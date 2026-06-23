Bomba iz ZDA: Giannis Antetokounmpo ima nov klub

Konec je dolgotrajnih ugibanj, grški košarkar Giannis Antetokounmpo bo kariero po odhodu iz ekipe Milwaukee Bucks nadaljeval pri Miami Heat. 31-letni košarkar je bil član Milwaukeeja vse od prihoda v ligo NBA leta 2013, v tem času je z Bucksi osvojil tudi šampionski prstan (2021), zdaj pa bo tako začel nove poglavje na Floridi.

Ob Antetokounmpu je v Miamiju ob menjavi pristal še veteran Bobby Portis, za Milwaukee pa bodo odslej igrali Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez ml. in Kasparas Jakučionis. Ob tem so Bucksi prejeli še tri izbore v prvem krogu naborov, eno zamenjavo izbora v prvem krogu ter izbor v drugem krogu leta 2033, je kot prvi že kar tradicionalno poročal Shams Charania iz ESPN.

Že dlje časa so v ligi NBA krožile govorice, da si Antetokounmpo želi menjave, kot morebitno destinacijo se je nekaj časa omenjalo tudi ekipo Los Angeles Lakers Luke Dončića, a so te govorice zatem kar hitro zamrle. Ob Miamiju so bili vse do konca glavni favoriti za sodelovanje z grškim orjakom Boston Celticsi. Kelti so skušali Antetokounmpa pripeljati v Boston v menjavi, zgrajeni okoli Jaylena Browna, a se je vodstvo Milwaukeeja odločilo za posel z vročico, kjer je nekoč uspešno igral slovenski as Goran Dragić, ki je med drugim Giannisa k prihodu na Florido pred časom prepričeval tudi v svojem podcastu, kjer je bil Grk eden izmed gostov.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Organizacijo je Grk prvič zaprosil za menjavo maja lani, govorice o tem pa niso potihnile skozi celotno zadnjo sezono. Omenjala se je tudi selitev v New York. Antetokounmpo je bil namreč v zadnjem obdobju v precej slabem odnosu z vodstvom franšize v Milwaukeeju, prejšnjo sezono predvsem glede igralnega časa in odmerjenega počitka, medtem ko so si Bucksi s čim slabšim izkupičkom v rednem delu prizadevali priti do čim višjega izbora na letošnjem naboru.

Grški as je v 13 sezonah pri Bucksih desetkrat zaigral na tekmi vseh zvezd, dvakrat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter enkrat za najboljšega obrambnega igralca. Z Bucksi se je leta 2021 veselil prvega naslova po 50 letih in prejel naziv MVP finala, potem ko je v povprečju dosegel kar 35,2 točke, 13,2 skoka, 5,0 asistence in 1,8 blokade na tekmo v finalni seriji.

V minuli sezoni, ki jo je Milwaukee končal zunaj končnice na 11. mestu vzhoda z razmerjem zmag in porazov 30-52, je po številnih težavah in nekaj poškodbah odigral vsega 36 tekem in v povprečju dosegel 27,6 točke, 9,8 skoka in 5,4 asistence.

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