveženo pred

22 minut

liga ABA liga ABA Umoja Gibson Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija

Torek, 6. 1. 2026, 11.46

22 minut

Umoja Gibson MVP igralec 13. kroga lige ABA

Priznanje za junaka Cedevite Olimpije

Avtor:
STA

Cedevita Olimpija, Umoja Gibson | Umoja Gibson je blestel proti Spartaku. | Foto Aleš Fevžer

Umoja Gibson je blestel proti Spartaku.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkar Cedevite Olimpije Umoja Gibson je bil izbran za najbolj koristnega igralca 13. kroga prvega dela sezone v ligi Aba. Ameriški organizator igre je na sobotni tekmi proti Spartaku v Areni Stožice prikazal izjemno strelsko predstavo in bil osrednji mož prepričljive zmage ljubljanske ekipe.

ABA: Perspektiva Ilirija - Crvena zvezda, Boban Marjanović
Umoja Gibson je v manj kot 23 minutah na parketu dosegel 30 točk. Za dve točki je metal 10-12, za tri pa 3-4. Odlični napadalni predstavi je dodal še pet asistenc, z valorizacijskim indeksom 37 pa je zasluženo prejel naziv MVP kroga v regionalnem tekmovanju.

Za Gibsona je to že drugi naziv najkoristnejšega igralca kroga v tej sezoni. Prvič je bil za MVP izbran v uvodnem krogu, ko je ob zmagi proti Megi v Stožicah v statistiko vpisal 17 točk (3-3 met za dve, 3-4 za tri) in sedem asistenc. Ameriški organizator igre tako potrjuje odlično formo in pomembno vlogo v igri ljubljanske ekipe, ki jo čakajo odločilni boji v nadaljevanju regionalne sezone.

liga ABA liga ABA Umoja Gibson Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija
