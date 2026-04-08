Razočaranje, prepleteno s ponosom: Vrnili se bomo še močnejši

"Čutiti je razočaranje, a zelo sem ponosen na fante. Niti eden se ni predajal, borili so se do konca," je po torkovem polfinalnem porazu na Južnem Tirolskem, s katerim se je končala sezona hokejske Olimpije, dejal glavni trener ljubljanske ekipe Ben Cooper. Olimpijin strateški partner Alexandre Lefebvre dodaja, da se bodo vrnili še močnejši in si prizadevali osvojiti naslov prvaka.

Po štirih letih so hokejisti HK Olimpija znova zaigrali v končnici, po 14 letih se je v Ljubljano vrnil polfinale IceHL (nekdanja liga EBEL), tivolske tribune so bile v tej sezoni polne kot že dolgo ne.

Zeleno-beli tabor je redni del končal na šestem mestu, v četrtfinalu izločil visokoleteči Bolzano s 4:1 v zmagah, v polfinalu pa po treh zaporednih porazih z 0:3 na dveh tekmah odigral dva podaljška. V prvem se je rešil in serijo podaljšal na peto tekmo. Na tej pa se je zmage z 2:1 v podaljšku in napredovanja s 4:1 v zmagah razveselil Pustertal, v dresu katerega je zadetek za premierni finale južnotirolskega kolektiva dosegel Rok Tičar.

"Oni so našli pot do zmage, tako da jim čestitamo. Ne samo za to tekmo, pač pa za celotno serijo. Igrali so odlično, težko je bilo igrati proti njim," je priznal Ben Cooper. Foto: Aleš Fevžer Še tretjič zapored je Olimpijo izločil prav Pustertal, prvič in drugič ji je preprečil preboj v četrtfinale, tokrat finalno vstopnico.

"To je bila intenzivna tekma, linija med zmago in porazom je bila tanka, katerakoli ekipa bi lahko zmagala. Oni so našli pot do zmage, tako da jim čestitamo. Ne samo za to tekmo, pač pa za celotno serijo. Igrali so odlično, težko je bilo igrati proti njim. Dobro so igrali v obrambi, njihov vratar je bil sijajen, pa tudi igra z igralcem manj. Zelo dobro so zdržali naš pritisk. Zaslužijo si biti v finalu," je tekmecem po porazu v izjavi za ligo čestital glavni trener Olimpije Ben Cooper.

Kanadčan je v Ljubljano prišel pred to sezono, pred tem pa kot član trenerskega štaba Salzburga štirikrat osvojil prvenstvo. Naslov prvaka je eden od ciljev tudi v Ljubljani. Ob prihodu novega strateškega partnerja Alexandra Lefebvreja pred dvema sezonama so v klubu dejali, da si želijo sprva prebiti v končnico, "nato pa vsako sezono narediti korak naprej in v štirih letih postati prvaki Lige IceHL".

Olimpija je naredila rezultatski korak naprej in končala med najboljšimi štirimi ekipami tekmovanja. "Žal nam ni uspelo zmagati, sem pa ponosen na naše fante, na sezono na splošno. Nikoli nismo obupali, borili smo se, fantje so dali vse od sebe, sploh na zadnjih dveh tekmah. Niti eden od fantov ni obupal. Čutiti je razočaranje, a hkrati sem zelo ponosen na ekipo," je svojo zasedbo pohvalil Cooper.

Finale tako ostaja cilj za bližnjo prihodnost. "Boj, značaj in želja, ki so jo ti fantje kazali vso sezono, so postavili močne temelje za to, kar je pred nami. Naredili smo pomemben korak naprej, a nismo zadovoljni. Vrnili se bomo močnejši in si prizadevali za naslov prvaka," pa je ob koncu sezone na družbenem omrežju zapisal Lefebvre.

Finale se začenja čez teden dni

Prvak IceHL bo nov. Za lovoriko se bo Pustertal pomeril z zmagovalcem rednega dela Gradcem, ki je v končnici te sezone neporažen. Najprej je s 4:0 v zmagah izločil Beljak, nato z istim rezultatom še Fehervar. Težjo pot so imeli Tičarjevi, ki so se že v četrtfinalu pomerili s serijskim prvakom Salzburgom in ga izločili s 4:0 v zmagah, v polfinalu pa so po petih tekmah končali sezono Olimpije.

Finalna serija na štiri zmage se bo začela 15. aprila na terenu Gradca.