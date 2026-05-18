Kako si lahko pomagate pri iskanju pravih počitnic v Sredozemlju zase in kaj je treba upoštevati?

Zadnje čase pogosto slišimo, da je treba za počitnice v Sredozemlju pohiteti, saj naj bi bilo zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu več povpraševanja turistov evropskih držav. Kot je dejal generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević, ki je gostoval v Oddaji Dobro jutro na RTV SLO: "Najcenejše ne bo čez dva meseca, čez dva meseca bomo iskali prostor za katerokoli ceno. Če kdaj, je še posebej letos treba rezervirati takoj." Torej – kje začeti?

Ko ljudje govorimo o počitnicah v Sredozemlju, običajno najprej pomislimo na Grčijo, Turčijo, Majorko, Španijo, Tunizijo ... A če bi lahko ljudem brali misli, v resnici večina ne išče določene države ali hotela. Iščejo tisti občutek, ki bo zamenjal to, kar počnejo vsak dan. Nekateri si želijo teden brez kuhanja in organizacije (česarkoli!), drugi že prvi dan raziskujejo tlakovane uličice obmorskih mest in lokalne taverne, tretji sanjajo o hotelskem resortu z dobrim wellnessom, tenisom in večerno animacijo, četrti morda o mirnih večerih ob morju in času v dvoje.

"Veliko ljudi misli, da bi morali vsako leto potovati na enak način, a to sploh ni res," pravi vodja prodajne mreže Turistične agencije Sonček Andrej Petek. "Treba je res prisluhniti svojim željam in jih tudi upoštevati, da se bomo s počitnic vrnili spočiti. Nekdo, ki je pred leti na Kreti raziskoval manjše plaže z avtomobilom, danes morda išče predvsem kakovosten all inclusive hotel, kjer se bo lahko res odklopil. Počitnice pogosto izbiramo glede na življenjsko obdobje, energijo in občutek, ki ga v tistem trenutku potrebujemo."

Prav zato je Sredozemlje tako priljubljeno. Ker ponuja skoraj vse. Od živahnih resortov v Antalyi do počasnega ritma grških otokov, od raziskovanja Malte in Sicilije do brezskrbnih družinskih počitnic v Egiptu ali Tuniziji. "Ni ene same pravilne oblike dopusta in ni ene same idealne destinacije za vse ljudi," pojasnjujejo v Turistični agenciji Sonček, kjer so počitnice v Sredozemlju eden njihovih najpomembnejših produktov in imajo najbrž največjo ponudbo med vsemi slovenskimi agencijami.

Kako si pri iskanju počitnic lahko pomagamo z umetno inteligenco?

Ronja Knap iz Turistične agencije Sonček je več mesecev bdela nad razvojem počitniške AI svetovalke Lune, ki je te dni zaživela na spletni strani www.sonchek.com. Zanimalo nas je, ali ni dovolj, da svoje želje vnesemo v navadne iskalnike UI, kot je Chat GPT.

"Umetna inteligenca je odlična pri načrtovanju poti, iskanju znamenitosti in podobno. Nima pa dostopa do široke baze hotelov in potovanj, kakršno uporabljamo turistične agencije. Zaradi mnogo delno veljavnih informacij na spletu nastaja tudi precejšnja zmeda ali dobite celo napačne odgovore. Zato smo našo AI svetovalko Luno zasnovali tako, da smo nadgradili običajni iskalnik UI z vsem, kar znajo najti naši iskalniki, ki jih uporabljamo v agenciji. Nad rezultatom smo navdušeni in komaj čakamo, da Luno preizkusi čim več ljudi. Luna vam v zelo kratkem času in po nekaj uvodnih vprašanjih zoži izbor hotelov na Jadranu in v Sredozemlju ter vam pomaga najti najbolj pravega za vas," pojasnjuje strokovnjakinja za uporabo umetne inteligence v turizmu Ronja Knap.

Počitnice za ljudi, ki si želijo predvsem odklopiti glavo

V zadnjih letih veliko gostov na počitnicah ne išče več določene destinacije ali programa, ampak predvsem svobodo, da jim vsaj za nekaj dni ni treba ničesar organizirati ali – pogosto slišano od nežnejšega spola – ničesar skuhati. Prav zato so all inclusive počitnice postale način počitnikovanja predvsem za mlade družine. Gre tako za oddih od vsakodnevnega tempa kot za počitnice brez denarnice, saj aranžma vključuje vse obroke, pijačo, animacijo in pogosto tudi športne aktivnosti.

Ko govorimo o all inclusive resortih, je Antalya ena najbolj zanimivih sredozemskih destinacij. Veliki resorti, dolge plaže, bogata kulinarična ponudba, športne aktivnosti, wellness centri in animacija vsakemu članu družine ponujajo svoj tip dopusta. Nekdo začne jutro s tenisom ali fitnesom, drugi s turško kavo ob bazenu, otroci že iščejo tobogane, zvečer pa vsi skupaj končajo na večernem programu ali sprehodu ob morju.

"All inclusive danes nista več samo hrana in pijača," pojasnjuje Andrej Petek iz Turistične agencije Sonček. "Veliko gostov želi predvsem brezskrbnost. Da otroci hitro najdejo družbo, da imajo športne aktivnosti pri roki in da jim vsaj za nekaj dni ni treba razmišljati o vsakem obroku ali organizaciji dneva. Družinam je pomembna tudi bližina morja, zato vedno poskrbimo, da je v naši ponudbi dovolj hotelov na plaži. Pogosto povprašajo tudi za tobogane."

Podoben občutek brezskrbnosti ponujata tudi Egipt in Tunizija, kjer gostje pogosto dobijo zelo veliko za svoj denar in malce tistega eksotičnega pridiha, ki družinske počitnice še nadgradi. Dolge peščene plaže, resorti z bogato ponudbo in prijetno podnebje so razlog, da se veliko družin in parov tja vrača znova in znova. "Hkrati pa odlične all inclusive resorte danes najdemo tudi na Kreti, Rodosu, Kosu in drugih grških otokih, zato pri potnikih pogosto razbijamo mit, da je Grčija namenjena samo raziskovalcem," dodajajo v Sončku.

Za tiste, ki tudi na dopustu radi raziskujejo

Nekateri ljudje preprosto ne znajo dolgo ležati pri miru. Že kmalu jih začne zanimati, kaj se skriva za naslednjim ovinkom, v kateri taverni jedo domačini in kako je videti manjša plaža, do katere vodi cesta med oljkami.

Prav za takšne goste so odlična izbira Kreta, Rodos, Španija, Italija, ali manjši grški otoki. Kreta je pri raziskovalcih že dolgo ena najbolj priljubljenih sredozemskih destinacij, saj je dovolj velika in raznolika, da lahko vsak dan odkrijemo nekaj novega – od zgodovinskih znamenitosti in pristnih vasic do razglednih cest in plaž z različnim značajem. Tudi takšne povsem tropskega videza najdemo na Kreti.

Podobno velja za Rodos, kjer se prepletata sredozemski utrip in bogata zgodovina, Španija pa navdušuje ljudi, ki jih zanimajo kultura, arhitektura in utrip živahnih mest. Italijanska letovišča so odlična izbira za vse, ki jih privlačijo italijanska kulinarika, temperament in raziskovanje različnih obrazov škornja.

"Veliko gostov danes išče kombinacijo raziskovanja in udobja," opaža Petek. "Dopoldne želijo raziskovati, zvečer pa se vrniti v kakovosten hotel ali resort. Prav zato so zelo priljubljeni tudi večji hoteli na Kreti in Rodosu, ki omogočajo oboje."

Za pare, ki si želijo malo več časa zase

Sredozemlje ima poseben čar tudi za pare. Ne nujno zaradi luksuza, ampak zaradi občutka počasnosti, ki ga v vsakdanjem življenju pogosto pogrešamo. Večerje ob morju, večerni sprehodi, manjši hoteli – morda celo butični hoteli ali penzioni, pogled na pristanišče ali kozarec vina ob sončnem zahodu pogosto pomenijo veliko več kot veliki luksuzni resorti.

Veliko parov izbere grške otoke, južno Italijo, Majorko ali Malto, vse bolj priljubljeni pa postajajo tudi adults only hoteli, ki so namenjeni samo odraslim. Tam je poudarek na mirnejšem vzdušju, wellnessu in počasnejšem ritmu dopusta.

Razbijanje mitov o sredozemskih počitnicah

Sredozemske destinacije so pogosto povezane s precej stereotipi. Antalyo ljudje hitro povežejo samo z all inclusive resorti, Grčijo predvsem z raziskovanjem, Egipt zgolj z zimskim pobegom na sonce, Tunizijo pa z ugodnimi paketi. V resnici pa so današnje počitnice veliko bolj raznolike.

"Gostje so danes precej bolj odprti kot pred leti," opaža Petek. "Veliko ljudi, ki rezervira Antalyo, se udeležuje športnih aktivnosti, izletov ali raziskuje okolico. Po drugi strani pa tudi na Kreti in Rodosu najdemo vrhunske all inclusive resorte za goste, ki si želijo predvsem počitka. Če potnik želi spoznati določeno destinacijo, bomo zagotovo našli pravo nastanitev zanj."

Podobno velja tudi za Egipt, ki ni zanimiv le za ljubitelje resortov, ampak tudi za goste, ki jih zanimajo izleti, zgodovina in potapljanje. Majorka ni več samo destinacija za živahne počitnice, ampak tudi odlična izbira za družine in pare, hkrati pa ponuja čudovite razglede na raznoliko pokrajino. Tudi Malta že dolgo ni več le otok za jezikovne tečaje, ampak destinacija za kulturne raziskovalce in ljubitelje mediteranskega življenjskega sloga.

Zakaj je pomembno, da lahko izbiraš med različnimi tipi ponudbe?

Vsak gost ima svojo predstavo o popolnih počitnicah. Nekateri želijo čim krajši transfer in neposredni polet iz Ljubljane, drugi predvsem velik resort z bogato ponudbo aktivnosti, tretji manjši hotel ob plaži, četrti pa kombinacijo raziskovanja in počitka.

Prav zato v Turistični agenciji Sonček sodelujejo z vsemi večjimi slovenskimi organizatorji potovanj ter številnimi priznanimi tujimi partnerji in platformami, kot so TAI, Dertour, ITS, Alltours, SchaAIsland Reisen, ETI, Oasis Tours, Anex tour, LMX, Vtours, Expedia, Yanolya GoGlobal, TBO … To pomeni, da gostje na enem mestu dobijo zelo širok izbor hotelov, terminov, odhodov iz Ljubljane in z bližnjih letališč ter različnih stilov počitnic. Njihova ponudba na Sredozemlju obsega več kot sto tisoč hotelov. Razen paketov s čarterskimi poleti vam lahko sestavijo tudi popolnoma personalizirano potovanje, tudi z nizkocenovniki, kot so Ryanair, Wizz Air, easyJet, Voltea, Vueling … Prav zato je Sončkova AI svetovalka za počitnice Luna zelo v pomoč pri iskanju relevantnih zadetkov.

"Ker nismo vezani samo na enega organizatorja ali en tip ponudbe, lahko veliko lažje poiščemo počitnice, ki so res prilagojene posameznemu gostu," pojasnjuje Andrej Petek. "Ravno ta širina izbire je danes za goste zelo pomembna. Dejansko ima vsak počitnice v svojih rokah in ni več toliko prilagajanja, kot je bilo to pred leti, ko je bila ponudba omejena na dobrih deset hotelov na vsaki destinaciji."

Iz tega bi lahko sklenili, da morda popolne počitnice res ne obstajajo, ker kdor potuje, ve, da se lahko na vsakem koraku zgodi življenje. A s skrbnim načrtovanjem počitnic s pomočjo izkušenih svetovalcih v Turistični agenciji Sonček in s pozitivno naravnanostjo ob prihodu na počitnice ste zelo blizu temu, da boste svoje počitnice še dolgo nosili v lepem spominu.

