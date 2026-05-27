Ponedeljkova tekma med italijansko in slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici je bila za stratega Jukko Jalonena zadnja na selektorskem mestu azzurrov. Finec se je po izteku pogodbe odločil, da se posveti klubskemu delu v domovini, kjer bo deloval kot svetovalec tamkajšnjega prvoligaša HPK iz mesta Hämeenlinna.

Sloviti trener Jukka Jalonen (Finsko je trikrat popeljal do naslova svetovnih prvakov in tudi do premiernega naslova olimpijskih prvakov) je italijansko reprezentanco prevzel septembra 2024, ko se je z italijansko zvezo dogovoril za dvoletno sodelovanje. Italijanska zveza je v začetku letošnjega leta začela pogovore s 63-letnikom o morebitnem podaljšanju sodelovanja, a se je odločil, da se po koncu prvotne pogodbe poslovi.

Kot so zapisali na uradni spletni strani italijanske zveze, je trener iz Riihimäkija sprejel izzive, povezane s finskim klubskim hokejem. Jalonen bo od prihodnje sezone opravljal vlogo višjega svetovalca finskega prvoligaša HPK iz mesta Hämeenlinna. Člana HPK bosta tudi 19-letna dvojčka Gabriel in Raffael Nitz, sicer italijanska reprezentanta, prvi je igral tudi na minulem svetovnem prvenstvu v Švici.

Slovenci so si zagotovili obstanek, Italijani pa se selijo v nižji kakovostni razred. Foto: Reuters

Italijani so v skupini B v Fribourgu na odločilni zadnji tekmi za obstanek med elito potrebovali zmago nad Slovenci po rednem delu, a so bili kljub uvodnemu vodstvu daleč od nje. Slovenski hokejisti so zmagali s 5:1 in še drugo leto zapored ostali v eliti, medtem ko se Italija seli v nižji kakovostni razred (divizija IA).

"V preteklih dveh sezonah so imeli igralci in osebje priložnost delati s trenerjem z zelo drugačnim pristopom kot v nedavni preteklosti. Naj bo to na novembrskih prijateljskih pripravah ali na olimpijskih igrah. Verjamem, da so se tako hokejisti kot preostali, ki so z njim sodelovali, iz njegovih izkušenj veliko naučili. Eden najpomembnejših vidikov je zagotovo enotnost reprezentance, ki je v zadnjem času še bolj zrasla. Pomembno je tudi poudariti, da je v zadnjih dveh sezonah dal priložnost številnim mladim igralcem in prepustil odgovornost mnogim igralcem, ki bodo predstavljali hokejsko prihodnost Italije," je ob koncu sodelovanja z Jalonenom dejal športni direktor reprezentance Stefan Zisser.