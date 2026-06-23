Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
23. 6. 2026,
6.12

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61

Natisni članek

Natisni članek
Giannis Antetokounmpo Miami Heat Košarkarska tržnica Milwaukee Bucks

Torek, 23. 6. 2026, 6.12

7 minut

Košarkarska tržnica

Bomba iz ZDA: Giannis Antetokounmpo ima nov klub

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,61
Luka Dončić Giannis Antetokounmpo | Giannis Antetokounmpo se seli v Miami. | Foto Reuters

Giannis Antetokounmpo se seli v Miami.

Foto: Reuters

Konec je dolgotrajnih ugibanj, grški košarkar Giannis Antetokounmpo bo kariero po odhodu iz ekipe Milwaukee Bucks nadaljeval pri Miami Heat. 31-letni košarkar je bil član Milwaukeeja vse od prihoda v ligo NBA leta 2013, v tem času je z Bucksi osvojil tudi šampionski prstan (2021), zdaj pa bo tako začel nove poglavje na Floridi.

Ob Antetokounmpu je v Miamiju ob menjavi pristal še veteran Bobby Portis, za Milwaukee pa bodo odslej igrali Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez ml. in Kasparas Jakučionis. Ob tem so Bucksi prejeli še tri izbore v prvem krogu naborov, eno zamenjavo izbora v prvem krogu ter izbor v drugem krogu leta 2033, je kot prvi že kar tradicionalno poročal Shams Charania iz ESPN.

Že dlje časa so v ligi NBA krožile govorice, da si Antetokounmpo želi menjave, kot morebitno destinacijo se je nekaj časa omenjalo tudi ekipo Los Angeles Lakers Luke Dončića, a so te govorice zatem kar hitro zamrle. Ob Miamiju so bili vse do konca glavni favoriti za sodelovanje z grškim orjakom Boston Celticsi. Kelti so skušali Antetokounmpa pripeljati v Boston v menjavi, zgrajeni okoli Jaylena Browna, a se je vodstvo Milwaukeeja odločilo za posel z vročico, kjer je nekoč uspešno igral slovenski as Goran Dragić, ki je med drugim Giannisa k prihodu na Florido pred časom prepričeval tudi v svojem podcastu, kjer je bil Grk eden izmed gostov.

Organizacijo je Grk prvič zaprosil za menjavo maja lani, govorice o tem pa niso potihnile skozi celotno zadnjo sezono. Omenjala se je tudi selitev v New York. Antetokounmpo je bil namreč v zadnjem obdobju v precej slabem odnosu z vodstvom franšize v Milwaukeeju, prejšnjo sezono predvsem glede igralnega časa in odmerjenega počitka, medtem ko so si Bucksi s čim slabšim izkupičkom v rednem delu prizadevali priti do čim višjega izbora na letošnjem naboru.

Grški as je v 13 sezonah pri Bucksih desetkrat zaigral na tekmi vseh zvezd, dvakrat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter enkrat za najboljšega obrambnega igralca. Z Bucksi se je leta 2021 veselil prvega naslova po 50 letih in prejel naziv MVP finala, potem ko je v povprečju dosegel kar 35,2 točke, 13,2 skoka, 5,0 asistence in 1,8 blokade na tekmo v finalni seriji.

V minuli sezoni, ki jo je Milwaukee končal zunaj končnice na 11. mestu vzhoda z razmerjem zmag in porazov 30-52, je po številnih težavah in nekaj poškodbah odigral vsega 36 tekem in v povprečju dosegel 27,6 točke, 9,8 skoka in 5,4 asistence.

Preberite še:

Luka Dončić, Cooper Flagg, Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers
Sportal Nova era pri Dallasu: Mavericksi presenetili in pripeljali prvaka
Luka Dončić
Sportal Luka Dončić razrešil vse dvome #video
New York Knicks
Sportal Pestro v New Yorku, košarkarja zamenjali z navijačem
Giannis Antetokounmpo Miami Heat Košarkarska tržnica Milwaukee Bucks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.