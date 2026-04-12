Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
12. 4. 2026,
15.20

liga NHL Colorado Avalanche Jared Bednar

Nedelja, 12. 4. 2026, 15.20

Jared Bednar

Trenerja Colorada plošček zadel v glavo #video

Jared Bednar | Jared Bednar | Foto Reuters

Foto: Reuters

V ligi NHL je prišlo do nevsakdanjega dogodka, ko je domači trener Jared Bednar utrpel poškodbo. Trenerja ekipe Colorado Avalanche, ki se je merila z Vegas Golden Knights, je v glavo zadel odbit plošček. Colorado je sicer doživel poraz po podaljšku z 2:3.

Napadalec Vegasa Keegan Kolesar je v tretji tretjini poskušal plošček odbiti od ograde, a je ta odletel na klop ekipe Avalanche in zadel Jareda Bednarja v glavo. Zgodilo se je v hipu, trener pa je z brisačo na glavi odšel v garderobo.

Štiriinpetdesetletni Kanadčan, ki ga je do konca tekme zamenjal njegov pomočnik Dave Hakstol, je bil pri zavesti, a so ga odpeljali v bolnišnico na računalniško tomografijo in nadaljnje preiskave, je povedal tiskovni predstavnik ekipe Avalanche.

Leta 2022 je Bednar popeljal koloradsko ekipo do naslova v NHL. Colorado si je z izkupičkom 115 točk sicer že zagotovil predsedniški pokal za prvo mesto v rednem delu sezone NHL.

"Zoprna zadeva, bili smo kar malce v šoku," je po tekmi novinarjem povedal pomočnik trenerja Nolan Pratt. "Strašljivo je, ko ploščki letijo vsepovsod brez nadzora. To se sicer dogaja ves čas, a nocoj je bilo vse skupaj malce nesrečno."

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.