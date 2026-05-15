Poslanka Resnice Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobranića zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona vložila kazensko ovadbo. Od predsednika DZ Zorana Stevanovića zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanović bo zadevo umestil na sejo kolegija. Nevladniki nizajo nove kritike.

Predstavnik inštituta Danes je nov dan Filip Dobranić se je v sredo na novinarski konferenci Civilne iniciative Glas ljudstva zavzel za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Javnost je tudi pozval, naj na poslance Resnice, ki jih je poimenoval, začne "pritiskati, še posebej, če ste za Resnico glasovali, da vam pravico do referenduma zagotovijo oziroma da vam je ne odvzamejo ali z boljšo besedo ukradejo".

Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je nato zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti po 297. členu kazenskega zakonika zoper njega vložila kazensko ovadbo.

Poleg tega je od predsednika DZ Zorana Stevanovića, sicer predsednika Resnice, zahtevala, naj zaradi "poimenskega targetiranja poslancev" ukrepa. V dopisu, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, je predlagala izdelavo ocene ogroženosti poslancev, pa tudi preveritev financiranja nevladnih organizacij. Zapisala je, naj se v primeru "obstoja pravne podlage začasno zadrži oziroma ustavi vsakršno financiranje inštituta Danes je nov dan", dokler ne preverijo vseh okoliščin.

Kokot: Čas je, da se pregleda tudi vaše financiranje

Kot je Kokot zatrdila na posnetku, ki ga je danes objavila na družbenih omrežjih, se nekateri skrivajo za "raznimi inštituti, društvi in podobnimi prevarami", ki služijo temu, da se lažje črpa javni denar in tako oblikuje javno mnenje, naklonjeno točno določeni politični opciji. Dodala je, da je čas, da se "temeljito pregleda tudi vaše financiranje in upravičenost takih stroškov, do zadnjega evra".

V inštitutu Danes je nov dan menijo, da gre za poskus diskreditacije kritičnih glasov in beg pred lastnimi obljubami. "Zahteva poslanke, vložena kazenska ovadba in napadi zaradi izjave pred državnim zborom so prozoren manever skrajne desnice," so zapisali na inštitutu. "Namesto vsebinske razprave poslanka in njeni somišljeniki izbirajo nadlegovanje," so zapisali.

Pojasnili so še, da je Dobranić v izjavi opozoril, da so nekateri poslanci pred volitvami trdili, da je pluralnost mnenj pomembna, ponavljali frazo "moč ljudem" in zagovarjali program stranke, ki med drugim navaja, da je treba o pomembnejših vprašanjih razpisati referendume, zdaj pa se "niti ne pretvarjajo, da bi jim bilo za to mar".

Dodali so, da državljanom vsiljujejo slab, škodljiv zakon brez javne razprave, v DZ preprečujejo strokovno diskusijo ter se trudijo, da bi preprečili referendum. "Volivce in volivke teh poslancev in poslank je pozval, naj jih spomnijo na njihove besede ter zahtevajo, da izpolnijo svoje obljube," so zapisali.

Inštitut Danes je nov dan: Besede poslanke so izjemno škodljive

Opozorili so še, da so besede poslanke Kokot izjemno škodljive. Menijo, da bodoča koalicija razume javno financiranje kot "pipico", ki jo oblast odpira ali zapira po lastni presoji, čeprav javni denar ni last nobene politične opcije. "Gre za skupna sredstva, s katerimi družba rešuje konkretne in pereče težave, ki jih država sama ne more ali ne zna razrešiti," so poudarili v inštitutu, kjer so dodali, da je njihovo financiranje javno.

V Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) pa so na predsednika DZ Stevanovića danes naslovili javno pismo. Vprašali so se, ali poslanci, predvsem pa predsednik Stevanović, še razumejo, kaj demokracija pomeni in kaj je v njej dovoljeno, kaj pa prepovedano.

"Nekateri so za vstop v državni zbor gradili kariero na boju proti zatiranju politične kritike, danes pa posegajo natanko po istem repertoarju. Težko je spregledati ironijo, da stranka z geslom "moč ljudem" problematizira prav to, da ti isti ljudje spremljajo in komentirajo delo svojih predstavnikov. Še večja ironija pa je, da prijave tožilstvu zaradi pozivov k referendumskemu odločanju prihajajo prav iz stranke, ki je volivcem obljubljala več referendumov," so bili kritični. Poudarili so tudi, da je Dobranić "samo izvrševal svojo ustavno pravico do svobode govora in politične kritike".

V kabinetu predsednika DZ so pojasnili, da bo Stevanović izjavo o tej temi podal v sredo po kolegiju predsednika DZ, ker bo ta točka predvidoma umeščena na dnevni red kolegija. Portal Domovina pa poroča, da se zdi Stevanoviću ravnanje Kokot na mestu, saj je skladno z njihovim programom.

So se pa danes odzvali v Levici, kjer so poudarili, da je pravica civilne družbe do javne kritike poslancev in oblasti temelj demokratične družbe. "Kazenske ovadbe proti predstavnikom civilne družbe, ki zgolj javno izražajo politično nestrinjanje in uporabljajo svojo pravico do svobode govora, pa razumemo kot nedopusten pritisk na civilno družbo in poskus utišanja kritičnih glasov," so še sporočili.