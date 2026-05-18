Ponedeljek, 18. 5. 2026, 13.38
Zadrska regija: kjer se dopust začne zares
Slovenci vljudnost pogosto uporabljamo tako, kot nekateri nosijo dežnik: vedno pri roki, tudi ko je nebo povsem jasno. "Samo če ni problem …", je naša nacionalna značilnost - ublaži vsako prošnjo, vsako vprašanje, vsako najmanjšo potrebo. Potem pa prispeš v Zadrsko regijo, kjer se sama ideja 'problema' razblini nekje med vonjem borovcev in zvokom morja.
To je kraj, kjer se tempo preprosto spremeni in vsakdan ostane nekoliko v ozadju.
Zadar: kjer se stvari dogajajo brez nepotrebnih besed
V zadrskem starem mestnem jedru vprašaš za pot s svojo običajno previdnostjo. Še preden dokončaš stavek, te domačin usmeri naprej: "Ma, samo naprid." Brez omahovanja, brez ceremonije. Ti še pripravljaš svoj nasmeh, on pa že nadaljuje svoj dan. Dalmatinska učinkovitost ni glasna — preprosto je samozavestna.
Morda je prav zato tu odraščal Luka Modrić. Ta regija ustvarja prav posebno vrsto mirne samozavesti - takšne, ki se ne opravičuje, preden v 90. minuti izvede prosti strel. V Zadrski regiji je tudi pokrajina v sredini igrišča: mirna, uravnotežena, vedno korak pred drugimi.
Občuti dalmatinsko sproščenost
Južno od mesta Zadar leži Biograd na Moru - popolno izhodišče za raziskovanje otokov. Vkrcaš se na trajekt in opazuješ, kako posadka vodi organiziran kaos z lahkotnostjo ljudi, ki zaupajo morju in sebi. Poskusiš pomagati z vrvjo. Zasmejijo se: "Neće pobići."
Pašman leži nasproti Biograda, oddaljen le kratko vožnjo s trajektom. Otok, prepreden z oljčnimi nasadi, peščenimi zalivi in tisto tišino, ki jo Slovenci dojemamo kot razkošje.
Prepustite se ritmu marine Kornati v Biogradu na Moru, kjer se ladje nežno zibljejo in Jadran vedno čaka na naslednji odhod.
Vprašaš ribiča, ali pot vodi do dobrega kopališča. Skromno skomigne z rameni, pokaže proti obzorju in reče: "Lipo je povsuda."
In nekako ima prav. Pašman nima 'skritih biserov'. On je sam po sebi biser.
Na Ugljanu - zelenem, živahnem sosedu Pašmana - ti babica popravi izgovorjavo imena vasi, ne da bi upočasnila korak. Še preden se lahko opravičiš, ti v roko potisne figo.
Začneš s samodejnim slovenskim refleksom: "Oprostite, samo če ni ..." Ona te prekine: "Je, je, uzmi." Brez zapletov. Brez pretiranega razmišljanja.
Upočasni se z nežnim ritmom Nina
V Ninu, najstarejšem kraljevskem mestu na Hrvaškem, stopiš na Kraljičino plažo — dolg, plitek pas, kjer družine brodijo po topli vodi, ki komaj sega do kolen. Domačina vprašaš, ali bo kmalu plima. Nasmehne se: "Polako, more zna kad triba."
Stopite v toplo morje Ninske lagune in pozabite na uro. Nato ti pove o ninskem šokolu, cenjeni sušeni mesnini regije, pripravljeni po receptu, ki se varuje kot družinska dediščina. Poskusiš ga in nenadoma razumeš, zakaj domačini o njem govorijo z enakim ponosom kot Slovenci o potici.
Sledi vetru na otok Pag
Pag je videti, kot da bi se luna odločila preživeti počitnice na Hrvaškem - sam kamen, sol in veter. Ustaviš se na majhni družinski kmetiji, da bi kupil sir. Opravičiš se, ker motiš.
Sirar se zasmeje: "Ako si doša po sir, onda si doma."
Ponudi ti rezino paškega sira, ostrega in slanega zaradi divjih zelišč in burje.
Poskusite paški sir, v katerem se prepletajo sol, veter in tradicija.
Zamenjaj pretirano razmišljanje za svež zrak
V narodnem parku Paklenica stojiš na začetku poti in preračunavaš veter, čas, logistiko — tipičen slovenski miselni seznam. Za tabo domačin mimogrede pripomni: "Ako si tu, si dobro."
Kasneje na reki Zrmanji oklevaš, preden stopiš v raft. Vodnik se nasmehne: "Pusti, voda nosi."
In res te - nežno, radostno, kot da tudi reka ve, da se moraš sprostiti.
Falkensteiner: ko dalmatinska sproščenost spregovori jezik udobja
V nastanitev Falkensteiner v Zadrski regiji ne 'prispeš' - vanjo izdihneš.
Na polotoku Punta Skala se Hotel & Spa Iadera dviga kot mirna arhitekturna gesta, s čistimi linijami in jadransko modrino. Naročiš kavo, in prispe v ritmu, ki je nežen, a popolnoma usklajen. Osebje je že popolnoma zlito z vašim tempom in brez besed razume, kaj potrebujete.
Sprostite se v Falkensteiner Punta Skala, kjer udobje govori dalmatinski jezik.
Le nekaj korakov stran družinski hotel Diadora živi v veselju otrok, ki odkrivajo bazene, tobogane in dejavnosti, zaradi katerih so starši videti kot počitniški superjunaki. Tukaj se nihče ne opravičuje za hrup - veselje je glasbena podlaga.
Med borovci in morjem pa Premium Camping Zadar kampiranje spremeni v nekaj elegantnega: jutranja kopanja, mehka svetloba in tista tišina, ki deluje premišljeno oblikovana.
Falkensteiner ne posnema dalmatinskega gostoljubja. Prevede ga - v udobje, intuicijo in občutek, da se vsaka tvoja želja naravno vključi v celotno izkušnjo.
Kjer "samo, če ni problem" postane spomin, ne navada
Zgodnje poletje in jesen sta čas, ko se Zadrska regija najbolj ujame s slovensko dušo. Nekje med plavanjem, sončnim zahodom in drugo figo se nekaj premakne. Občutek, da je treba vse preveč razmišljati, postopoma pojenja in se umika lažjemu, bolj sproščenemu načinu bivanja v Zadrski regiji.
Tukaj "samo če ni problem" postane fraza, na katero se spominjaš z naklonjenostjo — ne pa fraza, ki jo potrebuješ.
Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zadrske županije.