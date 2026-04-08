Bill Masterton Memorial Trophy
Anže Kopitar pred koncem zadnje sezone nominiran za novo individualno nagrado
Slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki čez lužo končuje bogato kariero, je nominiran za novo individualno nagrado, t. i. Bill Masterton Memorial Trophy. Prejme jo hokejist, ki najbolje predstavlja vztrajnost, športnost in predanost hokeju na ledu.
Nagrado Billa Mastertona vsako leto podeli Združenje profesionalnih hokejskih piscev (PHWA). Iz vsakega kluba je nominiran po en hokejist, seznam naknadno zožijo na tri finaliste, izmed katerih izberejo zmagovalca.
Šest individualnih nagrad NHL
Iz Los Angeles Kingsov je letos nominiran kapetan Anže Kopitar, ki je v zadnji sezoni bogate NHL-kariere. 38-letnik je do zdaj prejel šest individualnih nagrad.
Med temi dvakrat Selke Trophy (2015/16, 2017/18) za najboljšega obrambnega napadalca, trikrat Lady Byng Memorial Trophie (2015/16, 2022/23, 2024/25) za plemenito in uglajeno vedenje ter Mark Messier NHL Leadership Award (2021/22), ki jo podelijo hokejistu, ki ponazarja odlične vodstvene sposobnosti v svoji ekipi v rednem delu sezone, na ledu in zunaj njega.
Le Wayne Gretzky je med igranjem za Kingse prejel več individualnih nagrad NHL kot Kopitar, in sicer sedem.
Nominiranci (po eden iz vsakega kluba) za nagrado Billa Mastertona:
Klub Anaheim: Ville Husso
Klub Boston: Charlie McAvoy
Klub Buffalo: Rasmus Dahlin
Klub Calgary: Devin Cooley
Klub Carolina: Taylor Hall
Klub Chicago: Spencer Knight
Klub Colorado: Gabriel Landeskog
Klub Columbus: Boone Jenner
Klub Dallas: Jamie Benn
Klub Detroit: Dominik Shine
Klub Edmonton: Connor Ingram
Klub Florida: Brad Marchand
Klub Los Angeles: Anže Kopitar
Klub Minnesota: Jesper Wallstedt
Klub Montreal: Mike Matheson
Klub Nashville: Ozzy Wiesblatt
Klub New Jersey: Brenden Dillon
Klub New York Islanders: Kyle Palmieri
Klub New York Rangers: Matthew Robertson
Klub Ottawa: Linus Ullmark
Klub Philadelphia: Garrett Wilson
Klub Pittsburgh: Anthony Mantha
Klub San Jose: Laurent Brossoit
Klub Seattle: Jordan Eberle
Klub St. Louis: Jordan Binnington
Klub Tampa Bay: Darren Raddysh
Klub Toronto: Oliver Ekman-Larsson
Klub Utah: Clayton Keller
Klub Vancouver: Kevin Lankinen
Klub Vegas: Akira Schmid
Klub Washington: Alex Ovechkin
Klub Winnipeg: Jonathan Toews