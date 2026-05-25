Ponedeljek, 25. 5. 2026, 14.20

Bela manikura bo v poletnih dneh spet prevladovala

Manikura | Foto Shutterstock

Poletje je idealen čas za lahkotne manikure, ki delujejo elegantno brez pretiranega truda. Med najbolj priljubljenimi izbirami tudi letos ostajajo beli nohti, saj so brezčasni, preprosti in hkrati izjemno prefinjeni. Odlično se podajo na zagorelo polt, pristajajo različnim dolžinam nohtov in se lepo ujemajo tako z lanenimi kompleti kot z večernimi poletnimi oblekami. Če prisegate na minimalističen videz, a si vseeno želite nekaj posebnega, so beli detajli odlična izbira. V nadaljevanju vam razkrivamo, kateri trendi bodo to poletje najbolj izstopali.

Bele pike 

Minimalistična manikura z drobnimi belimi pikami je popolna za vse, ki obožujete minimalistične detajle. Pike lahko postavite na sredino nohta, ob robove ali pa čez celotno površino, ki jo dopolnjuje prosojna podlaga. Takšna manikura deluje nežno, moderno in zelo poletno. 

Bele črte 

Tanke bele črte na naravni podlagi ustvarijo čist in eleganten videz. Lahko gre za ravne linije, diagonalne detajle ali geometrijske vzorce, ki nohtom dodajo pridih sodobnosti. Ta trend je odlična izbira za vse ljubiteljice preprostega, a urejenega videza. 

Francoska manikura 

Klasična francoska manikura ostaja brezčasen trend, ki se vsako poletje znova vrača med najbolj priljubljene izbire. Letos jo lahko nosite v bolj moderni različici z mlečno podlago, tanjšimi belimi konicami ali nekoliko mehkejšim videzom.  

Vijugaste črte 

Za nekoliko bolj igriv videz izberite nežne vijugaste bele črte. Takšen dizajn deluje umetniško, a še vedno minimalistično. Posebej lepo pride do izraza na krajših nohtih in v kombinaciji z naravnimi odtenki lakov. 

Mlečno beli nohti 

Mlečno beli nohti so letos eden največjih lepotnih trendov. Gre za nežno belo manikuro s prosojnim učinkom, ki deluje zelo prefinjeno in naravno. Takšni nohti so odlična izbira za vse, ki si želite urejenega videza brez izrazitih vzorcev ali dodatkov. 

