Kopitarjevi spet zdrsnili iz cone "play-offa", pred njimi nov težak izziv

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so sinoči po porazu proti Buffalu (1:4) spet zdrsnili iz območja, ki zagotavlja nastop v končnici lige NHL. Zdaj so deveti na lestvici zahodne konference, točko za Nashvillom, ponoči (ob 2.00) pa se bodo v gosteh spopadli z moštvom Utah Mammoth, ki je na lestvici peto s šestimi točkami prednosti pred Kralji.