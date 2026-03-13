Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
13. 3. 2026,
14.26

Osveženo pred

38 minut

Donald Trump ZDA Izrael Iran Michel Abdolahi

Petek, 13. 3. 2026, 14.26

38 minut

Napoved konca diktature: v torek ob 20. uri se bo v Iranu zgodilo nekaj velikega

Avtor:
A. Ž.

Čaharšanbe suri (to dobesedno pomeni škrlatna sreda, v prenesenem pomenu pa praznična sreda) je praznovanje vstopa v iransko novo leto (fotografija je iz leta 2023), ki se začne v torek zvečer in nadaljuje v sredo. Takrat ljudje množično odhajajo na ulice. Bo letos ta praznik začetek strmoglavljenja iranske verske diktature, kot namigujejo nekateri?

Čaharšanbe suri (to dobesedno pomeni škrlatna sreda, v prenesenem pomenu pa praznična sreda) je praznovanje vstopa v iransko novo leto (fotografija je iz leta 2023), ki se začne v torek zvečer in nadaljuje v sredo. Takrat ljudje množično odhajajo na ulice. Bo letos ta praznik začetek strmoglavljenja iranske verske diktature, kot namigujejo nekateri?

Foto: Guliverimage

Potem ko so Izrael in ZDA 28. februarja napadli Iran, so v Washingtonu in Tel Avivu številni računali na množično vstajo Irancev proti iranski teokratski oblasti. A za zdaj se to ni uresničilo. Zdaj so se pojavile napovedi, da se bo množična vstaja zgodila v torek, 17. marca, zvečer, ko bodo v Iranu proslavljali vstop v iransko novo leto.

Da so načrti o hitrem strmoglavljenju iranske teokratske oblasti kljub uboju vrhovnega voditelja Alija Hameneja in številnih njegovih tesnih sodelavcev spodleteli, je bilo jasno že takrat, ko so se pojavili ameriški pozivi iraškim Kurdom, naj napadejo Iran.

Se bo točno ob 20.03 začelo strmoglavljenje verske diktature?

Po nekaterih ocenah bi lahko iraški Kurdi za pohod proti Teheranu prispevali le nekaj tisoč oboroženih mož, zato je veliko vprašanje, ali bi lahko ti iz igre vrgli iranske sile, ki imajo skupaj z iransko revolucionarno gardo, basidži in vojsko več kot milijon oboroženih mož.

V Teheranu rojeni Michel Abdolahi je leta 1986 kot otrok z družino prišel v Nemčijo.

