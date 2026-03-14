Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
14. 3. 2026,
22.16

11 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
napad brezpilotni letalniki Ukrajina Rusija Iran Volodimir Zelenski

Sobota, 14. 3. 2026, 22.16

11 minut

Zelenski razkril: Rusija je Iranu poslala brezpilotne letalnike

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Volodimir Zelenski | "Videli smo obveščevalne podatke, ki so nam bili posredovani," je v pogovoru za CNN dejal Zelenski. | Foto Reuters

"Videli smo obveščevalne podatke, ki so nam bili posredovani," je v pogovoru za CNN dejal Zelenski.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za CNN povedal, da je Rusija v Iran poslala brezpilotne letalnike, s katerimi so nato izvedli napade na ameriške vojaške baze na Bližnjem vzhodu. "Moji obveščevalci so mi povedali. To ni skrivnost," je dejal.

Novice Izrael trdi, da so ubili dva visoka iranska poveljnika #vŽivo

"Rusija je v Iran že poslala brezpilotne letalnike Shaded. Za proizvodnjo teh Rusi uporabljajo iranske licence. Proizvedli so jih veliko in jim jih dali. V to sem 100-odstotno prepričan in imam dokaze, da jih je iranski režim uporabil v napadu na ameriške baze v sosednjih državah Irana. Videli smo obveščevalne podatke, ki so nam bili posredovani," je v pogovoru za CNN dejal Zelenski.

Pojasnil je, da omenjeni brezpilotni letalniki vsebujejo ruske dele. "Ukrajinski obveščevalci so mi povedali, da si Rusija in Iran izmenjujeta informacije. Da Rusi pomagajo Irancem. Moji obveščevalci so mi povedali tudi, da če lahko Evropa in ZDA pomagajo Ukrajini pri zbiranju obveščevalnih podatkov v vojni z Rusijo, potem to pomeni, da lahko Rusija pomaga Iranu. Tako mislijo Rusi. To se dogaja in ni velika skrivnost," je še dodal.

Te trditve prihajajo v času, ko so brezpilotni letalniki Shaded, ki jih je zasnoval Iran in jih Moskva množično proizvaja za napade v Ukrajini, nepričakovano, a uspešno prebili zračno obrambo zalivskih držav.

Novice Iranski zunanji minister se posmehuje ZDA: Ves svet prosjačijo, naj kupuje rusko nafto
Novice Resno svarilo: Zdaj bo Putin udaril po Evropi
napad brezpilotni letalniki Ukrajina Rusija Iran Volodimir Zelenski
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

