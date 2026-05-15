V ukrajinskem napadu na rusko mesto Rjazan, ki leži okrog 200 kilometrov jugovzhodno od Moskve, so umrli trije ljudje, najmanj 12 je ranjenih, je danes sporočil lokalni guverner Pavel Malkov. Število smrtnih žrtev četrtkovega ruskega napada na Kijev je medtem naraslo na 21, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poudarki dneva:



7.00 Ruski in ukrajinski napadi terjali žrtve

7.00 Ruski in ukrajinski napadi terjali žrtve

"Na naše veliko obžalovanje so trije ljudje izgubili življenje, 12 je bilo ranjenih, med njimi tudi otroci," je na Telegramu sporočil Pavel Malkov in dodal, da sta dva stanovanjska bloka utrpela škodo.

Število smrtnih žrtev ruskih napadih na Kijev v noči na četrtek je medtem naraslo na najmanj 21, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP in nemške dpa kažejo zadnji podatki ukrajinskih oblasti.

Reševalci ob tem pod ruševinami stanovanjskega bloka še vedno iščejo 17 pogrešanih, več deset ranjenih je v bolnišnicah, so poročali ukrajinski mediji.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Rusija je ukrajinsko prestolnico in več drugih delov države, zlasti regiji Harkov in Odesa, v četrtek napadla z več sto droni in več kot 50 raketami. Napade so obsodili številni zavezniki Ukrajine, med njimi Združeno kraljestvo, Francija, Estonija, Latvija, Finska, Nizozemska, Moldavija in Slovaška, pa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Foto: Reuters

Vojna v Ukrajini traja že več kot štiri leta. Zdi se, da je diplomatski proces med stranema povsem zastal, zlasti po začetku ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere se je pozornost mednarodne javnosti v veliki meri preusmerila na Bližnji vzhod.

​​​​​​​