Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za CNN povedal, da je Rusija v Iran poslala brezpilotne letalnike, s katerimi so nato izvedli napade na ameriške vojaške baze na Bližnjem vzhodu. "Moji obveščevalci so mi povedali. To ni skrivnost," je dejal.

"Rusija je v Iran že poslala brezpilotne letalnike Shaded. Za proizvodnjo teh Rusi uporabljajo iranske licence. Proizvedli so jih veliko in jim jih dali. V to sem 100-odstotno prepričan in imam dokaze, da jih je iranski režim uporabil v napadu na ameriške baze v sosednjih državah Irana. Videli smo obveščevalne podatke, ki so nam bili posredovani," je v pogovoru za CNN dejal Zelenski.

Pojasnil je, da omenjeni brezpilotni letalniki vsebujejo ruske dele. "Ukrajinski obveščevalci so mi povedali, da si Rusija in Iran izmenjujeta informacije. Da Rusi pomagajo Irancem. Moji obveščevalci so mi povedali tudi, da če lahko Evropa in ZDA pomagajo Ukrajini pri zbiranju obveščevalnih podatkov v vojni z Rusijo, potem to pomeni, da lahko Rusija pomaga Iranu. Tako mislijo Rusi. To se dogaja in ni velika skrivnost," je še dodal.

Te trditve prihajajo v času, ko so brezpilotni letalniki Shaded, ki jih je zasnoval Iran in jih Moskva množično proizvaja za napade v Ukrajini, nepričakovano, a uspešno prebili zračno obrambo zalivskih držav.