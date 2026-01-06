Torek, 6. 1. 2026, 11.46
Umoja Gibson MVP igralec 13. kroga lige ABA
Priznanje za junaka Cedevite Olimpije
Košarkar Cedevite Olimpije Umoja Gibson je bil izbran za najbolj koristnega igralca 13. kroga prvega dela sezone v ligi Aba. Ameriški organizator igre je na sobotni tekmi proti Spartaku v Areni Stožice prikazal izjemno strelsko predstavo in bil osrednji mož prepričljive zmage ljubljanske ekipe.
Umoja Gibson je v manj kot 23 minutah na parketu dosegel 30 točk. Za dve točki je metal 10-12, za tri pa 3-4. Odlični napadalni predstavi je dodal še pet asistenc, z valorizacijskim indeksom 37 pa je zasluženo prejel naziv MVP kroga v regionalnem tekmovanju.
Umoja Gibson of @KKCedOL is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Round 13! Congratulations! 👏👏— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 6, 2026
🔗: https://t.co/wQS8jcnLi5 pic.twitter.com/NokXnUA64m
Za Gibsona je to že drugi naziv najkoristnejšega igralca kroga v tej sezoni. Prvič je bil za MVP izbran v uvodnem krogu, ko je ob zmagi proti Megi v Stožicah v statistiko vpisal 17 točk (3-3 met za dve, 3-4 za tri) in sedem asistenc. Ameriški organizator igre tako potrjuje odlično formo in pomembno vlogo v igri ljubljanske ekipe, ki jo čakajo odločilni boji v nadaljevanju regionalne sezone.