Garnbret in Dragić ob koncu Kopitarjeve kariere: Velik vzor in navdih #video

Anže Kopitar, Los Angeles Kings | Anže Kopitar igra zadnje tekme boogate NHL-kariere. | Foto Reuters

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar igra zadnje tekme lige NHL v svoji bogati karieri. Ob koncu veličastne športne poti čestitke dežujejo z vseh strani. Tem sta se pridružila najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret in nekdanji košarkar Goran Dragić.

Anže Kopitar Los Angeles Kings
Sportal Anže Kopitar uresničil veliko željo
Goran Dragić
Sportal Goran Dragić v povsem novem svetu

"Si vzornik, ne zgolj kot športnik, ampak kot človek," pravi Janja Garnbret. | Foto: Ana Kovač "Si vzornik, ne zgolj kot športnik, ampak kot človek," pravi Janja Garnbret. Foto: Ana Kovač "Zdravo, Anže, želim ti samo povedati, kako ponosni smo nate, na to, kar si naredil za hokej, Slovenijo, kar si zgradil v Los Angelesu. Nisi ustvaril le velike kariere, spisal si zgodovino. Kot veš, je Los Angeles zaradi naslednjih olimpijskih iger nenehno v mojih mislih, kar mi daje dodatno motivacijo in me opominja na zapuščino, ki si jo tam ustvaril. Hvala, da si nam pokazal, kaj vse je mogoče, da si navdahnil generacije, vključno z mano. Si vzornik, ne zgolj kot športnik ampak kot človek. Upam, da se kmalu srečava in da se bom lahko česa naučila iz tvojih izkušenj," je za NHL Europe o Kopitarju dejala dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret.

Anže Kopitar
Sportal S kom bo Anže Kopitar igral v svoji zadnji končnici?

"Pokazal si nam, kaj pomenita prava predanost in športno vedenje na ledu in zunaj njega," pravi Goran Dragić. | Foto: Filip Barbalić "Pokazal si nam, kaj pomenita prava predanost in športno vedenje na ledu in zunaj njega," pravi Goran Dragić. Foto: Filip Barbalić Ob koncu poti v NHL pa je Kopitarju čestital še en velikan, ki je navduševal čez lužo, a na košarkarskih parketih, Goran Dragić.

"Čestitka za izjemno kariero. Tvoje popotovanje od Slovenije do lige NHL je velik navdih. Nisi le pripeljal dveh Stanleyjevih pokalov v Los Angeles, temveč si nam tudi pokazal, kaj pomenita prava predanost in športno vedenje na ledu in zunaj njega. Želim ti vse najboljše v prihodnosti," je 38-letnemu rojaku sporočil nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance.

Kopitarja v rednem delu njegove 20. in zadnje sezone v NHL čaka še ena tekma, nato pa bo še zadnjič v karieri igral v končnici najmočnejše hokejske lige na svetu.

Jared Bednar
Sportal Trenerja Colorada plošček zadel v glavo #video
Aleksander Ovečkin
Sportal Ovečkin se še ni odločil o nadaljevanju kariere
