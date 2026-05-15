Nekatera hrvaška mesta na Jadranu se predvsem v turističnem obdobju spopadajo s prizori, ki niso v ponos mestu, turizmu in lokalnim skupnostim: pijani turisti v jutranjih urah tavajo po mestu ali pa onemogli ležijo na javnih mestih. A to bi se lahko spremenilo. Po novem zakonu sprehajalci na ulicah v jutranjih urah ne bi več srečevali pijanih turistov, saj so lokalne oblasti dobile pooblastilo, da lahko omejijo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah od 20. do 6. ure zjutraj. Kot poročajo hrvaški mediji, so odločitev že sprejeli v Makarski in Zadru, naslednji v vrsti pa je Split.

Hrvaški mediji poročajo, da lahko občine odslej izkoristijo možnost omejitve prodaje alkoholnih pijač, ki jim jo ponujajo v četrtek sprejete spremembe zakona o trgovini. Prepoved prodaje alkoholnih pijač v trgovinah bi veljala od 20. do 6. ure zjutraj, kar bi lahko pripomoglo k temu, da bi na ulicah turističnih središč videli manj pijanih turistov, saj bo v nočnih urah veliko težje priti do alkohola.

Hrvaški mediji poročajo, da čeprav je bil zakonski predlog v javni razpravi že več mesecev, so do zdaj le tri mesta uradno že napovedala, da bodo prodajo alkohola na svojem območju regulirala.

Mesta lahko omejijo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah od 20. do 6. ure zjutraj, kar pomeni, da bi lahko letos poleti na Jadranu videli manj pijanih turistov, saj bo v nočnih urah veliko težje priti do alkoholnih pijač.

Makarska, Zadar in Split prvi v vrsti

Do danes so po poročanju Jutarnjega to storila mesta Zadar, Makarska in Split. Prav razmere v teh mestih so bile glavni razlog za zakonske spremembe, saj so to turistična mesta, ki najbolj občutijo breme opitih turistov v nočnih in zgodnjih jutranjih urah.

"Mesto Split podpira zakonske rešitve, ki enotam lokalne samouprave omogočajo sprejemanje ukrepov, namenjenih varovanju javnega reda in miru ter kakovosti življenja državljanov, zlasti na območjih s povečanim turističnim in nočnim prometom. V skladu s pobudo župana Tomislava Šute in potem ko je vlada danes sprejela osnutek predloga sprememb zakona o trgovini, bo mesto Split po končanem postopku predlagalo omejitev prodaje alkohola od 20. do 6. ure zjutraj v trgovinah, kioskih in prodajalnicah alkoholnih pijač," so v izjavi za javnost sporočili iz mesta Split.

Cilj sprejetih ukrepov je uvedba reda, zaščita interesov državljanov in ohranjanje kakovosti življenja

Dodali so, da bodo mestne strokovne službe v sodelovanju s policijo "pripravile oceno in mestnemu svetu predlagale sklep o delih mesta, za katere bi veljala omejitev, s pomembno opombo, da prepoved ne bo veljala za gostinske obrate". Cilj ukrepov je namreč uvedba reda, zaščita interesov državljanov ter ohranjanje kakovosti življenja in trajnostnega turizma v Splitu, so še sporočili iz mesta.

Nekatera mesta, med njimi tudi Zagreb, so že pred tem napovedala, da bodo končno odločitev sprejela šele, ko bodo zakonske spremembe sprejete in bodo začele veljati, druga, zgoraj že omenjena pa so že sporočila, da so svojo odločitev že sprejela. Hrvaška vlada je zakonske spremembe včeraj po nujnem postopku že poslala v parlament, to pa je utemeljila z varovanjem javnega zdravja, javnega reda, kulturne dediščine in okolja.

Državni sekretar Ivan Rakoci je med drugim pojasnil, da bodo nove določbe zakona omogočile boljšo regulacijo prodaje alkoholnih in energijskih pijač mladoletnikom, saj bodo trgovci lahko zavrnili prodajo alkohola in energijskih pijač osebam, za katere sumijo, da so mladoletne, energijske pijače pa bodo dodatno urejali predpisi ministrstva za zdravje.

Hrvaška se zgleduje po nekaterih sredozemskih državah, ki so podobne ukrepe že sprejele

Prepoved prodaje alkohola bo veljala izključno za trgovine, ne pa tudi za gostinske obrate, ki bodo kot običajno polnoletnim lahko točili alkoholne pijače med delovnim časom. Trgovci so dobili 90-dnevni rok od sprejetja zakona, da se prilagodijo novim tehničnim rešitvam. Najpomembnejši del v osnutku sprememb zakona je dodani člen 57.b, ki lokalnim oblastem daje možnost, da s svojo odločitvijo predpišejo drugačen čas prodaje določenih vrst izdelkov, in sicer alkoholnih pijač in pijač, ki vsebujejo alkohol, kar vključuje prepoved od 21. ure do 6. ure zjutraj.

Omejitev prodaje alkohola v nočnem času ni hrvaška posebnost, saj so se za podoben pristop odločile že nekatere druge države. Španija je tako že leta 2024 prepovedala prodajo alkohola v poznih nočnih urah na določenih območjih s prekomernim turizmom, mesto Porto pa je podobno odločitev sprejelo lani.