Avtorji:
M. P., Ž. L., STA

Petek,
17. 4. 2026,
7.05

Osveženo pred

20 minut

Calgary Flames Anaheim Ducks Edmonton Oilers Los Angeles Kings Colorado Avalanche liga NHL

Liga NHL, 16. april

Kar so Kopitarju ob slovesu naredili nasprotniki, pove največ o Slovencu #video

Anže Kopitar | Anže Kopitar je odigral svojo zadnjo tekmo rednega dela sezone lige NHL. | Foto Guliverimage

Anže Kopitar je odigral svojo zadnjo tekmo rednega dela sezone lige NHL.

Foto: Guliverimage

Hokejisti Los Angeles Kings so s kapetanom Anžetom Kopitarjem na njegovi zadnji tekmi rednega dela sezone NHL gostovali pri že odpisanih Calgary Flames. Med tekmo so izvedeli, da se bodo ne glede na razplet tekme - izgubili so z 1:3 - v prvem krogu končnice pomerili s prvakom rednega dela sezone Coloradom. Prva tekma bo že v nedeljo v Denverju. Slovenskemu zvezdniku se je s stoječimi ovacijami priklonila celotna dvorana v Kanadi.

Dallas Stars
Sportal Dvoboj drugouvrščenih odločili kazenski streli, Vegas potrdil prvo mesto pacifiške divizije

Los Angeles je sezono tako končal z izkupičkom 35-27-20. Že prej v večeru je Edmonton osvojil drugo mesto v pacifiški skupini z domačo zmago nad Vancouvrom s 6:1, Anaheim pa je v Nashvillu zmagal s 5:4 in končal na tretjem mestu.

V Calgaryju je Arsenij Sergejev zbral 27 obramb v svojem prvem nastopu v ligi NHL, Zayne Parekh pa je v zadnji tretjini zadel za prednost domačih. Za Calgary sta zadela še Morgan Frost in Joel Farabee z zadetkom v prazno mrežo. Flames so sezono končali s 34-39-9.

Zvezdnik kraljev Anže Kopitar je nastopil na svoji zadnji tekmi rednega dela sezone in končal s sedmim največjim številom točk v karieri med evropskimi igralci s 1316 točkami. Vodilni v tej kategoriji je Jaromir Jagr s 1921. Po tekmi so se Slovencu na poseben način priklonili tudi hokejisti Calgaryja.

Edini gol za goste je dosegel Quinton Byfield, vratar Anton Forsberg pa je zbral 18 obramb.

Pari konferenčnega četrtfinala

Zahod:
Dallas Stars - Minnesota Wild
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth
Colorado Avalanche - ?
? - ?

Vzhod:
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens
Buffalo Sabres - Boston Bruins

V končnici bodo igrali še: Colorado Avalanche (proti ekipi, ki ji bo pripadla druga vstopnica wild-card), Edmonton Oilers, Anaheim Ducks in Los Angeles Kings.

Kings so pred zadnjo tekmo rednega dela pri 90 točkah. Prav toliko jih imajo tekmeci v pacifiški diviziji Anaheim Ducks, eno več pa Edmonton Oilers. Scenariji za ekipo Anžeta Kopitarja so trije. Prvi je ta, da ostanejo osmi nosilec in se v prvem krogu pomerijo s Coloradom. Druga možnost je, da prehitijo Edmonton in Anaheim. Če v noči na petek premagajo Calagary Flamese in če obenem Edmonton izgubi po rednem delu svoje tekme in če izgubi tudi Anaheim. Tretji scenarij pa je, da prehitijo samo Anaheim. Če osvojijo točko več od njih. Po drugem in tretjem scenariju jih v prvem krogu končnice nato čaka Edmonton. Ta jih je v prvem krogu končnice izložil v prejšnjih štirih sezonah! To bi bila zgodba, da bi jim v peto le uspelo.

Liga NHL, 16. april:

Lestvice

