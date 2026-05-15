Avtor:
R. K.

Petek,
15. 5. 2026,
19.49

Osveženo pred

13 minut

prevara sms sporočilo policija

Mariborčanka se je odzvala na domnevno sporočilo slovenske policije. To se je zgodilo.

policija, lažno SMS sporočilo | SMS sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke. | Foto generalna policijska uprava

SMS sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno iz telefonske številke.

Foto: generalna policijska uprava

Mariborski policisti so prejeli več klicev občanov o prejetih SMS sporočilih, v katerih jih domnevno "slovenska prometna policija" obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji opozarjajo, da gre za lažna SMS sporočila, prejemnikom pa svetujejo, naj se nanje ne odzivajo. Občanka, ki se je odzvala na takšno sporočilo in vpisala svoje bančne podatke, je bila oškodovan za dobrih 600 evrov.

Policija je že včeraj opozarja na sumljiva SMS sporočila, ki jih prejemajo posamezniki, in v katerih jih domnevno "slovenska prometna policija" obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. 

Mariborski policisti so v zvezi z lažnimi sporočili danes prejeli več klicev občanov. Ena od občank iz območja Maribora se je na takšno sporočilo odzvala in vpisala svoje bančne podatke, nakar je bila iz njenega transakcijskega računa izvedena transakcija v višini dobrih 600 evrov. 

Na policiji opozarjajo, da gre za  lažna SMS sporočila, katerih avtor ni slovenska policija. Kršiteljev cestnoprometnih predpisov namreč nikoli ne obvešča preko SMS sporočil. 

"Tovrstna lažna SMS sporočila so običajno poslana z namenom, da se prejemniki prijavijo v lažne spletne strani, na lažne račune vplačajo določene zneske ali pa storilcem posredujejo osebne in bančne podatke. Na podlagi tega lahko v nadaljevanju pride do oškodovanja prejemnikov sporočil," so pojasnili na PU Maribor. 

Policija svetuje: Na sporočila se ne odzivajte

Prejemnikom takšnih SMS obvestil na policiji svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišejo.

Če je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavite na najbližji policijski postaji ali elektronsko preko e-naznanila kaznivega dejanja, so zapisali na policiji. 

