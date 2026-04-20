Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Ponedeljek,
20. 4. 2026,
19.14

Osveženo pred

2 uri, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Anaheim Ducks Edmonton Oilers končnica Stanleyjev pokal liga NHL

Liga NHL, prvi krog končnice, 20. april

Prvič v končnici na delu aktualni podprvaki

Edmonton Oilers | Edmonton Oilers začenjajo s končnico. | Foto Reuters

Foto: Reuters

S končnico lige NHL v noči na torek po slovenskem času začenjajo tudi aktualni podprvaki Edmonton Oilersi. V konferenčnem četrtfinalu se bodo na štiri zmage pomerili z Anaheim Ducks. Ekipi Dallas Stars in Pittsburgh Penguins sta izgubili prva spopada končnice na domačem ledu in ju ponči čaka popravni izpit, vodstvo pa bo proti Ottawi poskušala povišati Carolina.

Anže Kopitar
Sportal Kopitar in Kralji drago prodali kožo v Denverju

Edmonton Oilers so v zadnjih dveh finalih lige NHL morali premoč priznati Florida Panthersom, teh pa letos sploh ni v končnici. Tudi podprvaki so bili v rednem delu sezone nekoliko manj prepričljivi in so se v "play-off" prebili kot peta ekipa zahodne konference, a zdaj se tekmovanje zanje začenja zares, v prvem krogu končnice jih čaka spopad z Anaheim Ducksi. Prva tekma bo ponoči v Kanadi (4.00).

Dallas je v serijo z Minnesoto vstopil kot favorit, a na prvi tekmi končnice izgubil in s tem zapravil prednost domačega igrišča. V noči na torek ga čaka popravni izpit. Enako velja za sedmo najboljšo ekipo vzhodne konference Pittsburgh Penguinse, ki so klonili proto osmim Philadelphia Flyersom, medtem ko je Carolina na prvi tekmi serije z Ottawo upravičila vlogo favorita in bo pred odhodom v Kanado poskušala povesti z 2:0 v zmagah.

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so v nedeljo izgubili prvi spopad s Coloradom (1:2), naslednja tekma končnice pa jih čaka v sredo zjutraj (4.00) po slovenskem času.

Liga NHL, končnica, 20. april

Pari prvega kroga končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /1:0/
Dallas Stars (2) - Minnesota Wild (3) /0:1/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /0:0/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:0/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) - Ottawa Senators (6) /1:0/
Pittsburgh Penguins (7) - Philadelphia Flyers (8) /0:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /0:1/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /1:0/

// - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še:

Joel Eriksson Ek
Sportal Veliko presenečenje v Dallasu! #video
Anže Kopitar
Sportal Kar so Kopitarju ob slovesu naredili nasprotniki, pove največ o Slovencu #video
Dallas Stars
Sportal Dvoboj drugouvrščenih odločili kazenski streli, Vegas potrdil prvo mesto pacifiške divizije
Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Posebni čestitki Anžetu Kopitarju #video
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
