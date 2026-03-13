Napoved konca diktature: v torek ob 20. uri se bo v Iranu zgodilo nekaj velikega

Potem ko so Izrael in ZDA 28. februarja napadli Iran, so v Washingtonu in Tel Avivu številni računali na množično vstajo Irancev proti iranski teokratski oblasti. A za zdaj se to ni uresničilo. Zdaj so se pojavile napovedi, da se bo množična vstaja zgodila v torek, 17. marca, zvečer, ko bodo v Iranu proslavljali vstop v iransko novo leto.

Da so načrti o hitrem strmoglavljenju iranske teokratske oblasti kljub uboju vrhovnega voditelja Alija Hameneja in številnih njegovih tesnih sodelavcev spodleteli, je bilo jasno že takrat, ko so se pojavili ameriški pozivi iraškim Kurdom, naj napadejo Iran.

Se bo točno ob 20.03 začelo strmoglavljenje verske diktature?

Po nekaterih ocenah bi lahko iraški Kurdi za pohod proti Teheranu prispevali le nekaj tisoč oboroženih mož, zato je veliko vprašanje, ali bi lahko ti iz igre vrgli iranske sile, ki imajo skupaj z iransko revolucionarno gardo, basidži in vojsko več kot milijon oboroženih mož.

Zdaj pa je nemško-iranski novinar Michel Abdolahi v pogovorni oddaji na nemški javni radioteleviziji ZDF namignil, da se bo množična vstaja Irancev proti verski diktaturi zgodila v torek, 17. marca, ob 20.03.

Pred vstopom v novo leto tradicionalni množični shodi

Abdolahi trdi, da mu Iranci iz domovine sporočajo, da le čakajo na poziv na množične proteste na ulicah in strmoglavljenje oblasti. V Iranu se namreč tradicionalno številni mladi med festivalom ognja – na dan, ko so se v Iranu že večkrat začeli nemiri – odpravijo na ulice.

V Teheranu rojeni Michel Abdolahi je leta 1986 kot otrok z družino prišel v Nemčijo. Foto: Guliverimage

"Zadnji torek pred koncem leta, torej prihodnji torek, je kot silvestrovo. Ljudje skačejo čez kresove in praznujejo. To je dan, ki je v Iranu vedno vodil do nemirov, ker ljudje takrat ponavadi počnejo, kar hočejo. Prirejajo se ognjemeti, praznovanja in mladi so na ulicah. Mogoče je, da se bo kaj zgodilo, ko bodo ljudje na ta dan šli na ulice, da bi izrazili svojo jezo," je še dejal Abdolahi.

Vsi protesti proti islamistični oblasti do zdaj so bili zatrti

V zadnjih desetletjih je v Iranu potekalo že več protestov proti oblasti šiitske duhovščine, a so bili vedno zatrti. Zadnji protestni val so iranske oblasti krvavo zadušile letos januarja – pobitih naj bi bilo na tisoče ljudi.