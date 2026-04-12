Trenerja Colorada plošček zadel v glavo #video

V ligi NHL je prišlo do nevsakdanjega dogodka, ko je domači trener Jared Bednar utrpel poškodbo. Trenerja ekipe Colorado Avalanche, ki se je merila z Vegas Golden Knights, je v glavo zadel odbit plošček. Colorado je sicer doživel poraz po podaljšku z 2:3.

Napadalec Vegasa Keegan Kolesar je v tretji tretjini poskušal plošček odbiti od ograde, a je ta odletel na klop ekipe Avalanche in zadel Jareda Bednarja v glavo. Zgodilo se je v hipu, trener pa je z brisačo na glavi odšel v garderobo.

Štiriinpetdesetletni Kanadčan, ki ga je do konca tekme zamenjal njegov pomočnik Dave Hakstol, je bil pri zavesti, a so ga odpeljali v bolnišnico na računalniško tomografijo in nadaljnje preiskave, je povedal tiskovni predstavnik ekipe Avalanche.

Leta 2022 je Bednar popeljal koloradsko ekipo do naslova v NHL. Colorado si je z izkupičkom 115 točk sicer že zagotovil predsedniški pokal za prvo mesto v rednem delu sezone NHL.

"Zoprna zadeva, bili smo kar malce v šoku," je po tekmi novinarjem povedal pomočnik trenerja Nolan Pratt. "Strašljivo je, ko ploščki letijo vsepovsod brez nadzora. To se sicer dogaja ves čas, a nocoj je bilo vse skupaj malce nesrečno."