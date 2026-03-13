A. Ž.

Vladimir Putin Donald Trump Rusija ZDA Iran Evropa Ukrajina Carlo Masala

Resno svarilo: Zdaj bo Putin udaril po Evropi

Predsednik | Bo Vladimir Putin zaradi vojne v Iranu okrepil vojaške napade na Ukrajino in hibridne napade na Evropo? | Foto Guliverimage

Bo Vladimir Putin zaradi vojne v Iranu okrepil vojaške napade na Ukrajino in hibridne napade na Evropo?

Foto: Guliverimage

Putinova Rusija vse bolj izgublja vpliv po svetu. Izgubila je svoj vpliv v Siriji, letos januarja je sledila Venezuela, zdaj je tarča ameriških in izraelskih napadov Iran. A kot meni nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala, je to velika nevarnost za Evropo. Vladimir Putin bo zdaj, ko izgublja vpliv po svetu, vse stavil na Evropo in Ukrajino.

Ameriško-izraelski napad na Iran za zdaj ni prinesel strmoglavljenja iranske verske diktature. Še več, Iranci so udarili nazaj z zaprtjem strateško pomembne Hormuške ožine. To je že povzročilo dvig cen nafte.

Rusija bo zaradi vojne v Iranu dobila več denarja

Ena od zmagovalk višjih cen nafte je tudi Putinova Rusija. ZDA so v strahu pred pomanjkanjem nafte omilile sankcije proti Rusiji na področju izvoza ruske nafte.

Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"

To je velik obliž po zadnjih geopolitičnih neuspehih Rusije po svetu (izguba vpliva v Siriji in Venezueli, možnost izgube vpliva v Iranu).

Okrepljeni ruski napadi na Ukrajino in Evropo?

Kot v pogovoru za nemški medij Focus opozarja nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala, pa je izguba ruskega vpliva po svetu slaba novica za Ukrajino in Evropo. Zdaj bo namreč ruski predsednik Vladimir Putin vse svoje sile usmeril na staro celino. To je zdaj njegovo edino, a tudi najpomembnejše igrišče.

Masala zato pričakuje morebitno eskalacijo. "Ne izključujem možnosti, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih priča okrepitvi hibridnih napadov na evropske družbe, pa tudi okrepitvi napadov na Ukrajino," je še dejal za Focus.

Donald Trump, Vladimir Putin
Novice Trumpovo ogromno darilo za Putina: "Rusija je zmagovalka v tej vojni"
Ruski vojaki
Novice Zadnje ure miru v Evropi? To je znano.
Nemške podmornice in nemška bojna ladja
Novice Zadnje poletje miru: je to nemško vojaško opozorilo Rusiji?
Nico Lange
Novice Svarilo iz Nemčije: Pozabite na zadnje poletje miru. Putinova velika ofenziva se že začenja.
Ukrajinski vojak
Novice Zadnje poletje miru v Evropi? To je za zdaj znano.
Ruski dron, brezpilotni letalnik
Novice Resno svarilo za Nemčijo
Vladimir Putin
Novice "To je strateška katastrofa za Putina"
Ali Hamenej
Novice "Ni neverjetno, da bi Iranci na Izrael izstrelili nepreizkušeno jedrsko bombo"
Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.