Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
14. 3. 2026,
11.28

4 minute

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
nafta Vojna v Iranu

Sobota, 14. 3. 2026, 11.28

4 minute

Iranski zunanji minister se posmehuje ZDA: Ves svet prosjačijo, naj kupuje rusko nafto

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Abas Aragči | Zaradi napetosti in groženj z zaprtjem Hormuške ožine, ene najpomembnejših poti za svetovno trgovino z nafto, so se cene energije močno zvišale, svetovni trgi pa so postali izjemno nestabilni. | Foto Profimedia

Zaradi napetosti in groženj z zaprtjem Hormuške ožine, ene najpomembnejših poti za svetovno trgovino z nafto, so se cene energije močno zvišale, svetovni trgi pa so postali izjemno nestabilni.

Foto: Profimedia

Iranski zunanji minister Abas Aragči se je posmehoval ameriški potezi, da začasno omili sankcije proti ruski nafti. "Bela hiša prosjači ves svet, naj kupuje rusko nafto," je na družbenem omrežju X zapisal Argači in potezo Washingtona označil za "patetično".

Aragči je na družbenih omrežjih objavil članek Financial Timesa, v katerem je navedeno, da bi Rusija lahko po odločitvi ZDA zaslužila približno 150 milijonov dolarjev oziroma 129 milijonov evrov dodatnih prihodkov od nafte na dan.

"Bela hiša zdaj prosi ves svet, naj kupuje rusko nafto," je zapisal iranski zunanji minister in potezo Washingtona označil za "patetično".

ZDA začasno omilile sankcije, vrstijo se kritike

Argači se je z zapisom odzval na potezo administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je začasno omilila del sankcij proti ruski nafti, da bi ublažila rast cen energije po zaostritvi vojne na Bližnjem vzhodu. Washington je izdal začasno dovoljenje za prodajo dela ruske nafte, ki je bila že na tankerjih na morju, v poskusu stabilizacije svetovnega energetskega trga.

Odločitev je v Evropi izzvala številne kritike. Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da je takšna poteza "napačna", ker zmanjšuje pritisk na Rusijo zaradi vojne v Ukrajini. Tudi številni drugi zahodni zavezniki opozarjajo, da bi lahko olajšanje prodaje ruske nafte povečalo dohodek Kremlja, kar bi lahko izkoristili za vojno proti Ukrajini.

Analize kažejo, da bi Rusija lahko znatno profitirala od naraščajočih cen nafte in sprememb sankcij. Po ocenah Financial Timesa bi Moskva zaradi naraščajočih cen in povečanega povpraševanja lahko z izvozom nafte zaslužila približno 150 milijonov dolarjev oziroma 129 milijonov evrov  dodatnega dohodka na dan.

napad na iranski otok
Novice Trump objavil posnetek silovitega napada na ključni iranski otok #video #vŽivo

nafta Vojna v Iranu
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

