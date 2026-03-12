Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Thermometer Blue 0,44

ZDA letalonosilka požar

Na letalonosilki USS Gerald Ford, ki sodeluje v vojni proti Iranu, izbruhnil požar

USS Gerald Ford | Nosilka USS Gerald Ford je najnovejša ameriška letalonosilka in največja na svetu. | Foto Guliverimage

Nosilka USS Gerald Ford je najnovejša ameriška letalonosilka in največja na svetu.

Foto: Guliverimage

Na letalonosilki USS Gerald Ford, ki sodeluje v vojni proti Iranu, je izbruhnil požar, poroča The Independent. To je na omrežju X potrdila tudi ameriška vojska, ki je zapisala, da je zagorelo v pralnici. V požaru sta poškodbe utrpela dva mornarja.

Nosilka USS Gerald Ford je najnovejša ameriška letalonosilka in največja na svetu, sodeluje v operacijah proti Iranu in je trenutno v Rdečem morju. Požar na krovu ni posledica vojne, temveč je izbruhnil v pralnici, je sporočila ameriška vojska.

Vojska je sporočila tudi, da sta zaradi poškodb zdravniško oskrbo prejela dva mornarja. Poškodbe na srečo niso hude, so navedli. 

"Pogonski sistem ladje ni poškodovan, letalonosilka pa ostaja v celoti operativna," je še sporočila vojska.

Na njej je več kot pet tisoč mornarjev, prevaža več kot 75 vojaških letal 

USS Gerald Ford, na kateri je več kot pet tisoč mornarjev, prevaža več kot 75 vojaških letal, vključno z lovskimi letali, kot so letala F-18 Super Hornet.

Letalonosilka je operativna že več kot devet mesecev. Sodelovala je tudi v operacijah na Karibih v začetku letošnjega leta.

