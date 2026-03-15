Iran je davi sprožil nov raketni napad na Izrael, o novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so poročali tudi iz zalivskih držav. V ameriško-izraelskem raketnem napadu na industrijsko območje v Isfahanu na zahodu Irana je bilo v soboto ubitih najmanj 15 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

9.16 Ameriški bombniki vzleteli iz Velike Britanije

Ameriške sile še naprej letijo na vojno območje z letališča RAF Fairford v Gloucestershiru v Veliki Britaniji.

Britanska vlada je dovoljenje za uporabo letališča ameriškim silam odobrila pod pogojem, da bodo misije "obrambne" v ciljnem napadu na iranske raketne lokacije.

A U.S. Air Force B-52 Stratofortress takes off for a night mission during Operation Epic Fury. Strikes from U.S. forces continue to be unpredictable, dynamic, and decisive. pic.twitter.com/LU9zogVy7C — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2026

9.14 Iranska vojska grozi z umorom Netanjahuja

Iranska vojska je zagrozila z umorom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, poročajo iranski državni mediji.

Tiskovna agencija Mehr je poročala, da je Iranska revolucionarna garda (IRGC) sporočila, da ga bo "še naprej preganjala in ubijala s silo".

8.22 V Iranu zaradi domnevnih povezav z Izraelom pridržali 20 ljudi

Iranske oblasti so danes na severozahodu države aretirale najmanj 20 ljudi, ki naj bi sodelovali z Izraelom, poročanje iranske tiskovne agencije Fars povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v Iranu so v zadnjih dneh izvedle obsežne racije v državi, v katerih so pridržale več sto ljudi, osumljenih sodelovanja z Izraelom in ZDA, so poročali iranski mediji.

Iran redno objavlja informacije o aretacijah posameznikov, ki jih označuje za ameriške in izraelske vohune. Vlada v Teheranu že od začetka vojne poziva prebivalstvo, naj bo pozorno in poroča o vsakem sumljivem vedenju, zlasti posameznikov, ki snemajo fotografije ali videoposnetke, ki bi lahko ogrozili nacionalno varnost, poroča AFP.

8.03 Iran z novimi napadi na Izrael in zalivske države

Iran je davi izstrelil nov val raket proti Izraelu, poročanje iranske državne televizije povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska je sporočila, da obrambni sistemi za prestrezanje delujejo, prebivalcem prizadetih območij pa so na mobilne telefone poslali opozorila s pozivi, naj se zatečejo v zaklonišča in tam ostanejo do nadaljnjega, poroča BBC.

Raketne napade, ki so v zadnjih urah zadeli različne dele Izraela, sta po poročanju izraelskih medijev sprožila tako Iran kot proiransko šiitsko gibanje Hezbolah v Libanonu. Zaenkrat ni poročil o morebitnih smrtnih žrtvah, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

O novih iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali poročajo tudi iz več zalivskih držav, med njimi iz Savdske Arabije, Kuvajta, Združenih arabskih emiratov in Katarja.

Savdsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči na območju regije Al Hardž sestrelili šest iranskih balističnih raket. Pred tem so v soboto prestregli tudi več brezpilotnih letalnikov, predvsem na vzhodu države. V Al Hardžu se nahaja letalska baza, ki jo uporablja tudi ameriška vojska in je bila od začetka vojne večkrat tarča iranskih napadov.

Kuvajtski organ za civilno letalstvo je sporočil, da je bilo mednarodno letališče ponoči tarča več napadov z brezpilotnimi letali, pri čemer je bil poškodovan radarski sistem. Dve brezpilotni letali sta ciljali letalsko bazo v Kuvajtu, v kateri je ameriško vojaško osebje, je sporočilo obrambno ministrstvo.

Eksplozije so davi odjeknile tudi nad prestolnico Bahrajna, Manamo. Bahrajn je sporočil, da je od začetka iranskih napadov, v katerih sta umrli dve osebi, prestregel 125 raket in 203 brezpilotne letalnike, poroča AFP.

V raketnem napadu na tovarno v mestu Isfahan na zahodu Irana je bilo v soboto zvečer ubitih najmanj 15 ljudi, je poročala tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na poročila lokalnih medijev. V času napada so bili v tovarni, ki proizvaja radiatorje in hladilnike, delavci, je poročala iranska uradna tiskovna agencija Fars.

7.21 Trump še ni pripravljen na dogovor z Iranom o koncu vojne

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto dejal, da trenutno še ni pripravljen na dogovor o koncu vojne z Iranom, čeprav si Teheran želi skleniti premirje, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Iran si želi dogovora, jaz pa ga ne želim skleniti, ker pogoji še niso dovolj dobri," je Trump dejal v pogovoru za NBC News. Na vprašanje, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, je odgovoril, da tega ne želi povedati.

Trump je sicer potrdil, da bi moral Iran za kakršen koli dogovor opustiti vse jedrske ambicije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izrazil je tudi dvom, da je novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenej še živ, ker se ne pojavlja v javnosti. "Ne vem, ali je sploh živ," je dejal Trump. Po njegovem bi moral, če je še živ, "storiti nekaj zelo modrega za svojo državo, in sicer se predati", je dejal.

Po sobotnem napadu ameriške vojske na iranski otok Harg, preko katerega gre večina izvoza iranske nafte, je Trump dejal, da so "popolnoma uničili" infrastrukturo, vendar je dodal, da ga bodo ameriške sile morda "napadle še nekajkrat, samo za zabavo".

Zatrdil je tudi, da se je več držav zavezalo, da bodo pomagale pri zavarovanju Hormuške ožine, vendar jih ni imenoval, poroča BBC. Pred tem je Trump v soboto pozval države, med njimi Kitajsko, Francijo, Japonsko, Južno Korejo in Veliko Britanijo, naj v Hormuško ožino, preko katere je promet zaradi iranskih groženj in napadov skorajda prekinjen, napotijo svoje vojaške ladje, da je Iran ne bo več ogrožal in bo varna za plovbo.

V pogovoru za NBC je ameriški predsednik tudi zavrnil ponudbo Kijeva za pomoč v boju proti iranskim brezpilotnim letalnikom, češ da je "zadnja oseba, od katere potrebujemo pomoč, (ukrajinski predsednik Volodimir) Zelenski", poroča dpa.

Ob tem je Zelenskega ponovno obtožil, da je večja ovira za konec vojne v Ukrajini kot ruski predsednik Vladimir Putin. "Z Zelenskim je veliko težje skleniti dogovor," je dejal.