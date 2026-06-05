Legenda Lakersov opozorila na kruto realnost: Dončića zdaj čaka še večje vprašanje

Da si pri Los Angeles Lakersih želijo ustvariti šampionsko zasedbo, ni nič novega. Vse skupaj želijo graditi okoli Luke Dončića, a bo imel generalni menedžer kluba Rob Pelinka poleti vse prej kot lahko delo. Sedemkratni prvak lige NBA Robert Horry, nekdaj tudi član LA Lakersov, opozarja, da morajo v Los Angelesu gledati širše. Če želijo spet napasti vrh, morajo ekipo sestavljati z mislijo na dve moštvi, ki lahko v prihodnjih letih krojita Zahod. To sta Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Ob tem se odpira še eno veliko vprašanje, in sicer ali bi bil morebitni prihod Giannisa Antetokounmpa vreden slovesa Austina Reavesa, ki naj bi ga Dončić želel zadržati v ekipi Jezernikov.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je postal projekt Los Angeles Lakersov, ki želijo sestaviti novo šampionsko moštvo. V tem trenutku si težje zamislijo dolgo čakanje z mladimi košarkarji in njihovim razvojem, kot so to storili pri klubih Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs. Navijači kalifornijskega kluba v poletnem obdobju pričakujejo velike poteze – prihod kakovostnih košarkarjev, morda tudi kakšnega novega zvezdnika.

V ligi NBA se je na Zahodu namreč oblikovala nova realnost. Oklahoma City Thunder ima globino, mladost, atletsko moč in Shaia Gilgeousa-Alexandra. San Antonio Spursi imajo prav tako mladost, atletsko moč in globino, na drugi strani pa Victorja Wembanyamaja, ki je nov tip igralca v ligi NBA.

Na to je opozoril tudi Robert Horry, nekdanji član Lakersov in sedemkratni prvak lige NBA. Mož, ki dobro ve, kaj je potrebno za naslov prvaka lige NBA.

"Graditi morajo tako, da lahko premagajo OKC in San Antonio"

Horry je v pogovoru za ESPN LA Radio poudaril, da morajo Lakersi razmišljati drugače. Ne le o tem, kdo bo igral z Dončićem, ampak predvsem o tem, kako najti način, da preskočijo omenjeni moštvi, če želijo spet do šampionskega prstana.

San Antonio Spursi so zgradili moštvo okoli Victorja Wembanyamaja. Foto: Reuters

"Graditi morajo tako, da bodo premagali OKC. Graditi morajo tako, da bodo premagali San Antonio, ker to počnejo dobre ekipe. Pogledaš, kdo dominira, in sestavljaš ekipo tako, da jih lahko premagaš," je dejal Horry in dodal, da bi moralo to biti bistvo poletja za LA Lakerse.

Lakersi ne gradijo ekipe kot Oklahoma in San Antonio

Lakersi imajo drugačno izhodišče kot najboljši ekipi zahodne konference. San Antonio je ekipo sestavil okoli Wembanyamaja, potem ko ga je izbral kot številko ena na naboru, pri OKC pa so sestavili širok nabor atletsko zelo kakovostnih košarkarjev, dirigentsko palico pa predali Gilgeousu-Alexandru.

LeBron James je prišel v Kalifornijo kot prost igralec, Anthony Davis kot menjava, prav tako Dončić, ki je bil zamenjan prav z Davisom. Generalni menedžer Rob Pelinka bo moral zato najverjetneje iskati podobne poti in v svoje vrste pripeljati košarkarje, ki lahko takoj pomagajo Dončiću.

Za Giannisa Antetokounma bo poleti vladalo veliko zanimanje v ligi NBA. Foto: Guliverimage

V ameriških medijih se vse glasneje omenja tudi ime Giannis Antetokounmpo. Na prvi pogled se zdi sanjsko, da bi bila v isti ekipi Dončić in Antetokounmpo. Na eni strani eden najboljših organizatorjev igre na svetu, na drugi eden fizično najbolj dominantnih košarkarjev pod obročem. A vendarle gre za igralca, ki imata oba rada žogo v posesti.

Poleg tega je proces, v katerem bi takšnega košarkarja sploh privabili v Los Angeles, zelo zapleten. Vse ima svojo ceno, po drugi strani pa je Grk v preteklosti že dal vedeti, da mu življenje v Los Angelesu ne diši.

Giannis odpira vprašanje okoli Reavesa

Sports Illustrated piše o scenariju, po katerem bi Lakersi za Giannisa med drugim žrtvovali Austina Reavesa, Jarreda Vanderbilta, Daltona Knechta, Nicka Smitha mlajšega, Jaka LaRavio in izbore na naboru lige NBA v prihodnjih letih. V omenjenem predlogu bi Reaves najprej podpisal novo pogodbo, nato pa bi ga poslali v Milwaukee.

Luka je poudaril, da bi v svojih vrstah rad imel Reavesa, s katerim sta se precej povezala. Foto: Reuters

Brez Reavesa bi bil njihov paket za Milwaukee bistveno manj zanimiv, z njim pa bi tvegali nezadovoljstvo igralca, okoli katerega želijo sestaviti novo ekipo za vrh. Reaves razumljivo ni Giannis, a ima posebno mesto pri Dončiću. Po drugi strani se tudi Luka zaveda, da v ligi NBA ni nič samoumevno, sploh po tem, ko so se mu lani odpovedali pri Dallasu. Tudi v novem okolju se je hitro ujel z novimi obrazi, kot se je v preteklosti s številnimi. Zagotovo se bo tudi, ko se bodo dogajale nove menjave, kar je v ligi NBA stalnica.

Po poročanju Lakers Nation, ki se sklicuje na The Athletic, naj bi dal Dončić jasno vedeti, da bi rad še naprej igral z Reavesom in da ga ne bi rad videl v paketu za Giannisa, kar ni nepomembna podrobnost.

Milwaukee se ne bo oziral na želje Lakersov

Po drugi strani se pri Milwaukeeju ne bodo ozirali na to, kaj je najboljše za Lakerse, ampak mislili izključno nase. Če bi se pri Bucksih res odločili za tako veliko potezo, bi želeli iztržiti največ, kar je mogoče.

Vse oči so uprte v Roba Pelinko, ki mora sestaviti konkurenčno moštvo za vrh lige NBA. Foto: Guliverimage

Po pisanju Sports Illustrated naj bi si solastnik Bucksov Jimmy Haslam želel, da bi bila odločitev okoli Antetokounmpa sprejeta pred naborom lige NBA, ki bo 23. junija. Tudi zato je grški velikan v zadnjem obdobju vse bolj v središču različnih scenarijev in potencialnih menjav.

Lakersi ob tem niso edini, ki bi se lahko vključili v lov. V ameriških medijih se omenja tudi Miami Heat, ki bi lahko ponudil paket s Tylerjem Herrom, Kel'elom Warom, 13. izborom na letošnjem naboru in prihodnjimi izbori prvega kroga. Takšna ponudba bi bila za Milwaukee lahko zelo zanimiva, saj bi dobil mlajše igralce in bolj oprijemljiv naborniški kapital, povrhu vsega pa je dal Giannis jasno vedeti, da bi rad živel v Miamiju.