Arina Sabalenka OP Francije Roland Garros Coco Gauff tenis

Sobota, 30. 5. 2026, 11.00

OP Francije (WTA), 7. dan

Sabalenka tokrat proti neugodni tekmici

OP Francije Arina Sabalenka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji tretjega kroga in tudi tokrat se obetajo teniške poslastice. Med drugim bo igrala tudi Arina Sabalenka, prva igralka sveta in ena največjih favoritinj za letošnjo zmago na pariškem pesku. V ženskih dvojicah bosta igrali tudi naši Andreja Klepač in Veronika Erjavec.

Arina Sabalenka v Parizu trenutno kaže izjemno formo. Belorusinja, ki je lani igrala v finalu Roland Garrosa, tudi letos melje tekmice. A v tretjem krogu jo tokrat čaka veliko bolj neugodna nasprotnica. To je Avstralka Daria Kasatkina ki zna s raznoliko igro pokvariti ritem nasprotnicam, zato lahko pričakujemo zelo zanimiv dvoboj.

V ženski konkurenci dvojic bomo v soboto spremljali tudi dve slovenski predstavnici. Izkušena Andreja Klepač bo skupaj z Belgijko Magali Kempen lovila osmino finala proti argentinsko-brazilski navezi Solana Sierra in Ingrid Martins. Na igrišče bo stopila tudi Veronika Erjavec, ki jo skupaj z Eudice Chong čaka velik izziv. Nasproti jima bosta stali 12. nosilki turnirja, izkušeni Storm Hunter in Caty McNally.

OP Francije, WTA, 7. dan, 3. krog:

Diane Parry (Fra) - Amanda Anisimova (ZDA/6)
Coco Gauff (ZDA/4) - Anastasia Potapova (Rus/28)
Iva Jović (ZDA/17) - Naomi Osaka (Jap/16)
Arina Sabalenka (Blr/1) - Darja Kasatkina (Avs)
Maria Sakkari (Grč) - Maja Chwalińska (Pol)
Victoria Mboko (Kan/9) - Madison Keys (ZDA/19)
