Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
20.56

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
plavanje Kranj Janja Šegel Tina Čelik Sašo Boškan Primož Šenica Pavletič Katja Fain Hana Najya Jukić

Nedelja, 7. 6. 2026, 20.56

57 minut

Kranj, VN Slovenije

Tina Čelik hitra, Janja Šegel spet prekratka za normo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tina Čelik | Tina Čelik je zabeležila izid dneva na mitingu v Kranju. | Foto Aleš Fevžer

Tina Čelik je zabeležila izid dneva na mitingu v Kranju.

Foto: Aleš Fevžer

V Kranju se je končala velika nagrada Slovenije v plavanju. Zelo dober izid je z 1:08,26 na 100 m prsno dosegla plavalka Triglava Tina Čelik. Janja Šegel je tudi v nedeljo lovila normo za nastop na poletnem evropskem prvenstvu v Parizu, bližje dosežku pa je bila v kvalifikacijah, ko je bila s 55,36 od norme oddaljena 13 stotink sekunde.

Tina Čelik je le potrdila sobotni nastop s 50-metrske tekme, kjer je zmagala 31,79, danes pa je na enkrat daljši razdalji dosegla izid dneva na mitingu.

V središču pozornosti pa je bila trikratna olimpijka Fužinarja Janja Šegel, ki je v soboto z 2:01,08 za dobre tri desetinke zgrešila normo na 200-metrski razdalji. Danes je dvakrat lovila nastop v francoski prestolnici na 100 m kravl.

Če je bilo dopoldan videti, da je norma s 55,36 dosegljiva, tega popoldan ni znala stopnjevati. S 55,40 je bila od vozovnice za Francijo oddaljena še šest stotink sekunde več.

Selektor Tomaž Torkar bo v tem tednu določil reprezentanco za EP, trdno na spisku pa so Olimpijina Neža Klančar, Branikova Katja Fain, Tina Čelik, Triglavan Sašo Boškan in plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič.

"Enostavno na tekmi ne pokažem tega, kar počnem na treningih. Tam sem hitrejša kot pred dvema letoma in evropskim prvenstvom v Beogradu," je že v soboto povedala Šegel.

Sašo Boškan je v nedeljo z 51,12 in 3:59,83 dobil tekmo na 100 in 400 m prosto ter trdno ostal v vodstvu v seštevku za VN Slovenije. Šenica Pavletič je bil z 2:03,99 najboljši na 200 m hrbtno.

V ženski konkurenci je bila s 4:22,04 na 400 m prosto najboljša Katja Fain, ki je na 100-metrski razdalji zasedla drugo mesto. Z 29,23 je dober dosežek na 50 m hrbtno dosegla tudi Hana Najya Jukić iz Velenja.

Preberite še:

Janja Šegel
Sportal Janja Šegel: Ne plavam z glavo, jutri je še en dan
plavanje Kranj Janja Šegel Tina Čelik Sašo Boškan Primož Šenica Pavletič Katja Fain Hana Najya Jukić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.