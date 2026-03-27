Minister za obrambo Borut Sajovic in novi načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajor Boštjan Močnik bosta vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar v Vojašnici slovenskih pomorščakov v Ankaranu predstavila poročilo o pripravljenosti SV za lani.

Sajovic in Močnik bosta predsednici republike Pirc Musar po sprejemu z vojaškimi častmi poročala o stanju pripravljenosti SV za lani. Seznanila jo bosta tudi z aktivnostmi na področju odpornosti, potem si bodo ogledali 430. mornariški divizion, so sporočili iz urada predsednice.

Zaradi povečanja obrambnih izdatkov, kadrovskega popolnjevanja in sprejetja več strateških dokumentov je pričakovati izboljšanje pripravljenosti vsaj na določenih področjih. Vlada je namreč lani povečala višino obrambnih izdatkov z 1,3 odstotka BDP oziroma 904,7 milijona evrov na dva odstotka oziroma 1,4 milijarde evrov. S tem so sledili obrambni resoluciji, ki jo je sprejel DZ.

Povečalo se je tudi število pripadnikov SV. Tako je vojska leto končala s 7.592 pripadniki, kar je 260 več kot konec leta 2024.

Generalštab SV ocenjuje pripravljenost za delovanje in razvoj vojske v primeru izrednih razmer ali vojnega stanja ter zahtevano pripravljenost, na primer sodelovanje v mirovnih operacijah. Od leta 2021 pripravljenost ocenjujejo na štiristopenjski lestvici, ki se giblje od "ni neskladja" do "obstaja večje neskladje".

Že za leto 2024 so zaznali izboljšanje stanja v vojski na vseh področjih. Na lestvici ocen s štirimi stopnjami napredka je dosegla tretjo stopnjo. Določena neskladja so bila med zahtevano in potrebno pripravljenostjo ter dejanskim stanjem pripravljenosti.