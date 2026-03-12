Na letalonosilki USS Gerald Ford, ki sodeluje v vojni proti Iranu, je izbruhnil požar, poroča The Independent. To je na omrežju X potrdila tudi ameriška vojska, ki je zapisala, da je zagorelo v pralnici. V požaru sta poškodbe utrpela dva mornarja.

Nosilka USS Gerald Ford je najnovejša ameriška letalonosilka in največja na svetu, sodeluje v operacijah proti Iranu in je trenutno v Rdečem morju. Požar na krovu ni posledica vojne, temveč je izbruhnil v pralnici, je sporočila ameriška vojska.

Vojska je sporočila tudi, da sta zaradi poškodb zdravniško oskrbo prejela dva mornarja. Poškodbe na srečo niso hude, so navedli.

On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.



There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.… — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 12, 2026

"Pogonski sistem ladje ni poškodovan, letalonosilka pa ostaja v celoti operativna," je še sporočila vojska.

Na njej je več kot pet tisoč mornarjev, prevaža več kot 75 vojaških letal

USS Gerald Ford, na kateri je več kot pet tisoč mornarjev, prevaža več kot 75 vojaških letal, vključno z lovskimi letali, kot so letala F-18 Super Hornet.

Letalonosilka je operativna že več kot devet mesecev. Sodelovala je tudi v operacijah na Karibih v začetku letošnjega leta.