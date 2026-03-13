Sinoči je na zahodu Iraka ob jordanski meji strmoglavil ameriški zračni tanker, ki je oskrboval letala, vpletena v napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Na krovu tako imenovanega stratotankerja boeing KC-135 je bilo pet članov posadke, je poročala televizija CBS.

8.35 Izrael in ZDA nadaljujejo napade na Iran, ta obstreljuje regijo

ZDA in Izrael danes nadaljujejo silovite napade na Iran, ki sledijo današnji napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o nadaljnjem posredovanju v vojni. O več eksplozijah poročajo iz Teherana, ki izstreljuje rakete in drone nad Izrael in države v regiji. Številne, tudi nad diplomatsko četrtjo v Riadu, je prestregla Savdska Arabija.

Izraelska vojska je zjutraj po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila, da je v zadnjem dnevu v zahodnem in osrednjem delu Irana zadela več kot 200 ciljev, vključno z raketnimi izstreljevalniki, obrambnimi sistemi in obrati za proizvodnjo orožja.

Novi napadi sledijo svarilu, ki ga je Trump danes zjutraj objavil na družbenem omrežju Truth Social in v katerem je nakazal nadaljevanje vojaškega posredovanja. "Opazujte, kaj se bo danes zgodilo s temi motenimi izmečki," je zapisal.

Kljub nekaterim predhodnim izjavam, v katerih je nakazal skorajšnje končanje vojne, je Trump tokrat poudaril vzdržljivost ameriške vojske. "Imamo vojaško zmogljivost brez primere, neomejeno streliva in veliko časa," je zatrdil. Vztrajal je, da so uničili iransko mornarico in letalske sile ter zdesetkali njihove zmogljivosti v dronih in raketah.

Iz Teherana danes poročajo o nizu močnih eksplozij, podrobnosti o posledicah napadov pa po poročanju iranskih medijev še niso znane.

V okviru medsebojnih napadov, ki so jih pred 14 dnevi začeli ZDA in Izrael, tudi Iran nadaljuje obstreljevanje izraelskega ozemlja in držav v regiji. V današnjih napadih je bilo po navedbah izraelskih oblasti v mestu Zarzir na severu Izraela, kjer je bilo zadetih več poslopij, ranjenih več deset ljudi.

Oblasti v Savdski Arabiji medtem poročajo, da so prestregle več kot 20 dronov, med drugi tudi nad diplomatsko četrtjo v Riadu, ki gosti tuja veleposlaništva.

Napad so prestregli tudi nad Dubajem v Združenih arabskih emiratih, kjer so ostanki sestreljenega izstrelka padli na stavbo v središču mesta. Lokalne oblasti so še navedle, da so od začetka napadov prestregle več kot 1.500 iranskih dronov in skoraj 300 raket.

Sirene, ki opozarjajo na napad, so se danes oglasile tudi v Natovem letalskem oporišču Incirlik v Turčiji, kjer so nastanjene tudi ameriške enote. Podrobnosti niso znane, je pa zračna obramba zveze Nato v državi pred dnevi prestregla že dve balistični raketi, ki naj bi prileteli iz Irana.

7.25 V napadu na severu Iraka ubit francoski vojak

V napadu v Kurdistanu na severu Iraka je bil ubit francoski vojak, je danes sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron in tako potrdil prvo smrtno žrtev med francoskimi vojaki v bližnjevzhodni vojni. Kdo naj bi stal za napadom, ni razkril, je pa bila regija, kjer so nameščene enote več držav, že tarča več napadov proiranskih milic.

Pripadnik francoskih oboroženih sil je umrl v napadu na območju mesta Erbil, več drugih vojakov pa je bilo ranjenih, je v izjavi na omrežju X sporočil Macron. Napad na francoske sile, ki so v regiji nastanjene v okviru mednarodne koalicije, je označil za nesprejemljiv. "Njihova prisotnost v Iraku je del boja proti terorizmu. Vojna v Iranu ne more upravičiti takih napadov," je dodal.

Francoska vojska je pred tem poročala, da so oporišče, kjer so njihovi vojaki sodelovali pri urjenju iraških kolegov, zadeli droni. Po besedah regionalnega guvernerja je bilo v napadu tarča oporišče v kraju Mala Kara, ki stoji približno 40 kilometrov od Erbila.

Malo pred tem je ena od proiranskih skupin, ki delujejo na območju, posvarila, da so po prihodu francoske letalonosilke na "območje operacij ameriškega osrednjega poveljstva" njihove tarče tudi francoski interesi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad, v katerem je umrl francoski vojak, sledi četrtkovemu ločenemu napadu z dronom na italijansko oporišče v Erbilu, ki je znotraj kompleksa, ki gosti tudi druge tuje sile. Ranjenih pri tem ni bilo, Italija pa je sporočila, da začasno umika svoje osebje iz oporišča. Francoski in italijanski vojaki so med pripadniki več tujih enot oboroženih sil, ki v okviru mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA, ustanovljene za boj proti skrajni skupini Islamska država, tam urijo iraške varnostne sile.

6.45 ZDA začasno omilile sankcije na rusko nafto

ZDA so začasno omilile gospodarske sankcije proti Rusiji ter dovolile prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so že naloženi na ladje na morju, da bi zmanjšale gospodarski vpliv po napadih ZDA in Izraela na Iran, je v četrtek zvečer sporočilo ministrstvo za finance. Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da gre za začasni ukrep za "spodbujanje stabilnosti na svetovnih energetskih trgih", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dovoljenje bo veljalo do 11. aprila.

"Ta ozko zasnovan, kratkoročni ukrep velja le za nafto, ki je že v tranzitu, in ruski vladi ne bo prinesel znatne finančne koristi," je po poročanju BBC dejal Bessent. Kot je dodal, ruska vlada "večino svojih prihodkov od energije pridobi iz davkov, odmerjenih na mestu črpanja".

Bessent je že prej dejal, da administracija predsednika Donalda Trumpa razmišlja o odpravi sankcij na del ruske nafte.

Vojna na Bližnjem vzhodu je praktično ustavila promet v Hormuški ožini, skozi katero potuje petina svetovne surove nafte, cene nafte pa se še naprej zvišujejo. Mednarodna agencija za energijo (IEA) ocenjuje, da je vojna povzročila največjo motnjo v oskrbi v zgodovini svetovnega trga z nafto.

6.15 V ZDA se je z Bližnjega vzhoda od začetka vojne vrnilo 47 tisoč Američanov

Z Bližnjega vzhoda se je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael začeli napade na Iran, domov vrnilo okoli 47 tisoč Američanov, je v četrtek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal neimenovani predstavnik State Departmenta. Ministrstvo je za repatriacijo svojih državljanov zagotovilo skoraj 50 čarterskih poletov.

State Department, ameriško zunanje ministrstvo Foto: Reuters State Department je neposredno pomagal 32 tisoč Američanom, ki so se v ZDA z Bližnjega vzhoda vrnili s čarterskimi ali komercialnimi poleti. "Neposredno smo zagotovili varnostna navodila in pomoč pri potovanju približno 32 tisoč prizadetim Američanom," je po poročanju AFP povedal neimenovani uradnik.

Ameriški vladni uradniki so bili takoj po izbruhu spopadov deležni kritik, da niso poskrbeli za svoje državljane na Bližnjem vzhodu, čeprav bi lahko vnaprej sklepali, da se bo Iran odzval na ameriške napade ter se skušal maščevati z napadi na ameriške cilje, interese in ljudi okrog Perzijskega zaliva.

State Department je nato začel organizirati čarterske polete, za katere državljanom niso zaračunali vozovnic.

State Department je v četrtek dvignil stopnjo teroristične nevarnosti za Azerbajdžan in državljanom priporočil, naj ponovno premislijo, ali želijo potovati tja. Azerbajdžan je od izbruha spopadov po trditvah Američanov tarča domnevnih iranskih napadov z droni, kar Teheran zanika.

3.50 Nad Irakom je strmoglavil ameriški zračni tanker

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da sta bila dva zračna tankerja vpletena v isti incident, ki pa ni bil posledica sovražnega ali prijateljskega ognja. Eden je strmoglavil, drugi pa je varno pristal, poroča CBS, ki dodaja, da usoda petih članov posadke prvega tankerja ni jasna.

KC-135 stratotanker Foto: Wikipedia Commons

Photos of a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker, at what appears to be Ben Gurion International Airport in Israel (note the car’s license plate), with visible damage to the tail have emerged following the crash of a KC-135 due to a mid-air collision with another Stratotanker… pic.twitter.com/c9SLUnDSMQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

To je zdaj že četrto strmoglavljenje ameriškega vojaškega letala od začetka napadov na Iran, potem ko je zračna obramba Kuvajta pred tednom dni po napaki sestrelila tri lovska letala F-15. Vseh šest članov posadke letal je varno izskočilo s padalom.

Boeing KC-135 Stratotanker Foto: Reuters