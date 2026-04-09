Alarm na Daljnem vzhodu: bodo razkrite največje skrivnosti Kitajske?

Hekerska združba, znana le po vzdevku FlamingChina, trdi, da je iz kitajskega nacionalnega tehnološkega ponosa, superračunalniškega centra v Tianjinu, ukradla za kar deset petabajtov podatkov, med katerimi so tudi informacije, ki imajo oznako "skrivnost" oziroma "strogo zaupno". Če njihove navedbe držijo – po mnenju strokovnjakov za kibernetsko varnost so vzorci ukradenih podatkov, ki so jih videli, legitimni –, se Kitajska sooča z najhujšim (znanim) kibernetskim napadom v zgodovini države.

Gora ukradenih podatkov, za katere hekerji, znani kot FlamingChina – najverjetneje ne gre za posameznika, temveč organizirano združbo –, kupce prek komunikacijske aplikacije Telegram iščejo že od začetka februarja letos, izhaja iz kitajskega nacionalnega superračunalniškega centra v Tianjinu, ki ga uporablja več kot šest tisoč različnih entitet iz kitajskih znanstvenih panog, industrije in vojske oziroma obrambe.

Hekerji delni dostop do ukradenih informacij prodajajo za več tisoč evrov v kriptovalutah, poln dostop pa za več sto tisoč evrov v kriptovalutah.

Kaj vse naj bi bilo v ogromni tranši ukradenih podatkov?

Hekerji trdijo, da je v kar desetih petabajtih ukradenih podatkov – povprečen sodoben prenosni računalnik ima disk s kapaciteto enega terabajta, kar je desettisočkrat manj – mogoče najti vsebine s področja letalskega in raketnega inženiringa, simulacije razvoja elektrarn prihodnosti, vojaške simulacije, podrobne modele kitajskega orožja, raziskave s področja bioinformatike in druge simulacije, za katere se najpogosteje uporabljajo superračunalniki.

Med njimi so tudi datoteke, označene z oznakami "skrivnost" oziroma "strogo zaupno", trdijo hekerji, ki delni dostop do ukradenih informacij prodajajo za več tisoč evrov v kriptovalutah, poln dostop pa za več sto tisoč evrov v kriptovalutah.

Hekerji trdijo, da so dostop do superračunalniškega centra v Tianjinu, kjer med drugim brni tudi nekdaj najhitrejši superrračunalnik na svetu, Tianhe-1, pridobili prek kompromitirane domene navideznega zasebnega omrežja (VPN).

To je naredil nekdo, ki ima "izjemna znanja"

Več strokovnjakov za informacijsko varnost, s katerimi so o dogajanju govorili pri ameriškem mediju CNN, poudarja, da se glede na videne datoteke, s katerimi razpolagajo hekerji, zdi zelo verjetno, da so res izvršili kibernetski napad, ki ga opisujejo kot "izjemnega".

Takšen podvig po njihovem mnenju namreč zahteva izredno znanje in dostop do orodij ter metod, ki morda niso na voljo navadnim smrtnikom, zaradi česar se porajajo vprašanja, ali morda ne gre za priložnostne hekerje, temveč dobro organizirano kiberkriminalno združbo ali celo entiteto, ki deluje v skladu z interesi katere od držav ali tujih obveščevalnih agencij.

Hekerji trdijo, da je v kar desetih petabajtih ukradenih podatkov mogoče najti vsebine s področja letalskega in raketnega inženiringa, simulacije razvoja elektrarn prihodnosti, vojaške simulacije, podrobne modele kitajskega orožja, raziskave s področja bioinformatike in druge simulacije, za katere se najpogosteje uporabljajo superračunalniki.

Kako so izvedli napad?

Hekerji sicer trdijo, da so dostop do superračunalniškega centra v Tianjinu, kjer med drugim brni tudi nekdaj najhitrejši superrračunalnik na svetu, Tianhe-1, pridobili prek kompromitirane domene navideznega zasebnega omrežja (VPN). Nato naj bi v sistem spustili tako imenovani botnet, avtonomni program, ki je nato kar šest mesecev prikrito prečesaval superračunalniški center in hekerjem sproti pošiljal manjše količine podatkov.

Ogrožena ni samo Kitajska

Kot poroča CNN, bi morebiten vdor v enega največjih superračunalniških centrov na svetu po mnenju strokovnjakov za informacijsko varnost na svetu pomenil najhujši (znan) kibernetski incident v zgodovini Kitajske, izpostavil pa bi tudi resne pomanjkljivosti v kitajski kritični (kibernetski) infrastrukturi. Zaupni podatki o morebitnih tajnih kitajskih tehnologijah pa bi lahko končali v rokah tujih vlad, tretjih akterjev ali celo terorističnih organizacij, ki bi jih lahko uporabile za škodovanje ne le Kitajski, temveč morebiti tudi drugim državam.