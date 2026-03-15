Ukrajina zaradi ameriške vojne z Iranom ne želi izgubiti podpore ZDA v vojni z Rusijo, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Nočemo izgubiti Američanov", ki so "trenutno nedvomno bolj osredotočeni na Bližnji vzhod", je dejal v danes objavljenem pogovoru s skupino novinarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"ZDA in njihovim zaveznikom na Bližnjem vzhodu kažemo svojo pripravljenost pomagati tako, da jim ponujamo ukrajinsko strokovno znanje o brezpilotnih letalnikih, in iskreno upamo, da se ZDA zaradi Bližnjega vzhoda ne bodo obrnile stran od vprašanja vojne v Ukrajini," je dejal Zelenski.

Trump pomoč Kijeva zavrnil: Zadnja oseba, od katere potrebujemo pomoč, je Zelenski

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v pogovoru za NBC v soboto zavrnil ponudbo Kijeva za pomoč v boju proti iranskim dronom, češ da je "zadnja oseba, od katere potrebujemo pomoč, Zelenski", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob tem je Zelenskega ponovno obtožil, da je večja ovira za konec vojne v Ukrajini kot ruski predsednik Vladimir Putin. "Z Zelenskim je veliko težje skleniti dogovor," je dejal Trump.

Nov sistem zračne obrambe

Zelenski je sicer v pogovoru tudi napovedal, da bo Ukrajina letos od Francije prejela nov sistem zračne obrambe SAMP/T in ga bo preizkusila proti ruskim balističnim raketam kot alternativo ameriškemu sistemu Patriot.

"Letos bomo prejeli sistem, ki ga bomo preizkusili proti grožnjam balističnih raket," je dejal in dodal, da je bila to najpomembnejša tema petkovih pogovorov s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu, poroča AFP.