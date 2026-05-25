Prva dama ZDA Melania Trump ve, da zloglasni spolni prestopnik Jeffrey Epstein ni deloval sam in da so v tako imenovanih Epsteinovih dosjejih omenjene še druge vplivne osebe, ki so mladoletna dekleta novačile za spolne odnose, je v nedeljo za ameriško televizijo NBC dejal odpadniški republikanski kongresnik Thomas Massie. 55-letnik si že dlje časa prizadeva za objavo Epsteinovih dosjejev v celoti, to pa zelo moti predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Thomas Massie je v nedeljo v oddaji Meet the Press Sunday na ameriški televiziji NBC oznanil, da namerava osebno razkriti še več imen vplivnih posameznikov, ki so sodelovali z leta 2019 umrlim vplivnim newyorškim finančnikom in zloglasnim spolnim predatorjem Jeffreyjem Epsteinom.

Pridelal si je gnev Donalda Trumpa, ki je miniral njegovo ponovno izvolitev

55-letni republikanski kongresnik Massie si je zaradi vztrajanja, da morajo biti Epsteinovi dosjeji razkriti v celoti, pridelal gnev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je proti Massieju na družbenih omrežjih in v javnih nastopih zagnal politično kampanjo, zaradi katere je Massie prejšnji teden izgubil strankarske volitve za predstavniški dom – Trump je namreč podprl njegovega protikandidata.

Mnogi so zato verjeli, da se Massie do konca mandata ne bo več zadrževal, kar se zdaj tudi dogaja.

Massie je v nedeljo namreč ostro kritiziral vršilca dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Todda Blancheja, sicer nekdanjega osebnega odvetnika Donalda Trumpa, ker naj bi kršil zakon. Ameriško pravosodno ministrstvo po Massiejevih besedah namreč še vedno ni objavilo milijonov dokumentov iz tako imenovanih Epsteinovih dosjejev.

Massie: Melania ve za pomagače Jeffreyja Epsteina

Republikanski kongresnik je sicer šel še dlje. Na televiziji je namreč zatrdil tudi, da prva dama ZDA Melania Trump ne verjame, da je Jeffrey Epstein pri novačenju mladoletnih deklet za spolne odnose deloval sam, o čemer po Massiejevem mnenju državljane in državljanke ZDA poskušata prepričati Todd Blanche in direktor FBI Kash Patel.

Melania Trump je pred časom sicer zanikala kakršnekoli povezave z Jeffreyjem Epsteinom. Za ameriške medije je poudarila, da z njim nikoli ni imela nobenega odnosa, zatrdila, da nikoli ni bila njegova žrtev ali da bi se z Donaldom Trumpom, sicer nekdanjim dobrim Epsteinovim prijateljem, spoznala prek njega, in pozvala k nadaljnjim preiskavam dogodkov.

Šel bo do konca: "Resnica bo slej ko prej prišla na plan"

Massie je svoj nastop v oddaji Meet the Press Sunday zaključil z napovedjo, da bo resnica, ki jo po njegovih besedah med drugim poznata "on in Melania Trump", slej ko prej prišla na plan.

Zavezal se je tudi, da bo zadnjih sedem mesecev svojega mandata še naprej pritiskal za večjo transparentnost in da si bo prizadeval za javno objavo imen oseb, ki so bile vpletene v tako imenovani Epsteinov krog.