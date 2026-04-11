Ilirija ugnala Triglav, Krka Šenčur, Helios pa izgubil s Hopsi

Košarkarji Krke so v 23. krogu državnega prvenstva zanesljivo, s 86:66, zmagali na gostovanju pri tretjeuvrščenemu Šenčurju. V četrtek je Ilirija z 98:91 premagala Triglav Kranj. Na prvi sobotni tekmi je Laško zmagalo v Šentjurju za točko (64:65), na drugi pa je favorizirani Helios doma izgubil proti Hopsom (71:75).

Košarkarji Ilirije so si v obračunu s Kranjčani zagotovili 18. zmago v prvenstvu in trdno držijo drugo mesto na prvenstveni razpredelnici. Čeprav so na tekmi zaostajali le z 0:3, so se morali za uspeh v zadnji minuti močno potruditi, tekmec jim je namreč grozil praktično do konca. Ilirija je bila brez dveh najbolj izkušenih Eda Murića in Bobana Marjanovića.

In Ilirija res ni imela lahkega dela. Čeprav je na začetkih obeh polčasov povedla z dvoštevilčno prednostjo, pa se Gorenjci niso predajali, Nejc Klavžar je 53 sekund pred koncem izenačil izid na 91:91. Na nasprotni strani je nato Robert Jurković zadel koš in še dodaten prosti met, Črt Čabrilo je za Kranjčane met zgrešil. Zmago je domačim dokončno z dvema zadetima prostima metoma zagotovil Petar Popović, čeprav je za njim dva prosta meta zadel tudi Mark Padjen. Slednji, ki je v zadnjem delu tekme prevzemal veliko odgovornosti, je bil z 19 točkami najučinkovitejši igralec domačega moštva, pri gostih je dve točki več dosegel David Kralj.

Z zgolj enim porazom je Krka gladko vodilna, košarkarji Šenčurja pa so doživeli osmi poraz v sezoni. Domači so tekmo dobro začeli z vodstvom 7:0. Novomeščani so jih kmalu ujeli in nato sami povedli za sedem točk. Šenčur je do konca četrtine zmanjšal zaostanek, tudi v drugi pa sta si bili moštvi blizu, Krka je na glavni odmor odnesla le dve točki prednosti.

Dejan Jakara je svoje varovance popeljal do nove zmage. Foto: Aleš Fevžer

Po odmoru je začela prevladovati zasedba gostujočega trenerja Dejana Jakare, ki so sredi tretje četrtine povedli za deset točk, v sklepno četrtino so prenesli devet točk prednosti. Naskok so gostje do zadnjega zvoka sirene le še višali, največ so vmes vodili že za +26 (84:58). Pri Krki je bil z 19 točkami najuspešnejši Khalil Mubaarak Brantley, 13 točk je pristavil Krišs Helmanis. Pri Šenčurju je 15 točk ob sedmi podajah dosegel Jan Novak.

Kansai Helios Foto: Kansai Helios/Maruša Kavčič Košarkarji domžalskega Kansai Heliosa so doživeli nepričakovan poraz proti gostom s Polzele, vseeno pa so obdržali četrto mesto na lestvici. Tekma je bila že od začetka napeta, do prvega odmora si nobena od ekip ni priigrala večje prednosti. Gosti so bolje zaigrali v drugi četrtini, ekipi sta bili na 20. točki še izenačeni, nato pa so Hopsi po trojki kapetana Mihe Vašla povedli za osem točk, na veliki odmor pa se odpravili s +5.

Domači so se v tretjem delu vrnili v igro in ga dobili z 20:13 ter pred odločilno četrtino povedli za dve točki. Vendar se gosti niso predali, na krilih razpoloženega Dina Murića, ki je dosegel 20 točk in osem skokov, ter Žige Fifolta, ki je zbral deset točk in kar 17 skokov, so prišli do osme zmage v sezoni. Pri domačih je bil prvi strelec Jan Zemljič s 16 točkami, Mark Morano pa jih je zbral 13.

Liga OTP banka, 23. krog: Sreda, 8. april:

GGD Šenčur : Krka 66:86 Četrtek, 9. april:

Perspektiva Ilirija : ECE Triglav Kranj 98:91 Sobota, 11. april:

Šentjur : Laško 64:65

Kansai Helios Domžale : Hopsi Polzela 71:75 Ponedeljek, 13. april:

17.30 Rogaška - Terme Olimia Podčetrtek

Lestvica: