Nedelja, 22. 3. 2026, 19.55
Liga NHL, 22. marec
Kopitarjevi spet zdrsnili iz cone "play-offa", pred njimi nov težak izziv
Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so sinoči po porazu proti Buffalu (1:4) spet zdrsnili iz območja, ki zagotavlja nastop v končnici lige NHL. Zdaj so deveti na lestvici zahodne konference, točko za Nashvillom, ponoči (ob 2.00) pa se bodo v gosteh spopadli z moštvom Utah Mammoth, ki je na lestvici peto s šestimi točkami prednosti pred Kralji.
Bitka za končnico bo do konca rednega dela sezone lige NHL še izjemno napeta. LA Kingsi zaostajajo le točko za osmim mestom v zahodni konferenci, ki še zadnje pelje v "play-off", a za vrat Kopitarjevim dihajo še Seattle, San Jose, Winnipeg …