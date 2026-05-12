Steve Madden ima modne dodatke, ki jih potrebujemo za dober outfit

Z menjavanjem letnih časov se spreminjajo tudi modni trendi, z njimi pa naše modne kombinacije in kosi, ki jih nosimo vsak dan. Če upoštevamo, da se skoraj vsak teden pojavi nov trend, ki ga vsi nenadoma želijo imeti, je lahko izbira pravih kosov precej zahtevna.

Prav zato je premišljeno nakupovanje s poudarkom na kosih, ki jih bomo lahko nosili več sezon, visoko na seznamu naših prioritet to pomlad. Znamka, ki ponuja pestro izbiro klasičnih kosov z dodatkom trendnih detajlov, je Steve Madden.

Ena najbolj prepoznavnih znamk obutve, torb in modnih dodatkov zelo uspešno združuje klasiko in sodoben slog. Klasični kosi so osnova vsake garderobe, saj nam omogočajo enostavno in prijetno vsakodnevno oblačenje, hkrati pa z njimi sledimo trendom in ostanemo modni. Steve Madden to ravnotežje odlično dosega in v svoji ponudbi združuje vse, kar potrebujemo za uspešen spomladanski nakup in ustvarjanje dovršenih modnih kombinacij.

Pokukali smo v spletno trgovino Answear.hr in izbrali tri kose iz ponudbe Steve Madden, ki jih bomo kupili letos – in jih nosili še več sezon.

Balerinke

Nedvomno ena najbolj priljubljenih vrst spomladanske obutve zadnjih let so balerinke. Ta eleganten in prefinjen kos obutve je sicer zelo trenden, a hkrati sodi med brezčasne klasike. Vedno pogosteje jih vidimo v dvobarvni kombinaciji (bež čevelj s črnim sprednjim delom), tak model pa najdemo tudi pri znamki Steve Madden. Če ste bolj naklonjeni eksperimentiranju, so na voljo tudi balerinke z bleščicami, v zlati barvi ali z zanimivimi detajli, kot so mrežica ali trakovi okoli stopala v slogu Mary Jane.

Izbira je res široka – odločitev pa je vaša: klasično ali trendno.

Superge

Seveda ta seznam ne bi bil popoln brez superg. To pomlad prevladujejo različni slogi brez enega samega modela, ki bi izrazito izstopal. Ta svoboda izbire nam je všeč, saj pomeni tudi bolj raznoliko ponudbo v trgovinah.

Steve Madden je za to sezono predstavil superge v slogu "dad sneakers" z izrazitim podplatom, ki pritegnejo pozornost, na voljo pa so v barvah od klasične bele do fluorescentno rožnate in zelene. Seveda ne manjkajo niti modeli iz imitacije brušenega usnja, ki jih nosimo že nekaj mesecev, vse več pozornosti pa pritegnejo tudi nizke superge z zanimivimi kombinacijami vzorcev in tekstur.

Torbe čez telo

Čeprav smo sezono začeli s poudarkom na velikih torbah, se je trend nekoliko spremenil. Ponovno v ospredje prihajajo torbe čez telo oziroma čez ramo. Posebej izstopajo modeli, znani kot "dva v enem", kjer je glavni torbi dodana še manjša, snemljiva torbica. Ta lahko služi kot denarnica ali samostojen modni dodatek, odvisno od videza, ki ga želimo ustvariti. Steve Madden ponuja širok izbor takšnih torb – od nevtralnih modelov za vsak dan do bolj drznih različic za tiste, ki želijo, da torba postane osrednji del njihovega outfita.

Naročnik oglasne vsebine je Answear s.a.