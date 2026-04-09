Zadnji teden: spored tekem za Kingse ni zahteven

Samo še en teden in končan bo redni del sezone v ligi NHL. Los Angeles Kingsi nadaljujejo mnogoboj za zadnje mesto v končnici. Pred njimi je še pet tekem, najprej najlažja, ko v noči na petek igrajo z zadnjeuvrščenimi Vancouver Canucksi. Ti so na zadnjih desetih tekmah zmagali samo enkrat.

Anže Kopitar in Los Angeles Kingsi ostajajo v igri za osmo mesto v zahodni konferenci – še zadnje, ki vodi v končnico. Trenutno so na njem Nashville Predatorsi, ki pa imajo odigrano tekmo več od Kingsov in ostalih tekmecem. Nashville ima 84 točk, Los Angeles 83, San Jose Sharksi 81, Winnipeg Jetsi 80, teoretično pa sta v igri še ekipi St. Louis Blues (78) in Seattle Kraken (75).

Vancouver Canucks so letos daleč od uspehov izpred nekaj let. Foto: Reuters Po četrtkovi tekmi z Vancouvrom (52 točk) Los Angeles v soboto igra z Edmonton Oilersi (90), v ponedeljek s Seattlom, v torek še enkrat z Vancouvrom, redni del pa končuje v četrtek pri Calgary Flamesih (73). Prvi dve tekmi sta domači, zadnje tri pa gostujoče. Samo Edmonton je torej višje na lestvici od Kingsov in že uvrščen v končnico. Kopitar in soigralci so enostavno morajo izkoristiti.

Liga NHL, 9. april:

Lestvica