Avtor:
S. K.

Četrtek,
26. 3. 2026,
19.30

Vancouver Canucks Los Angeles Kings Anže Kopitar Anže Kopitar liga NHL

Liga NHL, 26. marec

Lepa priložnost za Kopitarjeve, da prekinejo črni niz

Anže Kopitar | Anže Kopitar in Kralji gostujejo v Vancouvru. | Foto Reuters

Anže Kopitar in Kralji gostujejo v Vancouvru.

Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so v ligi NHL nanizali štiri zaporedne poraze, kljub temu pa so se zadržali na devetem mestu lestvice zahodne konference oziroma četrtem v pacifiški diviziji, torej ostajajo v boju za mesto v končnici. Za preboj v play-off pa morajo nujno začeti zmagovati, lepo priložnost za dragoceni dve točki imajo ponoči (3.00), ko se bodo v Kanadi spopadli z najslabšo ekipo zahodne konference Vancouver Canucks.

Buffalo Sabres
Sportal Boston Bruins presenetili vodilni Buffalo

LA Kings bodo v Vancouvru poskušali prekiniti niz porazov in na 72. tekmi rednega dela lige NHL priti do 76. točke. Kopitarjevi so trenutno pri 74 točkah in zasedajo deveto mesto v zahodni konferenci ter četrto v pacifiški diviziji. V tej ima Vegas ob odigrani tekmi več štiri točke prednosti, ponoči pa na domačem ledu gosti aktualne podprvake iz Edmontona. Pred Kralji je na lestvici zahoda tudi Nashville s tremi točkami prednosti, ki ga v noči na petek po slovenskem času čaka spopad z New Jersey Devils.

Kraljem pa za ovratnik dihajo Seattle Kraken, ki so do zdaj odigrali tekmo manj in imajo na računu dve točki manj. Ponoči jih čaka težko delo, pomerili se bodo namreč z najboljšo ekipo lige Colorado Avalanche. Ta se je poleg Dallasa edina že zagotovila mesto v končnici.

Preberite še:

Anže Kopitar Los Angeles Kings
Sportal Kopitarju in kraljem težko prigarana točka
New York Rangers, Mika Zibanejad
Sportal Ottawa pokvarila jubilejno tisočo tekmo Šveda v ligi NHL
Anže Kopitar
Sportal Tisoč? To zmoreta le Gretzky in neuničljivi Rus.

