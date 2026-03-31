Podelitev priznanj Ugledni delodajalec 2025

Najuglednejši delodajalec v državi ostaja Lek. Velik preobrat v raziskavi: zaposleni so pripravljeni žrtvovati odnose in spoštovanje za delo v uspešnem podjetju.

Na slavnostnem dogodku v organizaciji karierno-zaposlitvenega portala MojeDelo.com so podelili priznanja uglednim delodajalcem in po izboru več kot deset tisoč sodelujočih v raziskavi razglasili najuglednejšega med njimi. Prestižni naziv Najuglednejši delodajalec 2025 je že osmič in sedmič zapored osvojilo farmacevtsko podjetje Lek.

"Ugled je rezultat dolgoročnega, doslednega dela, odločitev in odnosov, ki jih vsak dan gradijo ljudje znotraj organizacije in jih prepoznava tudi širša javnost," je poudaril Gregor Makuc, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija. Izpostavil je, da zaupanje temelji na jasnem namenu, etičnem delovanju, razvoju zaposlenih in odgovornosti do družbe.

Biti prva izbira za najboljše talente

Farmacevtsko podjetje Lek svojo vlogo razume kot podjetje, ki z jasnim namenom in odgovornim delovanjem gradi zaupanje čez čas.

V Leku poudarjajo, da ugled gradijo z jasnim poslanstvom, odgovornim delovanjem in dolgoročnim vlaganjem v ljudi. Njihovo poslanstvo je omogočati dostopno zdravljenje čim širšemu krogu bolnikov, kar zaposlenim daje močan občutek smisla in odgovornosti.

"Ko zaposleni razumejo, zakaj njihovo delo šteje in kako neposredno prispevajo k boljšemu življenju bolnikov, dobi delo globlji pomen," je povedal Gregor Makuc, glavni izvršni direktor Leka in predsednik podjetja Sandoz Slovenija.

Ob tem je poudaril, da zaupanje temelji na več ključnih dejavnikih: od etičnega ravnanja do spodbudnega delovnega okolja ter sistematičnega razvoja zaposlenih.



Pomembno vlogo ima tudi kultura sodelovanja, raznolikosti in vključenosti.



Prav doslednost v ravnanju, skrb za ljudi in dolgoročna usmerjenost so tisti elementi, ki po njihovem mnenju ustvarjajo ugled in ohranjajo Lek med najuglednejšimi delodajalci.

V ospredju ostaja človek – v uspešnem podjetju

Ugled delodajalca se po besedah organizatorjev ne gradi z besedami, temveč z odnosom do ljudi. "V času umetne inteligence in hitrih tehnoloških sprememb ostaja odločilen človek: njegove ideje, odgovornost in ustvarjalnost," je v uvodnem govoru poudarila mag. Sarah Jezernik Konovšek, direktorica Styria digital marketplaces.

Ob tem pa letošnji podatki kažejo tudi na pomemben premik: kandidati danes vse bolj iščejo stabilna in uspešna podjetja z jasno vizijo. Poleg priložnosti za razvoj in osebno rast ostajajo v ospredju tudi kakovost, rezultati in dolgoročna perspektiva organizacije.

Letošnji športno obarvan dogodek je izpostavil tudi vzporednice med vrhunskim športom in uspešnimi organizacijami. Tako v športu kot v poslu največji uspehi niso rezultat posameznika, temveč ekipe, ki zna stopiti skupaj tudi takrat, ko je najtežje.

Ključni so vztrajnost, disciplina, zaupanje, sodelovanje in pripravljenost na nenehno izboljševanje. Prav sposobnost združevanja vrhunskih rezultatov in kakovostnih odnosov je tista, ki loči dobre organizacije od najboljših.

TOP 10 delodajalcev leta 2025

V izbor delodajalcev so bila vključena najvplivnejša podjetja z določenih področij glede na rezultate raziskave. Med TOP 10 uglednih delodajalcev 2025 so se po abecednem vrstnem redu uvrstila podjetja:

A1 Slovenija, d. d.,

Akrapovič, d. d.,

DARS, d. d.,

DEWESoft, d. o. o.,

KRKA, d. d., Novo mesto,

Lek, d. d.,

Novartis d. o. o.,

PETROL, d. d., Ljubljana,

TELEKOM SLOVENIJE, d. d.,

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Velik preobrat v raziskavi: v ospredje stopa uspešnost podjetja

Po več letih, ko je med akademskimi strokovnjaki na vrhu prioritet prevladovalo spoštovanje zaposlenih in kakovostni medosebni odnosi, je letos prvo mesto prevzela uspešnost podjetja na trgu, pojasnjuje vodja projekta Ugledni delodajalec Maja Kmet.

Podatki kažejo jasen premik: v ospredje prihajajo dejavniki, povezani z uspešnostjo podjetja: od kakovostnih izdelkov in storitev do rasti, produktivnosti ter jasnih in ambicioznih ciljev. Hkrati se relativni pomen odnosov in spoštovanja nekoliko umika.

"To pomeni, da so zaposleni danes pripravljeni v določeni meri sprejeti tudi manj idealne odnose, če jim podjetje ponuja stabilnost, uspešnost in jasne priložnosti za karierni razvoj. Ta premik je zgovoren odraz časa, zaznamovanega z negotovostjo, konkurenco in potrebo po dolgoročni varnosti," pojasnjuje Maja Kmet.

Prav tako opažamo jasen zasuk v prioritetah pri neakademskih strokovnjakih. V ospredje stopajo stabilnost, varnost in predvidljivost delovnega okolja, kar potrjuje višja uvrstitev dejavnikov, kot sta zagotovljena zaposlitev in prepoznavanje uspešnosti. Hkrati podatki kažejo, da konkurenčna osnovna plača izgublja pomen in ni več med ključnimi prioritetami.

"V obdobju povečane ekonomske negotovosti in hitrega razvoja tehnologije (AI) talenti ne iščejo več le prijaznega okolja, temveč zmagovalno podjetje. Želijo biti del organizacije, ki je tržno stabilna in ima jasno vizijo, saj to zanje pomeni dolgoročno varnost in prestiž," podatke pojasnjuje Maja Kmet.

*V raziskavi je med oktobrom 2025 in marcem 2026 sodelovalo deset tisoč strokovnjakov iz Slovenije (akademski strokovnjaki − imajo diplomo, neakademski strokovnjaki − nimajo diplome). V raziskavi se merijo poznavanje podjetij kot delodajalcev, upoštevanje podjetij kot potencialnih delodajalcev, zaželenost oziroma ugled delodajalcev in potencialne prijave na razpisana delovna mesta v podjetjih ter najpogostejše asociacije, s katerimi anketiranci povezujejo posamezne delodajalce. Raziskava poteka od leta 2007.

Razlika med moško in žensko plačo se med akademskimi strokovnjaki zmanjšuje

Podatki med akademskimi strokovnjaki kažejo pozitiven trend pri uravnavanju plač med spoloma. Če je lani razlika v bruto plači znašala 277 evrov, se je letos zmanjšala na 241 evrov, kar pomeni približno 13-odstotno zmanjšanje razlike. "To nakazuje na postopno večjo uravnoteženost plač v poklicih z višjo stopnjo izobrazbe, kjer so sistemi nagrajevanja pogosto bolj strukturirani in transparentni," razlaga Maja Kmet.

Pri neakademskih strokovnjakih pa je trend obraten. Razlika med plačami moških in žensk se je povečala: z lanskih 239 evrov na letošnjih 287 evrov, kar predstavlja približno 20-odstotno rast razkoraka. "To lahko kaže na večjo razpršenost plačnih praks, vpliv različnih delovnih pogojev ter manj formalizirane sisteme nagrajevanja, kjer so razlike med spoloma lahko izrazitejše," pojasnjuje Maja Kmet.

Zasebni sektor ostaja prva izbira

Med akademskimi strokovnjaki si jih 68 odstotkov želi delati v zasebnem sektorju, 32 odstotkov pa v javnem. Tudi med neakademskimi strokovnjaki prevladuje zanimanje za zasebni sektor (62 %), medtem ko bi jih 38 odstotkov izbralo javnega.

Pri iskanju zaposlitve tako akademski kot neakademski strokovnjaki najpogosteje uporabljajo portal MojeDelo.com (29 % oziroma 39 %). Na drugem mestu je LinkedIn (23 %), na tretjem pa Facebook (16 %).

Seznam zmagovalcev raziskave Ugledni delodajalec 2025

NAJUGLEDNEJŠI DELODAJALEC 2025

Lek, d. d.

UGLEDNI DELODAJALCI 2025*

A1 Slovenija, d. d. Akrapovič, d. d. DARS, d. d. DEWESoft, d. o. o. KRKA, d. d., Novo mesto Lek, d. d. Novartis d. o. o. PETROL, d. d., Ljubljana TELEKOM SLOVENIJE, d. d. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

*Ugledni delodajalci so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

UGLEDNI DELODAJALCI PO PANOGAH

Avtomobilska industrija

• PORSCHE SLOVENIJA, d. o. o.

• Porsche Inter Auto d. o. o.

• TOYOTA ADRIA, d. o. o.

• VOLVO, d. o. o.

• REVOZ, d. d.

• INTER CARS INT, d. o. o.

• KMAG, d. o. o.

• Frey Services, d. o. o.

• Porsche Leasing SLO, d. o. o.

• MAN Truck & Bus Slovenija, d. o. o.

• Scania Slovenia, d. o. o.

Bančništvo

• NLB, d. d.

• BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA

• OTP banka, d. d.

• Banka Sparkasse, d. d.

• Addiko Bank, d. d.

• DH, d. d. (Delavska hranilnica)

• BANKART, d. o. o., Ljubljana

• UNICREDIT BANKA SLOVENIJA, d. d.

• Intesa Sanpaolo Bank, d. d.

• GB, d. d., Kranj (Gorenjska banka)

Energetika, komunala, oskrba z vodo, plinom

• PETROL, d. d., Ljubljana

• GEN-I, d. o. o.

• Gen Energija

• ELES, d. o. o.

• Elektro Ljubljana, d. d.

• HSE, d. o. o. (Holding Slovenske elektrarne)

• Elektro Celje, d. d.

• JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d. o. o.

• MOL SLOVENIJA, d. o. o.

• DEM, d. o. o. (Dravske elektrarne Maribor)

Farmacija in biotehnologija, kemična industrija

• Lek, d. d.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• Novartis d. o. o.

• CINKARNA Celje, d. d.

• SANOLABOR, d. d.

• BELIMED, d. o. o.

• JOHNSON & JOHNSON, d. o. o.

• BAYER, d. o. o.

• BIOSTILE, d. o. o.

•KI (Kemijski inštitut)

FMCG – blago široke potrošnje

• Atlantic Droga Kolinska, d. o. o.

• Coca-Cola HBC Slovenija, d. o. o.

• LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. o. o.

• ŽITO, d. o. o.

• FRUCTAL, d. o. o.

• L'OREAL Slovenija, d. o. o.

• MEDEX, d. o. o.

• Pivovarna Laško Union, d. o. o.

• RADENSKA, d. o. o.

• Philip Morris Ljubljana, d. o. o.

Gradbeništvo

• Lumar IG, d. o. o.

• ARCONT, d. d.

• RŽIŠNIK PERC, d. o. o.

• RIKO, d. o. o.

• POMGRAD, d. d.

• STRABAG, d. o. o.

• CORWIN SI, d. o. o.

• CGP, d. d.

• TRIMO, d. o. o.

• COOKINOX, d. o. o.

Kadrovske storitve

• Adecco H.R., d. o. o.

• WORKFORCE, d. o. o.

• ATAMA, d. o. o.

• COMPETO, d. o. o.

• PROHUMAN, d. o. o.

• MANPOWER, d. o. o.

• KARIERA, d. o. o.

• TRENKWALDER, d. o. o.

Logistika in prevoz potnikov

• DARS, d. d.

• SŽ, d. o. o. (Slovenske železnice)

• POŠTA SLOVENIJE, d. o. o.

• Fraport Slovenija, d. o. o.

• LUKA KOPER, d. d.

• NOMAGO, d. o. o.

• cargo-partner, d. o. o.

• DHL Ekspres (Slovenija), d. o. o.

• INTEREUROPA, d. d.

• Kuehne + Nagel, d. o. o.

Maloprodaja

• dm drogerie markt, d. o. o.

• Big Bang, d. o. o.

• HOFER trgovina, d. o. o.

• IKEA Slovenija, d. o. o.

• LIDL Slovenija, d. o. o., k. d.

• Mladinska knjiga Založba, d. d.

• SPAR SLOVENIJA, d. o. o.

• MUELLER DROGERIJA, d. o. o.

• MIMOVRSTE, d. o. o.

• Acron, d. o. o.

• BAUHAUS, d. o. o., k. d.

• DZS, d. d.

Moda, dodatki in luksuzni izdelki

• DEICHMANN, d. o. o.

• C&A Moda, d. o. o.

• H&M Hennes & Mauritz, d. o. o.

• Lisca, d. o. o.

• CCC OBUTEV, d. o. o.

• NEW YORKER, d. o. o.

• ITX-S, d. o. o. (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home)

• LPP Fashion, d. o. o.

• KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD, d. o. o.

• Primark Trgovine, d. o. o.

• SPORTINA Bled, d. o. o.

Programska in strojna oprema, računalniške storitve, multimedija

• DEWESoft, d. o. o.

• DATALAB, d. d.

• MICROSOFT, d. o. o., Ljubljana

• COSYLAB, d. d.

• Comtrade, d. o. o.

• Celtra, d. o. o.

• ČETRTA POT, d. o. o., Kranj

• SRC, d. o. o.

• Kontron, d. o. o.

• HALCOM, d. d.

• IBM Slovenija, d. o. o.

• CISCO SYSTEMS, podružnica Ljubljana

• SPORTRADAR, d. o. o.

Proizvodnja in industrijski inženiring

• ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto

• KOLEKTOR ETRA, d. o. o.

• ELAN, d. o. o.

• CETIS, d. d.

• Hisense Europe Electronics, d. o. o.

• BSH HIŠNI APARATI, d. o. o., Nazarje

• Bosch Rexroth

• GOODYEAR SLOVENIJA, d. o. o.

• GORENJE, d. o. o.

• Bisol group, d. o. o.

• KNAUF INSULATION, d. o. o., Škofja Loka

Strojništvo

• Akrapovič, d. d.

• PIPISTREL, d. o. o.

• BRINOX, d. o. o.

• LTH Castings, d. o. o.

• PALFINGER, d. o. o.

• DANFOSS TRATA, d. o. o.

• Kronoterm, d. o. o.

• UNIOR, d. d.

• BTS COMPANY, d. o. o.

• LITOSTROJ POWER, d. o. o.

Revizija in računovodstvo

• Deloitte, d. o. o.

• VIZIJA RAČUNOVODSTVO, d. d.

• A.T. Kearney, d. o. o.

• ERNST & YOUNG, d. o. o.

• UNIJA, d. o. o.

• KPMG, d. o. o.

Telekomunikacije in omrežja

• A1 Slovenija, d. d.

• TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

• Telemach Slovenija, d. o. o.

• Huawei Technologies Ljubljana, d. o. o.

• T-2, d. o. o.

• Janus trade, d. o. o.

Turizem in gostinstvo

• ZLATARNA CELJE, d. o. o.

• PALMA, d. o. (Mednarodno turistično podjetje)

• TERME OLIMIA, d. d.

• Hotel Palace Portorož, d. o. o. (Kempinski Palace Portorož)

• NOVO INVESTICIJE, d. o. o. (Admiral)

• Sava Turizem, d. d.

• JEZERŠEK, d. o. o.

• Thermana, d. d.

• Bledrose hotel, d. o. o.

• Terme Dobrna, d. d.

Zavarovalništvo

• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

• Zavarovalnica Sava, d. d.

• Skupina Triglav, d. d.

• GENERALI, d. d.

• Sava Re, d. d.

• VZAJEMNA, d. d.

• WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj, WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani

• Allianz Slovenija, podružnica

• GRAWE, d. d.

• Merkur zavarovalnica, d. d.

• AVRIO zavarovalnica, d. d.

Zdravstvo

• UKC Ljubljana

• Splošna bolnišnica Celje

• UKC Maribor

• DEOS, d. o. o.

• NIJZ

• Zdravstveni dom Ljubljana

Vojska / Policija / Varovanje

• Ministrstvo za notranje zadeve POLICIJA

• Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

• Ministrstvo za obrambo SLOVENSKA VOJSKA

• Aktiva Skupina, d. o. o.

• Sintal, d. o. o.

UGLEDNI DELODAJALCI PO PODROČJIH

Poslovne vede

• Lek, d. d.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• Akrapovič, d. d.

• Novartis d. o. o.

• GEN-I, d. o. o.

• BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA

• DARS, d. d.

• NLB, d. d.

• DEWESoft, d. o. o.

• A1 Slovenija, d. d.

• PETROL, d. d., Ljubljana

Inženirstvo

• Akrapovič, d. d.

• Lek, d. d.

• Novartis d. o. o.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• DEWESoft, d. o. o.

• DARS, d. d.

• ELES, d. o. o.

• GEN-I, d. o. o.

• A1 Slovenija, d. d.

• PETROL, d. d., Ljubljana

Družbene vede

• Lek, d. d.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• Novartis d. o. o.

• A1 Slovenija, d. d.

• GEN-I, d. o. o.

• BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA

• ZLATARNA CELJE, d. o. o.

• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

• Mladinska knjiga Založba, d. d.

• DARS, d. d.

Naravoslovne znanosti

• Lek, d. d.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• Novartis d. o. o.

• UKC Ljubljana

• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

• BAYER, d. o. o.

• ROCHE, d. o. o.

• KI (Kemijski inštitut)

• Pfizer podružnica Ljubljana

• Akrapovič, d. d.

• GEN-I, d. o. o.

• LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. o. o.

IT

• A1 Slovenija, d. d.

• DEWESoft, d. o. o.

• Lek, d. d.

• DATALAB, d. d.

• MICROSOFT, d. o. o., Ljubljana

• TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• Akrapovič, d. d.

• COSYLAB, d. d.

• GEN-I, d. o. o.

• IBM Slovenija, d. o. o.

• Novartis d. o. o.

• ELES, d. o. o.

• Big Bang, d. o. o.

• NLB, d. d.

Pravne vede

• KRKA, d. d., Novo mesto

• Lek, d. d.

• Novartis d. o. o.

• DARS, d. d.

• BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA

• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

• GEN-I, d. o. o.

• PETROL, d. d., Ljubljana

• Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

• HSE, d. o. o. (Holding Slovenske elektrarne)

Neakademski

• Lek, d. d.

• Akrapovič, d. d.

• KRKA, d. d., Novo mesto

• A1 Slovenija, d. d.

• Novartis d. o. o.

• DARS, d. d.

• TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

• dm drogerie markt, d. o. o.

• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

• PETROL, d. d., Ljubljana

