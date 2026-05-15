Dr. Aleksander Šinigoj: Največja napaka? Čakamo, da se spremeni nekdo drug.

V tokratnem Spotkastu je Eva Cimbola gostila dr. Aleksandra Šinigoja, predavatelja in strokovnjaka za osebno ter poslovno rast. Spregovorila sta o hipnozi, ne o tisti odrski, ki jo pogosto povezujemo s televizijskimi šovi, temveč o hipnozi, ki je del našega vsakdana. V pogovoru sta razkrivala, kako naše misli, besede in občutki vplivajo na življenje, odločitve in rezultate, ki jih ustvarjamo. Dotaknila sta se moči nezavednega uma, vprašanja, kako pogosto sami sebe nezavedno "programiramo" z negativnimi vzorci razmišljanja, ter tega, zakaj je pomembno, kaj govorimo sebi in drugim. Kako lahko že majhna sprememba notranjega dialoga pomembno vpliva na naše počutje, odnose in življenje nasploh? Ne zamudite najnovejše epizode Spotkasta.

Dr. Aleksander Šinigoj poudarja, da je hipnoza veliko bolj prisotna v našem življenju, kot se večina ljudi zaveda. Po njegovih besedah smo pravzaprav vsak dan pod vplivom okolice, medijev in predvsem lastnih misli, največji vpliv nase pa imamo prav sami. V uvodu je pojasnil, da ljudje pogosto nezavedno ponavljamo negativne misli in občutke, s katerimi se "programiramo". Če si nekdo že zjutraj dopoveduje, da bo dan težek ali da bo šlo vse narobe, začne njegov nezavedni um takšne misli sprejemati kot resnične. Posledično začne človek čez dan opažati predvsem stvari, ki ta občutek potrjujejo. Po Šinigojevih besedah prav zato ni vseeno, kaj govorimo, mislimo in čutimo, saj s tem vplivamo na svoje vedenje in rezultate, ki jih ustvarjamo v življenju. Dodaja, da se posledice takšnih sugestij pogosto pokažejo šele čez čas, zato se ljudje velikokrat sploh ne zavedajo, kako močno njihove besede in misli oblikujejo njihovo realnost.

Foto: Luka Petrič

Hipnoza kot pot do notranje spremembe

Aleksander Šinigoj je med pogovorom izpostavil več primerov ljudi, ki so po njegovih besedah skozi hipnozo doživeli velike osebne premike, pri čemer poudarja, da hipnoza sama po sebi ni čudežna rešitev, ampak predvsem proces, v katerem človek aktivira lastne notranje vire.

Spominja se primera ženske, ki osem mesecev ni mogla dvigniti roke, čeprav je preizkusila različne oblike pomoči. Po hipnotičnem procesu je roko ponovno normalno premikala. Omenil je tudi ljudi, ki so dolga leta neuspešno preizkušali različne diete ali se borili z odvisnostmi, nato pa jim je prav skozi takšen proces uspelo narediti premik, ki ga prej niso zmogli.

Posebej mu je v spominu ostala zgodba dekleta, ki se je v otroštvu tako balo šole, da je jemalo tablete, danes pa študira v tujini. Po njegovih besedah takšne spremembe niso posledica tega, da bi hipnotizer človeka "popravil", ampak tega, da posameznik v sebi ponovno najde moč, samozavest in motivacijo, ki jih je imel ves čas, le da so bile potlačene ali skrite.

Kot pravi, hipnoza ni nič mističnega, ampak način, kako človek za trenutek utiša zunanji svet in se poveže sam s sabo. Temu nekateri rečejo meditacija, drugi vizualizacija, njegov mentor Tony Robbins pa "proces z zaprtimi očmi". Bistvo pa ostaja enako: človek v sebi aktivira nekaj, kar je bilo tam ves čas, nato pa začne drugače razmišljati, čutiti in delovati.

O čem je še tekla beseda? V pogovoru sta Eva Cimbola in dr. Aleksander Šinigoj spregovorila še o številnih dodatnih primerih dobrih praks, pri katerih je hipnoza ljudem pomagala pri spremembi življenja, odprla pa sta tudi vprašanje, kdaj hipnoza ni primerna oziroma v katerih primerih mora človek najprej poiskati strokovno medicinsko pomoč. Dotaknila sta se tudi nezavednih vzorcev in prepričanj, ki jih ljudje nosimo iz otroštva, pa tudi tega, kako lahko določeni "programi", ki so nam nekoč služili kot zaščita, v odraslem življenju postanejo ovira. Velik del pogovora je bil namenjen motivaciji za spremembo, vlogi žrtve in vprašanju, zakaj ljudje pogosto čakamo, da se spremeni nekdo drug, namesto da bi začeli pri sebi. Spregovorila sta tudi o skrbi zase, ki jo ljudje pogosto zamenjujejo za egoizem, čeprav gre v resnici za osnovo zdravega odnosa do sebe in drugih. Poseben poudarek sta namenila otrokom, moči sugestij in vplivu besed, ki jih odrasli vsakodnevno uporabljamo pri vzgoji. Govorila sta o tem, kako otroci zelo dobesedno sprejemajo sporočila okolice, pa tudi o vplivu družbenih omrežij, strahovih pred neuspehom in o tem, kako lahko hipnoza pomaga pri spreminjanju notranjih predstav, ki vplivajo na naše počutje in odzive. Pomemben del pogovora je bil namenjen tudi povezavi med telesom in umom. Šinigoj je poudaril, da veliko lažje ohranjamo dobro čustveno stanje, če skrbimo tudi za telo: dovolj spimo, dobro jemo, pijemo dovolj vode in ostajamo aktivni. Dotaknila sta se tudi konkretne izkušnje hipnoze: kaj se med procesom dogaja s človekom, ali ljudje med hipnozo zaspijo in zakaj je po Šinigojevih besedah najpomembnejše predvsem to, da človek ponovno najde občutek notranjega miru, zadovoljstva in povezanosti s samim seboj.

"Danes je največja sreča to, da znaš biti srečen"

Ena izmed pomembnejših misli pogovora je bila, da je danes morda največja sreča prav to, da človek zna biti srečen. "Zdi se mi, da je danes, v tem tempu življenja, morda največja sreča prav to, da človek zna biti srečen," je med pogovorom izpostavila Eva Cimbola. Ob tem je opozorila, da je okoli nas vedno več hitenja, nervoze, slabe volje in notranjega nezadovoljstva, zaradi katerega ljudje pogosto predolgo zadržujejo stvari v sebi.

Dr. Aleksander Šinigoj je ob tem poudaril, da bi moral vsak človek poznati vsaj osnovno obliko samohipnoze oziroma notranjega umirjanja ne glede na to, ali temu rečemo hipnoza, meditacija, vizualizacija, mentalni trening ali avtogeni trening. Po njegovem mnenju je pomembno predvsem to, da se človek nauči povezati sam s sabo in prepoznati, kako močno njegove misli vplivajo na vsakdanje življenje.

A kako lahko ljudje hipnozo spoznajo na preprost, dostopen in neobremenjen način? Dober prvi korak je lahko brezplačna delavnica, na kateri hipnozo predstavijo na razumljiv in praktičen način, udeleženci pa jo lahko spremljajo kar od doma.

Ni treba biti ves čas pozitiven

V pogovoru sta se voditeljica in sogovornik dotaknila tudi občutkov, ki jih ljudje pogosto želijo potlačiti: žalosti, jeze, razočaranja ali nemoči. Šinigoj je poudaril, da človek ni robot in da ni namen, da bi bili ves čas pozitivni. Tudi neprijetna čustva imajo lahko svojo vlogo: jeza nam lahko da moč za spremembo, žalost pa nas lahko pripelje do pomembnega spoznanja.

Težava po njegovih besedah nastane takrat, ko človek v takšnem stanju ostane predolgo. Zato ni ključno vprašanje, ali smemo čutiti žalost ali jezo, temveč kaj s tem občutkom naredimo. Namesto da se vrtimo v vlogi žrtve, se je smiselno vprašati: kaj lahko zdaj naredim, da se moje življenje začne spreminjati?

Sprememba se vedno začne pri nas

Šinigoj je v pogovoru tudi večkrat poudaril, da si ljudje pogosto želijo, da bi se spremenil nekdo drug – partner, otrok, starš ali sodelavec. A po njegovem mnenju imamo največji vpliv takrat, ko začnemo spreminjati sebe. Bolj ko človek dela na sebi, več notranje moči, miru in orodij ima, s tem pa lahko drugače vpliva tudi na odnose okoli sebe.

Ob tem je opozoril, da starost ni ovira za spremembo. Na njegovih delavnicah so bili tako zelo mladi kot tudi starejši udeleženci, med njimi celo ljudje v poznih osemdesetih in devetdesetih letih. Ključna po njegovih besedah ni starost, temveč želja po spremembi.

Vsaka misel šteje in vsaka sprememba se začne pri sebi

Za konec je Šinigoj poudaril, da se hipnoza ne dogaja le takrat, ko nekdo zapre oči in posluša vodeno sugestijo. Po njegovih besedah se dogaja ves čas: v mislih, besedah, notranjem dialogu, odzivih in vsakodnevnih navadah. Zato ne pomaga, če človek zjutraj naredi nekaj minut samohipnoze, potem pa ves dan tarna, se smili sam sebi in ponavlja misli, ki mu ne koristijo.

Njegovo glavno sporočilo poslušalcem je bilo, da se lahko življenje začne spreminjati v kateremkoli trenutku. Ni treba čakati na idealne okoliščine, pravo starost ali popolno pripravljenost. Potrebna je predvsem odločitev, da človek začne znova: v prvi vrsti in najprej pri sebi.

Foto: Luka Petrič

