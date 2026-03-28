K. M., STA

Sobota,
28. 3. 2026,
11.16

Ameriška letalonosilka Gerald Ford priplula v Split

Gerald Ford | Letalonosilka je bila nazadnje v Splitu oktobra lani, prvič pa je v to hrvaško pristanišče vplula junija 2023. | Foto Pixsell

Ameriška letalonosilka Gerald Ford je danes priplula v Split. Tam največjo letalonosilko na svetu čaka načrtovan postanek v pristanišču in vzdrževanje, je sporočilo ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem.

Med postankom v Splitu bo letalonosilka gostila predstavnike lokalnih oblasti in voditelje, s tem pa "prepoznala močno in trajno zavezništvo med ZDA in Hrvaško", je veleposlaništvo zapisalo v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Dodali so, da enote ameriške mornarice pogosto obiščejo Hrvaško zaradi popravil in skupnih vojaških vaj.

Letalonosilka je bila nazadnje v Splitu oktobra lani, prvič pa je v to hrvaško pristanišče vplula junija 2023.

Na morju je že skoraj devet mesecev 

Letalonosilka Gerald Ford je na morju že skoraj devet mesecev. Predsednik Donald Trump jo je lani poslal v Karibsko morje, kjer je sodelovala pri odstranjevanju čolnov, ki domnevno prevažajo mamila v ZDA, od tam pa je šla naravnost proti Perzijskemu zalivu z namenom sodelovanje v napadih na Iran.

Na letalonosilki je 12. marca izbruhnil požar, medtem ko je plula v Rdečem morju, kjer je sodelovala v operacijah ameriške vojske proti Iranu. Letalonosilka je nato odplula v Natovo pomorsko oporišče v Soudi na Kreti, od koder se je ta teden odpravila proti Splitu.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.