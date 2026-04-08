Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki čez lužo končuje bogato kariero, je nominiran za novo individualno nagrado, t. i. Bill Masterton Memorial Trophy. Prejme jo hokejist, ki najbolje predstavlja vztrajnost, športnost in predanost hokeju na ledu.

Nagrado Billa Mastertona vsako leto podeli Združenje profesionalnih hokejskih piscev (PHWA). Iz vsakega kluba je nominiran po en hokejist, seznam naknadno zožijo na tri finaliste, izmed katerih izberejo zmagovalca.

Posameznik jo lahko prejme le enkrat.

Šest individualnih nagrad NHL

Iz Los Angeles Kingsov je letos nominiran kapetan Anže Kopitar, ki je v zadnji sezoni bogate NHL-kariere. 38-letnik je do zdaj prejel šest individualnih nagrad.

Med temi dvakrat Selke Trophy (2015/16, 2017/18) za najboljšega obrambnega napadalca, trikrat Lady Byng Memorial Trophie (2015/16, 2022/23, 2024/25) za plemenito in uglajeno vedenje ter Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22), ki jo podelijo hokejistu, ki ponazarja odlične vodstvene sposobnosti v svoji ekipi v rednem delu sezone, na ledu in zunaj njega.

Le Wayne Gretzky je med igranjem za Kingse prejel več individualnih nagrad NHL kot Kopitar, in sicer sedem.