Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
11.11

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Split potnik letalo

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 11.11

6 minut

Dramatičen posnetek z letala na splitskem letališču, potnik ujel dogajanje na krovu #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Croatia Airlines | Fotografija letala je simbolična. | Foto Reuters

Fotografija letala je simbolična.

Foto: Reuters

Potnik na letalu Croatia Airlines, ki je v soboto želelo vzleteti na letališču Split, je na posnetku ujel dramatično dogajanje na letalu, potem ko je Airbus A220-300 zaneslo z vzletno-pristajalne steze in nato moralo, za zdaj še iz nepojasnjenih razlogov, močno zavirati. Na posnetku je eden izmed potnikov ujel tudi reakcije potnikov na krovu letala.

Na letalu hrvaške letalske družbe Croatia Airlines je bilo v času vzleta 130 potnikov in pet članov posadke. Videoposnetek, ki ga je posnel eden izmed potnikov na letalu in je kasneje zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje trenutek, ko je letalo med pospeševanjem zapeljalo z vzletno-pristajalne steze. Letalo se je nato ustavilo na travnati površini ob stezi.

Na dramatičnem posnetku je videti tudi, kako potniki na krovu letala doživljajo trenutke med incidentom, v katerem na srečo ni bilo huje poškodovanih. Do incidenta je namreč prišlo med vzletom, zato zaenkrat še niso znane vse podrobnosti o vzroku. Po incidentu so vse potnike in člane posadke evakuirali, letalo pa je utrpelo materialno škodo. Incident na vzletno-pristajalni stezi je poskrbel tudi za zamude in odpovedi več letov na letališču Split.

Več podrobnosti incidenta bodo ugotovili v preiskavi

Letalska družba Croatia Airlines še ni podala uradne izjave o vzroku incidenta ali podrobnostih o morebitnih posledicah za potnike in posadko, je poročal dnevnik.hr. Na kraju dogodka so bili tudi preiskovalci Agencije za preiskovanje nesreč, preiskava kraja pa je bila zaključena.

"Preiskava na kraju dogodka se je končala, preiskava pa se je šele začela. Zdaj sledi tehnična analiza in zbiranje različnih podatkov," je povedal glavni preiskovalec letalskih nesreč Danko Petrin in dodal, da je do zdaj znano, da je letalo med vzletom zaneslo v levo. "Zakaj, še ne vemo, vendar bomo to ugotovili v kasnejši preiskavi," je še pojasnil.

Croatia Airlines, Airbus A220
Novice Letalo Croatia Airlines v Splitu zdrsnilo s steze #video
vojaški letali EA-18G Growler
Novice Grozljivo trčenje dveh ameriških vojaških lovcev #video
Split potnik letalo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.