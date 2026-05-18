Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
13.38

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
turizem Zadar počitnice Hrvaška noad PR članek

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 13.38

1 ura, 2 minuti

Zadrska regija: kjer se dopust začne zares

Oglasno sporočilo
Galešnjak | Odkrijte otok Galešnjak, kjer narava riše srce sredi Jadrana. | Foto Jakov Đinđić

Odkrijte otok Galešnjak, kjer narava riše srce sredi Jadrana.

Foto: Jakov Đinđić

Slovenci vljudnost pogosto uporabljamo tako, kot nekateri nosijo dežnik: vedno pri roki, tudi ko je nebo povsem jasno. "Samo če ni problem …", je naša nacionalna značilnost - ublaži vsako prošnjo, vsako vprašanje, vsako najmanjšo potrebo. Potem pa prispeš v Zadrsko regijo, kjer se sama ideja 'problema' razblini nekje med vonjem borovcev in zvokom morja.

To je kraj, kjer se tempo preprosto spremeni in vsakdan ostane nekoliko v ozadju.

Zadar: kjer se stvari dogajajo brez nepotrebnih besed

V zadrskem starem mestnem jedru vprašaš za pot s svojo običajno previdnostjo. Še preden dokončaš stavek, te domačin usmeri naprej: "Ma, samo naprid." Brez omahovanja, brez ceremonije. Ti še pripravljaš svoj nasmeh, on pa že nadaljuje svoj dan. Dalmatinska učinkovitost ni glasna — preprosto je samozavestna.

sonce | Foto: Darko Kešnjer Foto: Darko Kešnjer

Morda je prav zato tu odraščal Luka Modrić. Ta regija ustvarja prav posebno vrsto mirne samozavesti - takšne, ki se ne opravičuje, preden v 90. minuti izvede prosti strel. V Zadrski regiji je tudi pokrajina v sredini igrišča: mirna, uravnotežena, vedno korak pred drugimi.

Občuti dalmatinsko sproščenost

Južno od mesta Zadar leži Biograd na Moru - popolno izhodišče za raziskovanje otokov. Vkrcaš se na trajekt in opazuješ, kako posadka vodi organiziran kaos z lahkotnostjo ljudi, ki zaupajo morju in sebi. Poskusiš pomagati z vrvjo. Zasmejijo se: "Neće pobići."

Pašman leži nasproti Biograda, oddaljen le kratko vožnjo s trajektom. Otok, prepreden z oljčnimi nasadi, peščenimi zalivi in tisto tišino, ki jo Slovenci dojemamo kot razkošje.

Prepustite se ritmu marine Kornati v Biogradu na Moru, kjer se ladje nežno zibljejo in Jadran vedno čaka na naslednji odhod. | Foto: TB Biograd na Moru Prepustite se ritmu marine Kornati v Biogradu na Moru, kjer se ladje nežno zibljejo in Jadran vedno čaka na naslednji odhod. Foto: TB Biograd na Moru

Vprašaš ribiča, ali pot vodi do dobrega kopališča. Skromno skomigne z rameni, pokaže proti obzorju in reče: "Lipo je povsuda."

In nekako ima prav. Pašman nima 'skritih biserov'. On je sam po sebi biser.

Na Ugljanu - zelenem, živahnem sosedu Pašmana - ti babica popravi izgovorjavo imena vasi, ne da bi upočasnila korak. Še preden se lahko opravičiš, ti v roko potisne figo.

Začneš s samodejnim slovenskim refleksom: "Oprostite, samo če ni ..." Ona te prekine: "Je, je, uzmi." Brez zapletov. Brez pretiranega razmišljanja.

Upočasni se z nežnim ritmom Nina

V Ninu, najstarejšem kraljevskem mestu na Hrvaškem, stopiš na Kraljičino plažo — dolg, plitek pas, kjer družine brodijo po topli vodi, ki komaj sega do kolen. Domačina vprašaš, ali bo kmalu plima. Nasmehne se: "Polako, more zna kad triba." 

Stopite v toplo morje Ninske lagune in pozabite na uro. | Foto: Boris Kačan Stopite v toplo morje Ninske lagune in pozabite na uro. Foto: Boris Kačan Nato ti pove o ninskem šokolu, cenjeni sušeni mesnini regije, pripravljeni po receptu, ki se varuje kot družinska dediščina. Poskusiš ga in nenadoma razumeš, zakaj domačini o njem govorijo z enakim ponosom kot Slovenci o potici.

Sledi vetru na otok Pag

Pag je videti, kot da bi se luna odločila preživeti počitnice na Hrvaškem - sam kamen, sol in veter. Ustaviš se na majhni družinski kmetiji, da bi kupil sir. Opravičiš se, ker motiš.

Sirar se zasmeje: "Ako si doša po sir, onda si doma."

Ponudi ti rezino paškega sira, ostrega in slanega zaradi divjih zelišč in burje.

Poskusite paški sir, v katerem se prepletajo sol, veter in tradicija. | Foto: TZ Zadarske županije Poskusite paški sir, v katerem se prepletajo sol, veter in tradicija. Foto: TZ Zadarske županije

Zamenjaj pretirano razmišljanje za svež zrak

V narodnem parku Paklenica stojiš na začetku poti in preračunavaš veter, čas, logistiko — tipičen slovenski miselni seznam. Za tabo domačin mimogrede pripomni: "Ako si tu, si dobro." 

Kasneje na reki Zrmanji oklevaš, preden stopiš v raft. Vodnik se nasmehne: "Pusti, voda nosi." 

In res te - nežno, radostno, kot da tudi reka ve, da se moraš sprostiti.

Falkensteiner: ko dalmatinska sproščenost spregovori jezik udobja

V nastanitev Falkensteiner v Zadrski regiji ne 'prispeš' - vanjo izdihneš.

Na polotoku Punta Skala se Hotel & Spa Iadera dviga kot mirna arhitekturna gesta, s čistimi linijami in jadransko modrino. Naročiš kavo, in prispe v ritmu, ki je nežen, a popolnoma usklajen. Osebje je že popolnoma zlito z vašim tempom in brez besed razume, kaj potrebujete.

Sprostite se v Falkensteiner Punta Skala, kjer udobje govori dalmatinski jezik. | Foto: Falkensteiner Hotels & Residences Sprostite se v Falkensteiner Punta Skala, kjer udobje govori dalmatinski jezik. Foto: Falkensteiner Hotels & Residences

Le nekaj korakov stran družinski hotel Diadora živi v veselju otrok, ki odkrivajo bazene, tobogane in dejavnosti, zaradi katerih so starši videti kot počitniški superjunaki. Tukaj se nihče ne opravičuje za hrup - veselje je glasbena podlaga.

Med borovci in morjem pa Premium Camping Zadar kampiranje spremeni v nekaj elegantnega: jutranja kopanja, mehka svetloba in tista tišina, ki deluje premišljeno oblikovana.

Falkensteiner ne posnema dalmatinskega gostoljubja. Prevede ga - v udobje, intuicijo in občutek, da se vsaka tvoja želja naravno vključi v celotno izkušnjo.

Kjer "samo, če ni problem" postane spomin, ne navada

Zgodnje poletje in jesen sta čas, ko se Zadrska regija najbolj ujame s slovensko dušo. Nekje med plavanjem, sončnim zahodom in drugo figo se nekaj premakne. Občutek, da je treba vse preveč razmišljati, postopoma pojenja in se umika lažjemu, bolj sproščenemu načinu bivanja v Zadrski regiji.

Tukaj "samo če ni problem" postane fraza, na katero se spominjaš z naklonjenostjo — ne pa fraza, ki jo potrebuješ.

Zadar logo | Foto:

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Zadrske županije.

turizem Zadar počitnice Hrvaška noad PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.