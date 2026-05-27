Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
27. 5. 2026,
13.43

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
SP v hokeju 2026 Jukka Jalonen hokej Italija

Sreda, 27. 5. 2026, 13.43

37 minut

Posvetil se bo delu pri finskem prvoligašu

Jukka Jalonen ne bo več vodil Italijanov

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Jukka Jalonen | Jukka Jalonen se poslavlja z mesta selektorja italijanske reprezentance. | Foto Reuters

Jukka Jalonen se poslavlja z mesta selektorja italijanske reprezentance.

Foto: Reuters

Ponedeljkova tekma med italijansko in slovensko hokejsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Švici je bila za stratega Jukko Jalonena zadnja na selektorskem mestu azzurrov. Finec se je po izteku pogodbe odločil, da se posveti klubskemu delu v domovini, kjer bo deloval kot svetovalec tamkajšnjega prvoligaša HPK iz mesta Hämeenlinna.

Slovenska hokejska reprezentanca
Sportal Risi v Švici pisali zgodovino: "Vsak hokejist si želi tako končati sezono" #video
SP v hokeju: Slovenija - Italija
Sportal Slovenci v Fribourgu nadgradili osnovni cilj na SP

Sloviti trener Jukka Jalonen (Finsko je trikrat popeljal do naslova svetovnih prvakov in tudi do premiernega naslova olimpijskih prvakov) je italijansko reprezentanco prevzel septembra 2024, ko se je z italijansko zvezo dogovoril za dvoletno sodelovanje. Italijanska zveza je v začetku letošnjega leta začela pogovore s 63-letnikom o morebitnem podaljšanju sodelovanja, a se je odločil, da se po koncu prvotne pogodbe poslovi.

Kot so zapisali na uradni spletni strani italijanske zveze, je trener iz Riihimäkija sprejel izzive, povezane s finskim klubskim hokejem. Jalonen bo od prihodnje sezone opravljal vlogo višjega svetovalca finskega prvoligaša HPK iz mesta Hämeenlinna. Člana HPK bosta tudi 19-letna dvojčka Gabriel in Raffael Nitz, sicer italijanska reprezentanta, prvi je igral tudi na minulem svetovnem prvenstvu v Švici.

Slovenci so si zagotovili obstanek, Italijani pa se selijo v nižji kakovostni razred. | Foto: Reuters Slovenci so si zagotovili obstanek, Italijani pa se selijo v nižji kakovostni razred. Foto: Reuters

Italijani so v skupini B v Fribourgu na odločilni zadnji tekmi za obstanek med elito potrebovali zmago nad Slovenci po rednem delu, a so bili kljub uvodnemu vodstvu daleč od nje. Slovenski hokejisti so zmagali s 5:1 in še drugo leto zapored ostali v eliti, medtem ko se Italija seli v nižji kakovostni razred (divizija IA).

"V preteklih dveh sezonah so imeli igralci in osebje priložnost delati s trenerjem z zelo drugačnim pristopom kot v nedavni preteklosti. Naj bo to na novembrskih prijateljskih pripravah ali na olimpijskih igrah. Verjamem, da so se tako hokejisti kot preostali, ki so z njim sodelovali, iz njegovih izkušenj veliko naučili. Eden najpomembnejših vidikov je zagotovo enotnost reprezentance, ki je v zadnjem času še bolj zrasla. Pomembno je tudi poudariti, da je v zadnjih dveh sezonah dal priložnost številnim mladim igralcem in prepustil odgovornost mnogim igralcem, ki bodo predstavljali hokejsko prihodnost Italije," je ob koncu sodelovanja z Jalonenom dejal športni direktor reprezentance Stefan Zisser.

SP v hokeju: Slovenija - Italija
Sportal Italijani po hudi lekciji Slovenije: To je bilo popolnoma napačno
SP v hokeju: Slovenija - Italija
Sportal Slovenci ostajajo med elito!
SP v hokeju 2026 Jukka Jalonen hokej Italija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.