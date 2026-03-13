Resno svarilo: Zdaj bo Putin udaril po Evropi

Putinova Rusija vse bolj izgublja vpliv po svetu. Izgubila je svoj vpliv v Siriji, letos januarja je sledila Venezuela, zdaj je tarča ameriških in izraelskih napadov Iran. A kot meni nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala, je to velika nevarnost za Evropo. Vladimir Putin bo zdaj, ko izgublja vpliv po svetu, vse stavil na Evropo in Ukrajino.

Ameriško-izraelski napad na Iran za zdaj ni prinesel strmoglavljenja iranske verske diktature. Še več, Iranci so udarili nazaj z zaprtjem strateško pomembne Hormuške ožine. To je že povzročilo dvig cen nafte.

Rusija bo zaradi vojne v Iranu dobila več denarja

Ena od zmagovalk višjih cen nafte je tudi Putinova Rusija. ZDA so v strahu pred pomanjkanjem nafte omilile sankcije proti Rusiji na področju izvoza ruske nafte.

To je velik obliž po zadnjih geopolitičnih neuspehih Rusije po svetu (izguba vpliva v Siriji in Venezueli, možnost izgube vpliva v Iranu).

Okrepljeni ruski napadi na Ukrajino in Evropo?

Kot v pogovoru za nemški medij Focus opozarja nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala, pa je izguba ruskega vpliva po svetu slaba novica za Ukrajino in Evropo. Zdaj bo namreč ruski predsednik Vladimir Putin vse svoje sile usmeril na staro celino. To je zdaj njegovo edino, a tudi najpomembnejše igrišče.

Masala zato pričakuje morebitno eskalacijo. "Ne izključujem možnosti, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih priča okrepitvi hibridnih napadov na evropske družbe, pa tudi okrepitvi napadov na Ukrajino," je še dejal za Focus.