Ameriška letalonosilka Gerald Ford priplula v Split

Ameriška letalonosilka Gerald Ford je danes priplula v Split. Tam največjo letalonosilko na svetu čaka načrtovan postanek v pristanišču in vzdrževanje, je sporočilo ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem.

Med postankom v Splitu bo letalonosilka gostila predstavnike lokalnih oblasti in voditelje, s tem pa "prepoznala močno in trajno zavezništvo med ZDA in Hrvaško", je veleposlaništvo zapisalo v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Dodali so, da enote ameriške mornarice pogosto obiščejo Hrvaško zaradi popravil in skupnih vojaških vaj.

Letalonosilka je bila nazadnje v Splitu oktobra lani, prvič pa je v to hrvaško pristanišče vplula junija 2023.

Na fotografiji skupaj s trajektom Jadrolinije Foto: Pixsell

Na morju je že skoraj devet mesecev

Letalonosilka Gerald Ford je na morju že skoraj devet mesecev. Predsednik Donald Trump jo je lani poslal v Karibsko morje, kjer je sodelovala pri odstranjevanju čolnov, ki domnevno prevažajo mamila v ZDA, od tam pa je šla naravnost proti Perzijskemu zalivu z namenom sodelovanje v napadih na Iran.

Na letalonosilki je 12. marca izbruhnil požar, medtem ko je plula v Rdečem morju, kjer je sodelovala v operacijah ameriške vojske proti Iranu. Letalonosilka je nato odplula v Natovo pomorsko oporišče v Soudi na Kreti, od koder se je ta teden odpravila proti Splitu.