Petek, 10. 4. 2026, 11.46

Goran Dragić se je lotil novega projekta

Nekdanji slovenski košarkar Goran Dragić je našel nov izziv. Njegov novi projekt z imenom Gogi's Garage (Gogijeva garaža) bo nov globalni videopodkast, v katerem bodo gostovali različni gostje, povezani s košarko, športom, glasbo in zabavno industrijo, so sporočili iz Spontanza.

Dragić se je leta 2024 v Ljubljani po dveh desetletjih uspehov od aktivne športne kariere poslovil z dobrodelnim spektaklom I feel Slovenia Night of the Dragon. Po številnih dobrodelnih projektih se je zdaj lotil novega izziva. Tako je nastal projekt, imenovan Gogi's Garag (Gogijeva garaža). Gre za nov globalni videopodkast, v katerem bodo gostovali različni gostje, povezani s košarko, športom, glasbo in zabavno industrijo. 

Sogostitelja podkasta bosta njegova dobra prijatelja Santi Echavarria, vodja kampov in spremljevalnega programa v moštvu Miami Heat, ter podjetnik in športnik Emilio Pineda. Trojica bo pod taktirko prvega Slovenca, ki je nastopil na zvezdniški tekmi NBA All-Star, v premierni epizodi, ki bo na sporedu v torek, 14. aprila, gostila enega najboljših košarkarjev zadnjega desetletja, Grka Giannisa Antetokounmpa. 

Objave novih podkastov si bodo sledile na vsakih 14 dni, med gosti pa lahko pričakujemo številne zvezdnike ameriškega, slovenskega in svetovnega športa ter marsikatero drugo presenečenje, so še sporočili iz Spontanza.

