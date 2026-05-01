D.K., STA

Petek,
1. 5. 2026,
17.40

United Airlines letalska družba ZDA New York letališče Split

Iz Splita direktna letalska povezava z New Yorkom

Letališče v Splitu | Foto Guliverimage

Na letališču v Splitu je danes pristalo prvo letalo ameriške letalske družbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezonsko direktno linijo trikrat tedensko povezovalo z New Yorkom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nova letalska povezava naj bi prinesla dodaten zagon turističnemu sektorju, olajšala prihod ameriških potnikov ter okrepila gospodarsko in poslovno sodelovanje med državama, na spletni strani poroča Jutarnji list. Kot dodaja, je nova povezava pomemben korak za mednarodno povezljivost Splita in celotne Srednje Dalmacije.

Direktor letališča Split Josip Ćorić je ob vzpostavitvi nove letalske povezave poudaril, da je danes za letališče zgodovinski dan. "Uvedba direktne linije New York-Split potrjuje strateški položaj letališča Split kot ključnih vrat Dalmacije v svet," je dejal.

Poudaril je, da je letališče Split letos povezano s 26 državami in ponuja skupno 86 direktnih destinacij.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
