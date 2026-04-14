Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Torek, 14. 4. 2026, 19.24

3 ure, 1 minuta

Liga NHL, 14. april

Končnica je zagotovljena, zdaj še boj za razvrstitev

Anže Kopitar | Foto Reuters

V hokejski ligi NHL je znanih vseh 16 udeležencev končnice, niso pa še povsem jasni pari prvega kroga, saj so do konca rednega dela še mogoči manjši premiki po lestvici. To velja tudi za Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings, ki jih v noči na sredo po slovenskem času čaka gostovanje v Vancouvru (4.00). Kralji imajo do konca rednega dela le še dve tekmi, a bi se z dvema zmagama teoretično lahko povzpeli celo na peto mesto zahodne konference.

Sportal Anže Kopitar uresničil veliko željo

Poslavljajoča se slovenska hokejska legenda Anže Kopitar bo tudi v svoji zadnji sezoni v ligi NHL zaigrala v končnici, a za zdaj že ne ve, s kom. Kralji, ki so z 89 točkami osmi na lestvici zahodne konference, bi se lahko do konca rednega dela sezone še povzpeli. Z dvema zmagama, ponoči v Vancouvru, in v petek zjutraj po slovenskem času v Calgaryju, bi osvojili še štiri točke, in če bi Anaheim, Utah in Edmonton izgubljali, bi se Kopitarjevi lahko povzpeli celo na peto mesto.

Oilers (91 točk) redni del zaključujejo v petek zjutraj v Vancouvru, Anaheim (90) ima na sporedu še obračuna z Minnesoto in Nashvillom, Utah (90) pa z Winnipegom in St. Louisom.

Konferenčni četrtfinale na štiri zmage se bo začel 18. aprila.

Kdo je v končnici?

Zahod: Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, Utah Mammoth, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings

Vzhod: Carolina Hurricanes, Buffalo Sabres, Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators, Philadelphia Flyers

Lestvice

Preberite še:

Aleksander Ovečkin
Sportal Ovečkin se še ni odločil o nadaljevanju kariere
Jared Bednar
Sportal Trenerja Colorada plošček zadel v glavo #video
Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Čustven večer v Kaliforniji, Kopitarja premagale solze
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
