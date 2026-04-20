Prvič v končnici na delu aktualni podprvaki

S končnico lige NHL v noči na torek po slovenskem času začenjajo tudi aktualni podprvaki Edmonton Oilersi. V konferenčnem četrtfinalu se bodo na štiri zmage pomerili z Anaheim Ducks. Ekipi Dallas Stars in Pittsburgh Penguins sta izgubili prva spopada končnice na domačem ledu in ju ponči čaka popravni izpit, vodstvo pa bo proti Ottawi poskušala povišati Carolina.

Edmonton Oilers so v zadnjih dveh finalih lige NHL morali premoč priznati Florida Panthersom, teh pa letos sploh ni v končnici. Tudi podprvaki so bili v rednem delu sezone nekoliko manj prepričljivi in so se v "play-off" prebili kot peta ekipa zahodne konference, a zdaj se tekmovanje zanje začenja zares, v prvem krogu končnice jih čaka spopad z Anaheim Ducksi. Prva tekma bo ponoči v Kanadi (4.00).

Dallas je v serijo z Minnesoto vstopil kot favorit, a na prvi tekmi končnice izgubil in s tem zapravil prednost domačega igrišča. V noči na torek ga čaka popravni izpit. Enako velja za sedmo najboljšo ekipo vzhodne konference Pittsburgh Penguinse, ki so klonili proto osmim Philadelphia Flyersom, medtem ko je Carolina na prvi tekmi serije z Ottawo upravičila vlogo favorita in bo pred odhodom v Kanado poskušala povesti z 2:0 v zmagah.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v nedeljo izgubili prvi spopad s Coloradom (1:2), naslednja tekma končnice pa jih čaka v sredo zjutraj (4.00) po slovenskem času.

Liga NHL, končnica, 20. april

Pari prvega kroga končnice: Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /1:0/

Dallas Stars (2) - Minnesota Wild (3) /0:1/

Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /0:0/

Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:0/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) - Ottawa Senators (6) /1:0/

Pittsburgh Penguins (7) - Philadelphia Flyers (8) /0:1/

Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /0:1/

Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:0/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

