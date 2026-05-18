Dramatičen posnetek z letala na splitskem letališču, potnik ujel dogajanje na krovu #video

Potnik na letalu Croatia Airlines, ki je v soboto želelo vzleteti na letališču Split, je na posnetku ujel dramatično dogajanje na letalu, potem ko je Airbus A220-300 zaneslo z vzletno-pristajalne steze in nato moralo, za zdaj še iz nepojasnjenih razlogov, močno zavirati. Na posnetku je eden izmed potnikov ujel tudi reakcije potnikov na krovu letala.

Na letalu hrvaške letalske družbe Croatia Airlines je bilo v času vzleta 130 potnikov in pet članov posadke. Videoposnetek, ki ga je posnel eden izmed potnikov na letalu in je kasneje zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje trenutek, ko je letalo med pospeševanjem zapeljalo z vzletno-pristajalne steze. Letalo se je nato ustavilo na travnati površini ob stezi.

WATCH: A passenger onboard Croatia Airlines A220-300 captured the moment the aircraft veered off the runway during its takeoff roll at Split Airport.

Na dramatičnem posnetku je videti tudi, kako potniki na krovu letala doživljajo trenutke med incidentom, v katerem na srečo ni bilo huje poškodovanih. Do incidenta je namreč prišlo med vzletom, zato zaenkrat še niso znane vse podrobnosti o vzroku. Po incidentu so vse potnike in člane posadke evakuirali, letalo pa je utrpelo materialno škodo. Incident na vzletno-pristajalni stezi je poskrbel tudi za zamude in odpovedi več letov na letališču Split.

Več podrobnosti incidenta bodo ugotovili v preiskavi

Letalska družba Croatia Airlines še ni podala uradne izjave o vzroku incidenta ali podrobnostih o morebitnih posledicah za potnike in posadko, je poročal dnevnik.hr. Na kraju dogodka so bili tudi preiskovalci Agencije za preiskovanje nesreč, preiskava kraja pa je bila zaključena.

"Preiskava na kraju dogodka se je končala, preiskava pa se je šele začela. Zdaj sledi tehnična analiza in zbiranje različnih podatkov," je povedal glavni preiskovalec letalskih nesreč Danko Petrin in dodal, da je do zdaj znano, da je letalo med vzletom zaneslo v levo. "Zakaj, še ne vemo, vendar bomo to ugotovili v kasnejši preiskavi," je še pojasnil.