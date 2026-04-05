Nedelja, 5. 4. 2026, 21.10
1 ura, 53 minut
Liga NHL, 5. april
Tudi na vzhodu še napet boj za končnico
Tudi v vzhodni konferenci hokejske lige NHL poteka napet boj za mesta v končnici. Pomembne tekme tako igrajo Detroit Red Wings, Washington Capitals, Philadelphia Flyers in Ottawa Senators. Na zahodu poskuša stik z osmerico zadržati St Louis. Anže Kopitar in njegovi LA Kings pa bodo na delu spet v noči na torek po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu pomerili z neposrednimi tekmeci za mesto v končnici Nashville Predators.