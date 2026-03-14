Iranski zunanji minister se posmehuje ZDA: Ves svet prosjačijo, naj kupuje rusko nafto

Iranski zunanji minister Abas Aragči se je posmehoval ameriški potezi, da začasno omili sankcije proti ruski nafti. "Bela hiša prosjači ves svet, naj kupuje rusko nafto," je na družbenem omrežju X zapisal Argači in potezo Washingtona označil za "patetično".

Aragči je na družbenih omrežjih objavil članek Financial Timesa, v katerem je navedeno, da bi Rusija lahko po odločitvi ZDA zaslužila približno 150 milijonov dolarjev oziroma 129 milijonov evrov dodatnih prihodkov od nafte na dan.

The U.S. spent months on bullying India into ending oil imports from Russia. After two weeks of war with Iran, White House is now begging the world—incl India—to buy Russian crude.



Europe thought backing illegal war on Iran would win U.S. support against Russia.



Pathetic. pic.twitter.com/fbkrXpXa9P — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 13, 2026

ZDA začasno omilile sankcije, vrstijo se kritike

Argači se je z zapisom odzval na potezo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je začasno omilila del sankcij proti ruski nafti, da bi ublažila rast cen energije po zaostritvi vojne na Bližnjem vzhodu. Washington je izdal začasno dovoljenje za prodajo dela ruske nafte, ki je bila že na tankerjih na morju, v poskusu stabilizacije svetovnega energetskega trga.

Odločitev je v Evropi izzvala številne kritike. Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da je takšna poteza "napačna", ker zmanjšuje pritisk na Rusijo zaradi vojne v Ukrajini. Tudi številni drugi zahodni zavezniki opozarjajo, da bi lahko olajšanje prodaje ruske nafte povečalo dohodek Kremlja, kar bi lahko izkoristili za vojno proti Ukrajini.

Analize kažejo, da bi Rusija lahko znatno profitirala od naraščajočih cen nafte in sprememb sankcij. Po ocenah Financial Timesa bi Moskva zaradi naraščajočih cen in povečanega povpraševanja lahko z izvozom nafte zaslužila približno 150 milijonov dolarjev oziroma 129 milijonov evrov dodatnega dohodka na dan.