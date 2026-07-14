Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je z dopusta, ki ga preživlja v družbi svoje izbranke Greice Murphy, delil nekaj utrinkov iz starodavne Grčije. V Atenah sta si med drugim ogledala tamkajšnje znamenitosti in uživala v kulinariki.

Po koncu športne poti slovenski košarkarski as Goran Dragić v družbi svoje izbranke Greice Murphy rad raziskuje nove kotičke sveta in odkriva nove kulture. Za tokratni dopust oz. oddih sta se odločila odpotovati v Grčijo, kjer sta si, sodeč po fotografijah, ki jih je na družbenih omrežjih delil Dragić, ogledala starodavne znamenitosti Aten.

Foto: Instagram/Goran Dragić

V družbi svoje izbranke sta se fotografirala tudi pred znamenitim Partenonom, glavnim templjem na atenski Akropoli, ki je posvečen boginji Ateni. "Stopiti v preteklost, da bi cenili sedanjost. Nekateri kraji ne pripovedujejo le zgodovine – ampak ti pustijo, da se sprehodiš skozi njo. Atene, bili ste neverjetne," je ob objavi iz grške Akropole zapisal 40-letni Dragić.

Med drugim je Dragić v eni izmed svojih zgodb na Instagramu pohvalil tudi restavracijo Makri v Atenah, ki premore michelinovo zvezdico, kjer sta, sodeč po njegovem opisu, z izbranko Murphy uživala v tamkajšnjih kulinaričnih doživetjih.