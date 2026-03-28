Kralj letošnje zime Domen Prevc je imel na ekipni tekmi v Planici dan, ko se je moral bolj kot z metri boriti sam s sabo. V poskusni seriji je na Letalnici bratov Gorišek komaj ujel ravnotežje, tudi v drugem tekmovalnem skoku ekipne preizkušnje pa je reševal, kar se je rešiti dalo. Po tekmi ni skrival, da enostavnega odgovora, zakaj se mu je to zgodilo, še nima. "Želim si, da bi imel enostaven odgovor v tem trenutku, kako popraviti to jutri," je izpostavil Domen, ki je čutil tudi ogromno pritiska in mu je srčni utrip vseskozi bil zelo hitro.

Če je Domen Prevc v petek z zmago na planiški letalnici deloval suvereno in nedotakljivo, je bila sobota povsem druga zgodba. Že v poskusni seriji se je znašel v velikih težavah, ko je moral po odskoku v zraku na hitro reševati položaj in loviti nadzor nad smučmi. Marsikomu je zastal dih, saj je bilo v zraku vprašanje, ali bo morda celo padel.

"Videl sem se že, da me bo okoli obrnilo"

"Instinkt je bil. Vse se zgodi instiktivno, rešuješ zadevo ter skušaš maksimalno izvleči," je po koncu dneva pokomentiral Domen.

"Danes sem verjetno 1,5 kilograma prešvical. Srčni utrip je nenehno tolkel na polno. Seveda me je stisnilo. Videl sem se že, da me bo okoli obrnilo. K sreči je bilo dovolj časa, da sem smučko gor potegnil in se na obeh nogah zadržal," je nadaljeval.

Tudi v drugem skoku je moral reševati položaj

Slovenski as po dnevu ni ovinkaril. Priznal je, da jasnega odgovora, kako vse skupaj do nedelje popraviti, še nima. "Želim si, da bi imel enostaven odgovor v tem trenutku, kako popraviti do jutri. Priznam, da ga nimam. Nekaj tuhtam, ugotovim, ampak imam filinge naštimane tako na limitu, potem pa, če pritisk ni enakomeren in še sam izsiljujem, potem je še ekipna tekma in dela pulz na polno. Ni to posamična tekma."

Tudi drugi Domnov sobotni polet na ekipni tekmi ni bil miren. Še enkrat je moral v zraku improvizirati, potem ko mu je pri odskoku z mize desna roka padla nekoliko nižje, in reševati položaj, namesto da bi napadal z lahkotnostjo, kot smo pri aktualnem svetovnem prvaku v poletih vajeni.

Hrgota: K sreči je Domen tak maček, da se zna izvleči "Nekaj stvari bomo morali mogoče še doreči, da bo bolj umirjeno vse skupaj potekalo. Mogoče se mu mudi in je zato pomembno, da se stvari zdaj umirijo. K sreči je Domen tak maček, da se zna izvleči iz takšnih položaj ter je izpeljal skok. Potem se je zbral za prvo serijo, ampak do jutri mora odpraviti to," je o Domnovih nastopih dejal glavni trener Robert Hrgota.

Pulz, napetost in iskanje odgovora pred nedeljo

Po njegovih besedah je podzavest opravila svoje, v ozadju pa so pomagale tudi ure in ure dela, ki jih je v preteklosti opravil v vetrovniku: "Podzavest je danes naredila svoje. Tiste ure v vetrovniku so poplačale danes. Pulz mi je delal od prvega skoka na polno."

Prav napetost je bila eden ključnih razlogov, da sobota zanj ni bila podobna petku: "Po takih skokih se ni težko zbrati. Glava dela, pulz nabija. Ne vem, kljub temu da je konec in je toplo za marec, je od mene kar teklo dol. Od prvega skoka naprej mi nekako ni dalo miru."

Čeprav ga težave niso povsem vrgle iz tira, je dal vedeti, da bo moral za nedeljo nekaj spremeniti. "Če bi me res vrglo iz tira, skok v prvi seriji ne bi bil takšen, kot je bil. Videti je, da mi manjka strahospoštovanje. Morda bom danes, ko se bo usedlo, to dobil nazaj in bom normalno oddelal."

"V nedeljo bom moral iz svoje kože"

Pred zadnjim tekmovalnim dnem zime je sporočilo jasno: manj siljenja, več mirnosti. "Treba bo drugačen pristop vzeti in da gremo mirno do konca. Vedno iščem ekselenco, perfekt, ampak bom moral jutri iz svoje kože, skulirano, umirjeno," je dejal Domen, ki ima pred nedeljsko tekmo v skupnem seštevku za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov 61 točk prednosti pred Avstrijcem Stephanom Embacherjem.

Planica pa je tudi tokrat nanj naredila močan vtis, čeprav je bila sobota zanj in za reprezentančne kolege rezultatsko precej bolj grenka od pričakovanj: "To je res neverjetno, da pride toliko ljudi v Planico na ta praznik. Perfekten dan je. Malce več sreče bi potrebovali. Bomo naslednje leto spet poslušali Zdravljico."