Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
27. 3. 2026,
6.31

Osveženo pred

31 minut

trgovanje prodaja borza plačilo vpis Slovenija obveznice

Petek, 27. 3. 2026, 6.31

31 minut

Le še danes čas za vpis tretje izdaje ljudskih obveznic

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Obveznica | Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer jih bo mogoče kadarkoli prodati ali kupiti.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer jih bo mogoče kadarkoli prodati ali kupiti.

Foto: STA

Končuje se vpisovanje tretje izdaje ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji. Interesenti za tovrstno naložbo imajo na okoli 450 vpisnih mestih po državi čas za vpis še danes do 12. ure. Na ministrstvu za finance pred koncem vpisa ne razkrivajo podatkov o odzivu državljanov.

Vpisovanje tretje izdaje ljudskih obveznic se je začelo 16. marca, vmes pa je ministrstvo za finance zaradi spremenjenih razmer na dolžniških kapitalskih trgih dvignilo letno obrestno mero z 2,6 odstotka na 3,0 odstotka.

Obveznica bo imela triletno ročnost, obseg izdaje pa ni vnaprej določen in bo odvisen od interesa vlagateljev. Država si ob tem pridržuje pravico, da bo izdala manjše število obveznic, kot jih bodo vlagatelji vpisali.

Vpis je do poldneva mogoče v 68 poslovalnicah NLB, 71 poslovalnicah OTP banke, osmih poslovalnicah BKS Bank ter prek borznoposredniške hiše Ilirika v 14 lastnih poslovalnicah in 288 poslovalnicah Pošte Slovenije.

Izdaja obveznic je namenjena fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, tokrat jih lahko vpišejo tudi mladoletni. Minimalni znesek vpisa je tisoč evrov, maksimalni pa 250 tisoč evrov.

Vpis obveznic je mogoč tudi prek individualnih naložbenih računov za finančne instrumente, ki so zaživeli v začetku meseca.

Gre za tretjo izdajo ljudskih obveznic. V prvi izdaji februarja 2024 jih je vpisalo 9.427 vlagateljev v skupnem obsegu 261 milijonov evrov, v drugi marca lani pa 6.640 v skupnem obsegu 250 milijonov evrov. V obeh primerih so imele triletno ročnost, v prvi izdaji je bila obrestna mera določena pri 3,40 odstotka, v drugi pa pri 2,75 odstotka.

trgovanje prodaja borza plačilo vpis Slovenija obveznice
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

