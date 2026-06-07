Tina Čelik hitra, Janja Šegel spet prekratka za normo

V Kranju se je končala velika nagrada Slovenije v plavanju. Zelo dober izid je z 1:08,26 na 100 m prsno dosegla plavalka Triglava Tina Čelik. Janja Šegel je tudi v nedeljo lovila normo za nastop na poletnem evropskem prvenstvu v Parizu, bližje dosežku pa je bila v kvalifikacijah, ko je bila s 55,36 od norme oddaljena 13 stotink sekunde.

Tina Čelik je le potrdila sobotni nastop s 50-metrske tekme, kjer je zmagala 31,79, danes pa je na enkrat daljši razdalji dosegla izid dneva na mitingu.

V središču pozornosti pa je bila trikratna olimpijka Fužinarja Janja Šegel, ki je v soboto z 2:01,08 za dobre tri desetinke zgrešila normo na 200-metrski razdalji. Danes je dvakrat lovila nastop v francoski prestolnici na 100 m kravl.

Če je bilo dopoldan videti, da je norma s 55,36 dosegljiva, tega popoldan ni znala stopnjevati. S 55,40 je bila od vozovnice za Francijo oddaljena še šest stotink sekunde več.

Selektor Tomaž Torkar bo v tem tednu določil reprezentanco za EP, trdno na spisku pa so Olimpijina Neža Klančar, Branikova Katja Fain, Tina Čelik, Triglavan Sašo Boškan in plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič.

"Enostavno na tekmi ne pokažem tega, kar počnem na treningih. Tam sem hitrejša kot pred dvema letoma in evropskim prvenstvom v Beogradu," je že v soboto povedala Šegel.

Sašo Boškan je v nedeljo z 51,12 in 3:59,83 dobil tekmo na 100 in 400 m prosto ter trdno ostal v vodstvu v seštevku za VN Slovenije. Šenica Pavletič je bil z 2:03,99 najboljši na 200 m hrbtno.

V ženski konkurenci je bila s 4:22,04 na 400 m prosto najboljša Katja Fain, ki je na 100-metrski razdalji zasedla drugo mesto. Z 29,23 je dober dosežek na 50 m hrbtno dosegla tudi Hana Najya Jukić iz Velenja.

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