Anžeta Kopitarja in druščino čaka pomembna tekma

V noči na sredo bo v hokejski ligi NHL na sporedu kar 15 obračunov. Na led bo stopil tudi Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles King gostoval pri Calgary Flames.

V Calgaryju bo zanimivo. Domači hokejisti po dramatični zmagi nad Tampo spet prihajajo na led, potem ko so zadnjo tekmo dobili v podaljšku. Zdaj jih čaka še en zahteven izziv proti Los Angeles Kings, ki so dobili zadnji medsebojni obračun (2:0)

Calgary v tej sezoni ne blesti najbolj, kar potrjuje tudi njihova statistika v gol razliki, a v zadnjem obdobju kažejo nekoliko boljše igre. Na drugi strani so Los Angeles Kings, ki znajo biti na trenutke zelo učinkoviti. Posebno zanimivo bo spremljati našega Anžeta Kopitarja in Artemija Panarina, pri domačih pa blesti Morgan Frost.

Los Angeles Kings so trenutno na četrtem mestu pacifiške divizije.

Liga NHL, 24. marec

