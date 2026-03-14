Pentagon proti Iranu pošilja še 5000 marincev #vŽivo

Pentagon na Bližnji vzhod, kjer poteka ameriško-izraelska vojna proti Iranu, pošilja dodatnih 5000 marincev, poročajo ameriški mediji. Minister za obrambo Pete Hegseth je odobril prošnjo centralnega poveljstva, gre pa za enoto amfibijske skupine in pripadajoče ekspedicijske enote marincev.

Na Bližnji vzhod se z Japonske odpravlja vojaška ladja Tripoli s pripadajočimi marinci, poroča televizija NBC, ki se sklicuje na neimenovane vojaške uradnike. Pentagon napotitve ne komentira.

Ta poteza prihaja v času, ko so iranski napadi na Hormuško ožino ohromili promet skozi strateško pomembno plovno pot, kar moti svetovno gospodarstvo, dviguje cene goriva in predstavlja velik vojaški in politični izziv za predsednika Donalda Trumpa.